OnlyOne, la première fintech verte française, obtient un engagement d'investissement de 35M€ de Global Emerging Markets (GEM) La fintech verte française OnlyOne a annoncé un engagement d'investissement de 35 millions d'euros de la part de GEM Global Yield LLC SCS ("GGY"), un groupe d'investissement alternatif basé au Luxembourg, dont le portefeuille s'élève à 3,4 milliards de dollars et qui possède des bureaux à Paris, New York et aux Bahamas.

GGY fournira à OnlyOne une facilité de souscription d'actions allant jusqu'à 35 millions d'euros pour une durée de 36 mois après une cotation publique, ce qui permettra à OnlyOne de tirer des fonds en émettant des actions à GEM. OnlyOne contrôlera le moment et le montant de ces tirages et n'a aucune obligation de tirage minimum.



OnlyOne utilisera cette facilité pour exploiter davantage le potentiel du marché mondial des néobanques, qui devrait atteindre plus de 2 trillions de dollars dans les huit prochaines années.



"Nous sommes heureux de la reconnaissance par GEM du fort potentiel d'OnlyOne. Cet engagement de GEM nous ouvre la voie de nouvelles perspectives pour notre financement à court terme et pour devenir une banque de plein exercice dans les années qui viennent." - Kamel Nait Outaleb, Co-fondateur et président de Only One



Kamel a plus de 20 ans d'expérience dans la banque de détail, il a occupé plusieurs postes, notamment dans la réglementation et la conformité, pour de grandes banques françaises et internationales. Avec OnlyOne, Kamel a construit un guichet unique mobile pour les services financiers aux consommateurs avec sa propre technologie pour le bien permettant des actions tangibles pour la protection de la planète. De la nourriture et des vêtements à l'énergie et aux transports, OnlyOne estime les émissions de carbone de chaque transaction par carte, aidant ainsi les utilisateurs à comprendre leur impact individuel sur la planète. OnlyOne aide également ses utilisateurs à agir pour réduire leur impact grâce à un éco-coach exclusif.



60% des Français pensent que le changement climatique nécessite une réponse urgente et sont prêts à changer leurs habitudes de consommation. Deux tiers des clients bancaires en France refusent que leur épargne finance les énergies fossiles, et c'est une tendance mondiale. Par exemple, 61 % des clients bancaires au Royaume-Uni ont déclaré vouloir que leur banque "fasse plus pour créer un impact positif, social et environnemental", selon Deloitte.

En outre, 71 % seraient plus enclins à choisir une banque ayant un impact environnemental et social positif.



A propos d'OnlyOne

OnlyOne est une fintech pionnière de l'impact qui propose un environnement complet permettant de gérer à la fois son budget et son impact.

L'éco-compte d'OnlyOne permet aux clients de contrôler leur argent et son impact par la gestion de l'épargne et des dépenses :

- En plus de la gestion quotidienne du compte, OnlyOne réalise une analyse approfondie des habitudes d'achat et aide à réduire l'impact grâce à l'évaluation de l'empreinte carbone et à un éco-coach.

- Les clients ont accès à une place de marché de produits financiers et d'assurance sélectionnés pour leur impact social et écologique positif.

- En collaboration avec le Ministère français de la Transition écologique et le fonds UNITLIFE des Nations Unies, la communauté des utilisateurs d'OnlyOne participe au financement de projets à impact positif.

https://onlyonecard.eu/



A PROPOS DE GEM

Global Emerging Markets ("GEM") est un groupe d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars avec des bureaux à Paris, New York et aux Bahamas. GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement axés sur les marchés émergents et a réalisé plus de 560 transactions dans 70 pays. Chaque véhicule d'investissement a un degré différent de contrôle opérationnel, de rendement ajusté au risque et de profil de liquidité. La famille de fonds et les véhicules d'investissement permettent à GEM et à ses partenaires d'être exposés aux marchés suivants : Les rachats d'entreprises par les cadres de petites et moyennes capitalisations, les investissements privés en actions publiques et certains investissements à risque.

www.gemny.com



A PROPOS DE LICORNE GULF

OnlyOne a été conseillé par Licorne Gulf, une société de conseil spécialisée dans la levée de fonds, basée à Bahreïn, en Arabie Saoudite, à Londres et à Genève, fondée par Alexandre Katrangi et Irina Duisimbekova. La société a 25 ans d'expérience internationale en matière de levée de fonds, de fusions et acquisitions, de développement et de conseil pour les PME, les entreprises Fortune 500 et les entreprises familiales. Licorne Gulf est partenaire de Only One.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Oxalys annonce une première opération de croissance externe avec COBuy Banques privées en ligne : Ramify lève 3,5M€ pour s'imposer sur le marché Alantra investit le marché de l'analyse avancée et de l'IA grâce à Deko Data