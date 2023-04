Accueil Envoyer Imprimer Partager Opinion | Chris Hewish, Président de Xsolla "La Fintech dans l’industrie du Jeu Vidéo" En février 2023, Mastercard annonçait son intention de collaborer avec Xsolla, une société de commerce international œuvrant dans le secteur des jeux vidéo. L’occasion de revenir sur les synergies en cours entre l’industrie du jeu vidéo et le secteur de la Fintech avec son Président Chris Hewish

Pourriez-vous nous présenter Xsolla, vos principales solutions et produits et votre positionnement sur le marché du jeu vidéo ?



Xsolla est une société de commerce international œuvrant dans le secteur des jeux vidéo et qui propose un riche éventail d’outils et de services performants conçus tout spécialement pour l’industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs de jeux et d’éditeurs de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. Parmi nos solutions les plus connues, Pay Station permet aux joueurs d’accéder dans le monde entier à près de 700 modes de règlements et Nous proposons également unesolution dédiée aux boutiques en ligne. Elle permet aux développeurs et aux éditeurs de jeux de commercialiser et de vendre en direct aux joueurs.



Nous nous positionnons comme le partenaire stratégique de référence pour les créateurs de jeux qui souhaitent maximiser leurs revenus et atteindre de nouveaux publics. Notre objectif est de fournir les outils et les services dont les créateurs de jeux ont besoin pour maximiser leurs activités dans une industrie du marché du jeu vidéo devenue très concurrentielle.





Comment décririez-vous la situation économique actuelle du marché du jeu vidéo ?



Selon une dernière estimation du cabinet spécialisé NewZoo l'industrie du Jeu Vidéo aurait généré un chiffre d’affaires de 184,4 milliards de dollars pour la seule année 2022. Un marché qui reste solide malgré une baisse de 4,3 % par rapport à l’année précédente. La pandémie de COVID-19 a accéléré la croissance de l'industrie des jeux vidéo dopée par les périodes de confinement et de quarantaine ; en 2022, le marché s’est donc réajusté. Avec une forte croissance du chiffre d'affaires attendue en raison de la généralisation de la réalité virtuelle et du cloud gaming, l'industrie des jeux a toujours su démontrer sa capacité à croître et à innover. Malgré le léger recul enregistré l'année dernière, les perspectives du secteur des jeux mobiles en particulier restent solides. Les jeux mobiles représentent déjà plus de 50 % de l'ensemble des revenus de l'industrie des jeux, et NewZoo prévoit une valorisation du marché des jeux mobiles à hauteur de 103,1 milliards de dollars en 2025.





A quels défis économiques doit faire face le marché du jeux vidéo ?



Comme nous l'avons vu plus haut, la situation générale du secteur reste positive : NewZoo prévoit un chiffre d'affaires global de 211,2 milliards de dollars pour le marché des jeux en 2025. Le nombre de joueurs augmente et en parallèle les avancées technologiques progressent qu’elles concernent les smartphones devenus de plus en plus puissants ou le cloud gaming. Elles offrent aux joueurs de nouvelles façons d'interagir avec les jeux. En outre, la couverture croissante de l'internet 5G et du haut débit par fibre optique dans le monde entier signifie qu'il existe encore un potentiel de croissance important pour l’industrie du Jeu Vidéo.



Néanmoins, certains signes indiquent que l'économie mondiale devrait connaître un relatif ralentissement en 2023, ce qui pourrait avoir un impact sur l'industrie des jeux. D’ailleurs le secteur de la tech a annoncé plus de 120 000 licenciements, une vague de départs qui pourrait également toucher le secteur des jeux.



D’autres facteurs sont plus structurels. Le coût de développement des jeux AAA devient de plus en plus prohibitif et les jeux mobiles, dont la monétisation dépend de la publicité, subissent de plein fouet les effets de nouvelles réglementations en matière de protection de la vie privée.



Comment la fintech peut-elle aider les concepteurs de jeux à relever ces défis et quels en sont les bénéfices pour les joueurs ?



Pour relever les défis économiques auxquels fait face l’industrie du jeu vidéo, les fabricants de jeux doivent tirer parti de technologies émergentes telles que l'IA mais également de nouveaux modèles économiques de vente. Ils sont par exemple de plus en plus nombreux à considérer leurs jeux non pas comme un produit qu’on fabrique et qu’on distribue avant de passer au suivant, mais comme un service qui peut être mis à jour tout au long de son cycle de vie. C'est dans ce contexte précis que la fintech peut jouer un rôle déterminant en rendant plus accessible et plus rentable la vente d’objets virtuels, de cartes d'abonnement ou de contenus téléchargeables à l’intérieur du jeu. Associée à des stratégies de vente directe au consommateur, la fintech peut également contribuer à réduire les frais de plateforme facturés aux concepteurs de jeux, augmentant ainsi leur part de revenus. En offrant un plus large éventail d'options de paiement (plus de devises, plus de plateformes), la fintech va également accroître les échanges commerciaux entre les joueurs et leurs jeux favoris.



Quelles sont vos prévisions concernant l'impact de la fintech sur l'industrie des jeux en 2023, et pensez-vous que les jeux vidéo auront également un impact sur l'industrie de la fintech ?



En 2023, la fintech continuera à jouer un rôle essentiel dans l'industrie des jeux vidéo. Les jeux devenant de plus en plus complexes et immersifs et la prévalence des achats in-app augmentant de concert, il y aura un plus grand besoin de solutions de paiement innovantes et également de nouvelles approches de monétisation. Nous nous attendons par exemple à voir apparaître davantage de jeux utilisant la technologie blockchain et les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Nous pensons également que l'industrie des jeux vidéo aura un impact significatif sur l'industrie de la fintech, car les joueurs continuent d'exiger des options de paiement plus rapides, plus pratiques et plus sûres. Les sociétés fintech qui peuvent fournir ces solutions seront les mieux positionnées pour réussir dans l'industrie des jeux.

