Offre de Stage : Consultant(e)s stagiaires en évaluation financière - Lyon (F/H)

Le pôle Strategy and Transactions (SaT) est l’un des quatre métiers du groupe EY (plus de 190 000 collaborateurs répartis dans 140 pays) aux côtés des pôles Audit, Juridique et Fiscal, et Consulting. EY SaT rassemble 9 200 collaborateurs dans le monde (dont 500 en France). Le pôle conseille dirigeants de grandes entreprises et fonds d'investissement sur l'ensemble des étapes d'une transaction autours des métiers: Stratégie, Due diligence (TS), Evaluation Modélisation et Economics (VM&E), Conseil en fusion et acquisitions (M&A), et Restructuring.EY Valuation Modeling and Economics (environ 90 professionnels en France) est notre ligne de services spécialisée dans l'évaluation financière - évaluation d'entreprises, d'outils industriels, de patrimoines immobiliers, d'actifs incorporels tels que marques ou brevets par exemple - et la modélisation financière.Dans le contexte de notre forte croissance, nous souhaitons renforcer notre équipe basée à Lyon, regroupant plus de 20 professionnels dédiés à l’évaluation financière de société et d’actifs incorporels, en recrutant un(e) consultant(e) Stagiaire pour une durée minimum de 6 mois (à partir de juin ou septembre 2023).Au sein du département VME, et de l’équipe spécialisée en évaluation de sociétés et d’actifs incorporels, vous serez amené(e) à participer aux missions d’évaluation dans tous types de contextes :- Contextes transactionnels : Evaluations indépendantes, attestations d’équité, assistance à LOI ;- Contextes juridiques fiscaux : Evaluation d’actifs ou de sociétés dans le cadre de cessions intra-groupe, restructurations juridiques, réorganisation patrimoniale ;- Contextes comptables : Tests de dépréciation (de goodwill, de marques, etc.), allocations de prix d’acquisition.- Modélisation financière : plans d’affaires, prévisions de trésorerie, outils de test de dépréciation, de plans moyen terme, modèles d’aide à la décision.Ces missions concerneront par exemple des évaluations de sociétés (évaluation de titres de sociétés, revues de portefeuille de fonds d’investissement), d’actifs incorporels (marques, brevets, …) ou de management packages (BSA, Put/Call options).Au sein de l'équipe, vous participez activement à toutes les phases d'un dossier : analyses de valorisation d'entreprises, méthodes des comparables, DCF …, recherche d'information sur les entreprises, éléments financiers, stratégie, positionnement, études de marché…Diplômé(e) d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs, ou d’un master de fin d’études de l’université, avec idéalement une première expérience en audit, vous manifestez un intérêt particulier pour le conseil financier aux entreprises ;Vous parlez et écrivez couramment anglais ;Vous recherchez un stage de césure ou de fin d'études ;Vous avez envie de vous investir sur des missions à forte valeur ajoutée, de travailler au sein d'une équipe dynamique et d'apporter le meilleur service à nos clients.EY rassemble aujourd’hui 300 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin, qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l’expérience EY dure toute une vie.Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap