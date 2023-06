Accueil Envoyer Imprimer Partager Opinion | Bridge se félicite de la présentation par la Commission européenne du projet DSP3. La fintech spécialisée de l’Open Banking, Bridge soutient la présentation par la Commission européenne, ce jour, de nouvelles propositions réglementaires (Troisième Directive sur les Services de Paiement / DSP3 & Règlement pour les Services de Paiement / RSP), ces deux projets représentant une avancée importante dans le déploiement de l’Open Banking en Europe.





-> Le texte a été demandé par les TPP européens, à l’instar de Bridge, qui a participé aux consultations.

-> Le projet de règlement prévoit une obligation de performance des API pour tous les acteurs bancaires en Europe, ainsi que de transparence face à leur clientèle concernant leurs accords d’agrégation bancaire et de services d’initiation de paiement,

-> Il s’agit pour Bridge d’une nouvelle avancée de l’Open Banking pour lequel la fintech française a milité, en apportant des solutions concrètes aux écueils trop fréquemment rencontrés par les API bancaires.



S’inscrivant dans la continuité de la DSP2, ce nouveau texte est une évolution nécessaire, soutenue par Bridge, notamment pour améliorer la qualité des interfaces de programmation d'application (API) déployées dans le cadre de la deuxième directive, coeur de métier de Bridge et dont le nouveau règlement vise à consolider les acquis.



Ce nouveau règlement introduit la notion de performance des API bancaires, étend le rôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en France (précisions sur les modalités de sa réponse et de ses moyens), et interdit les obstacles les plus fréquemment imposés par les banques, comme par exemple les listes préétablies, la limitation à des paiements nationaux, l’obligation pour l’utilisateur de soumettre à nouveau ses identifiants pour des services d’agrégation bancaire (AIS) et d’initiation de paiement (PIS), ou d’effectuer une authentification forte de plus (SCA).



Le projet de règlement propose notamment que les banques ne puissent plus imposer à leurs clients le renouvellement de l’authentification forte (SCA) au dessous d’un délai de 180 jours (contre 90 jours actuellement). De même, le projet de règlement propose la mise en place obligatoire d’un tableau de bord par les banques afin que les utilisateurs soient mis au courant de l’évolution de leur accord d’agrégation bancaires (AIS) et de leurs services d’initiation de paiement (PIS).



Bridge, spin off BtoB de Bankin’, a levé 20 millions d’euros en 2022 auprès de BPCE et de Truffle Capital. Outre ses solutions de paiement par virement Open Banking sans carte et sans IBAN, vouées à résoudre les problématiques liées aux moyens de paiement traditionnels, Bridge propose des API Open Banking qui se connectent en temps réel aux comptes bancaires des clients, avec leur consentement, pour répondre aux besoins de scoring, d’octroi de crédit, de profiling, de vérification d’identité ou de catégorisation de transactions.



Le vote des textes devrait avoir lieu en première partie d’année 2024 pour une éventuelle entrée en vigueur en 2026.



« En tant qu’artisan et pionnier de l’Open Banking, nous avons travaillé sans relâche à son accomplissement, à son adoption, puis devenant le premier acteur européen à avoir été agréé services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes par l'ACPR, il était tout naturel que nous œuvrions dans le sens d’une consolidation et d’une concrétisation des avancées réglementaires et technologiques, en participant aux consultations autour de la DSP3, sa suite logique. Ces nouveaux textes permettront que la révolution de l’Open banking puisse donner tout son potentiel. C’est une étape importante pour les Fintechs et les utilisateurs de l'Open Banking en Europe », indique Richard Boutet, Head of Public Affairs chez Bridge.



À propos de Bridge

Bridge est le pionnier de l’Open-Banking en Europe. Bridge est un établissement de paiement agréé par l’ACPR (Banque de France). Il est le premier acteur européen à avoir été agréé sur les services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes, en 2018. Bridge fournit une solution de paiement sécurisée sans carte, sans IBAN qui solutionne les problématiques des moyens de paiement traditionnels via l’initiation de virements immédiats et instantanés de compte à compte. Les entreprises de toutes tailles comme Payfit, Cdiscount, Pennylane ou encore Alma intègrent ce nouveau moyen de paiement pour augmenter leurs conversions et réduire leurs coûts. Bridge offre également la possibilité d'agréger, de standardiser et d’enrichir le traitement des données financières dans les applications professionnelles comme RCA, Sage, Cegid, Experian de manière sécurisée. Simple à intégrer, cette solution répond à toutes les normes de sécurité bancaire.

