Opinion | David Derhy, eToro. "Les soulbound tokens sont-ils l'avenir du KYC ?" Alors qu'aux Etats Unis, la SEC a décidé de réglementer avec plus de vigueur l'industrie des crypto-actifs et les plateformes d'échanges, et qu'en Europe, MiCa est sur le point d'entrer en vigueur d'ici 2024, l'industrie des crypto-actifs est dans une année charnière.

Malgré une industrie en plein chamboulement réglementaire, certaines innovations continuent à voir le jour.

Par exemple, la preuve zero knowledge ou encore les soulbound tokens sont des technologies qui commencent à devenir une réalité.

Par David Derhy, Analyste de Marchés chez eToro.

Avant d’entrer plus en détails sur ce qu’est un soulbound token, il est important de rappeler ce qu’est le KYC pour des gens non-familiers avec le monde de la finance.



KYC signifie “Know your Consumer”. C’est une procédure légale mise en place dans l’industrie financière pour vérifier l’identité d’un client, ainsi que ses connaissances financières et sa situation professionnelle et patrimoniale. C’est une procédure longue et coûteuse pour les banques et ou acteurs financiers réglementés, et très contraignante et intrusive pour l’utilisateur.



Comment un soulbound token peut remédier à ce problème ?

Théorisé il y a un peu plus d’un an par E. Glen Weyl, Puja Ohlhaver et Vitalik Buterin, dans un papier intitulé : “Decentralized Society: Finding Web3's Soul” et inspiré du jeu World of Warcraft, ce concept de jeton unique, non-transférable et non-vendable permet à n’importe quel utilisateur du Web 3 de certifier son identité numérique et partager leurs infos publiquement.



Aujourd’hui, cette technologie commence à voir le jour. La semaine dernière, LVMH a ainsi annoncé lancer un projet de soulbound token avec comme modèle leur iconique malle à voyage, au prix de 42 000 $ l’unité.



Ces NFT se veulent donc bien plus qu’un simple jeton non-fongible, et seraient indirectement la représentation de votre “âme” dans le web 3. En plus de lutter contre certains problèmes comme les deep fakes ou les attaques Sybil, les soulbound tokens peuvent permettre une meilleure décentralisation et faciliter le KYC pour les plateformes décentralisées.



Mélangé avec la preuve zero knowledge, cela peut même se faire de façon privée et anonyme.

Encore aux balbutiements, cette technologie sera probablement utilisée à l’avenir par les entreprises et les sociétés décentralisées pour certifier un utilisateur/citoyen ou une information cruciale comme un diplôme ou un acte civil.

David Derhy, analyste de marchés chez eToro

David Derhy

Diplômé d'un Master en Finance, David Derhy est analyste de marchés chez eToro depuis plus de 6 ans, spécialisé dans les cryptomonnaies.

Il aide eToro à développer le marché français en organisant des Meetup, en créant du contenu de haute qualité pour les médias, en engageant la communauté des traders dans les médias sociaux français, et en aidant les investisseurs à naviguer à travers de nouveaux types d'investissements tels que le copy trading et les cryptomonnaies.



À propos d’eToro

eToro est un réseau d'investissement social qui permet à ses utilisateurs d'accroître leurs connaissances et leurs ressources en faisant partie d'une communauté mondiale d'investisseurs. eToro a été fondé en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse négocier et investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est une communauté mondiale de plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés qui partagent leurs stratégies d'investissement ; et chacun peut suivre les approches de ceux qui ont le mieux réussi. Grâce à la simplicité de la plateforme, les utilisateurs peuvent facilement acheter, conserver et vendre des actifs, surveiller leur portefeuille en temps réel et effectuer des transactions quand ils le souhaitent.



eToro est une plateforme d'investissement multi-actifs. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est à risque. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.



eToro est réglementé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission, et autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.



Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation générales et ne doit pas être considérée comme un conseil en matière de produits financiers, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un quelconque produit financier. Elle a été préparée sans tenir compte de vos objectifs, de votre situation financière ou de vos besoins. Toute référence à des performances passées et à des indications futures n'est pas, et ne doit pas être considérée comme, un indicateur fiable de résultats futurs. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication.

