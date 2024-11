Opinion | Hervé Brunetaud, Teradata. "Directive DORA : les banques sont-elles finalement prêtes à miser sur le cloud ?"

Les avantages du cloud sont indéniables : de par son élasticité, il permet aux banques d'améliorer leur agilité, de stimuler l'innovation en misant sur une technologie de pointe. Jusqu’à présent, les banques stockaient seulement leurs données non critiques et dites « stateless » dans le cloud. Plutôt que de baser la stratégie cloud par catégorie de données, il serait plus pertinent de réfléchir par cas d’usage et d’identifier ceux qui pourraient grandement bénéficier du cloud, et donc apporter innovation et modernisation, comme, par exemple, la détection de fraude en quasi-temps réel.

Pour autant pas question pour elles de mettre tous leurs œufs dans le même panier (celui d’un seul fournisseur de cloud) sans quoi les régulateurs tireraient la sonnette d’alarme. Ces derniers sont particulièrement sensibles à la continuité d’activité.

Les établissements bancaires qui opèrent une migration dans le cloud doivent ou devront fournir un plan de secours (exit plan ou plan de reprise d’activité) en cas de défaillance du cloud provider choisi (suite à un problème matériel ou logiciel, de sécurité, …). Cela peut se faire en disposant d’une copie de ses données sur un autre cloud provider et en redémarrant son activité sur ce dernier.

Or ce n’est possible que si la technologie utilisée est disponible chez les deux fournisseurs.



Chaque fournisseur de cloud propose des capacités d’IA différentes. En adoptant une stratégie multicloud, les banques peuvent gagner un avantage concurrentiel en profitant du meilleur de chacun. A titre d’exemple, pour développer un modèle d’IA, l’entrainement pourrait se faire chez l’un des deux fournisseurs de cloud en fonction de leurs capacités, tout en bénéficiant d’une grande flexibilité et scalabilité matérielle propre au cloud. En revanche, pour être résiliente, l’utilisation de ce modèle doit pouvoir être agnosique du fournisseur, ou même se faire on-premise.

Le choix d’une stratégie hybride multi-cloud, c’est-à-dire en mettant le curseur à mi-chemin entre une stratégie entièrement on-premise ou uniquement cloud, est pour le moment la stratégie gagnantes des banques. Ces dernières utilisent souvent leurs propres datacenters et plusieurs fournisseurs de cloud pour les spécificités qu’ils proposent. En outre, il est nécessaire d’éviter la prolifération des technologies si les banques ont des exigences importantes en terme d’expérience utilisateur ou de rationalisation des compétences.



En définitive, la recherche de la mise en conformité à la directive DORA représente une opportunité pour les banques de repenser le stockage et l’utilisation de leurs données, et, finalement, d’opter pour une stratégie à la fois multicloud et cloud hybride, mixant intelligemment les données stockées sur site, dans un cloud privé et chez un ou plusieurs fournisseurs de cloud. Le choix des technologies servant cette stratégie est alors un enjeu majeur.