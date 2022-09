Offre de Stage Private Equity (6 mois dès que possible) Opportunité unique de participer au développement d’un fonds de Private Equity.

Présentation d’Aldebaran Capital Partners

Fondé en 2020, Aldebaran est un fonds de Private Equity de 300 millions d’euros, dédié aux PME et ETI faisant face à des enjeux de transformation. Nous accompagnons des entreprises de tout secteur, réalisant 20 à 500 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Notre approche s’appuie sur deux équipes complémentaires, l’une dédiée à l’investissement et l’autre à la création de valeur. Les deux équipes travaillent de façon totalement intégrée tout au long du processus d’investissement, de sorte que chaque entreprise soutenue par le fonds puisse bénéficier d’un double regard financier et opérationnel tout au long de la période de détention.



Description de l’offre

Nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois, qui sera pleinement impliqué(e) dans les missions suivantes :

• Participation aux dossiers d'investissements (e.g. étude sectorielle, étude de cible, financement d’acquisition, notes d’investissement, modélisation) ;

• Suivi opérationnel des participations ;

• Développement et suivi des outils et processus internes.



Votre profil

Nous recherchons chez notre prochain(e) stagiaire les qualités et compétences suivantes :

• Capacité à travailler en équipe et bon relationnel ;

• Forte curiosité intellectuelle et grande autonomie ;

• Rigueur, capacité de travail, esprit d’analyse et de synthèse ;

• Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral ;

• Bonne maîtrise du pack Office (Powerpoint, Excel et Word) ;

• Une expérience antérieure en Transaction Services, Conseil en Stratégie, Private Equity ou M&A sera valorisée (i.e. stage de 4 à 6 mois) ;

• Bac +4 à +5 avec une spécialisation finance, issu(e) d'une grande école de commerce ou d'ingénieur ou diplôme universitaire équivalent.



Termes et rémunération

• Date de début : janvier 2023 pour une durée de 6 mois

• Rémunération : 1,500€ brut, tickets restaurants et remboursement de 50% du transport



Contact

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une courte lettre de motivation à

