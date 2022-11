Offre de Stage : Analyste Private Equity (Essling Expansion - Lead Investments) Une offre de stage Essling Capital.

Entreprise : Essling Capital

Secteur d’activité : Private Equity

Type de contrat : Stage

Localisation : Paris (France)

Fonction : Analyste Private Equity (Essling Expansion - Lead Investments)

Date de début : Janvier 2023

Durée : 6 mois



A propos

Essling Capital recherche pour une durée 6 mois à partir de janvier 2023, un(e) stagiaire qui aura pour mission d’assister l’équipe Lead Investments présente à Paris et Lyon.



Créée en 2017, Essling Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans les actifs non cotés. Essling Capital gère et conseille plus de 550 millions d’euros en Europe et en Amérique du Nord. Essling propose à ses investisseurs des stratégies d’investissements flexibles et différenciées :

- Lead Investments (Essling Expansion) : Investissements dans des sociétés en forte croissance dans les secteurs du digital, de la santé et des services B2B ;

- Co-Investment & Healthcare : Investissements directs, en position de minoritaire au capital de sociétés non cotées à travers le monde ;



En quatre ans, le fonds Essling Expansion a réalisé 6 investissements et 16 build-up à travers des prises de participations dans Evolucare (solution logicielle de gestion et de diagnostic à destination des professionnels de santé), Ubitransport (solution logicielle liée à la mobilité), Chabé (leader du transport de personnes sur-mesure), SPVie (courtier grossiste digitalisé en assurances santé-prévoyance et IARD), inWebo (éditeur d’une solution SaaS de cybersécurité) et Teknimed (fabricant de ciments et substituts osseux).



Missions principales

Au sein d’une équipe restreinte, le stagiaire assistera les membres de l’équipe dans l’analyse des nouvelles opportunités d’investissement ainsi que dans le suivi du portefeuille d’investissement. Il participera, notamment aux tâches suivantes :

- Recherche de cibles d’investissement ;

- Analyse des opportunités d’investissement (revue stratégique, analyse financière, modélisation, valorisation, etc.) ;

- Participation à l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation d’investissements ;

- Suivi du portefeuille (reporting financier et opérationnel, suivi de la performance, analyse des scénarii de sortie).



…ainsi qu’aux travaux transverses des équipes :

- Élaboration et production de supports de communication à destination des investisseurs (institutionnels et privés)

- Maintien des outils d’aide à la gestion

- Profil recherché

- Grande École de commerce ou d’ingénieur

- Excellentes capacités d’analyse et de synthèse

- Bonnes connaissances en finance d’entreprise



Au moins 6 mois d’expériences en M&A, Private Equity ou Transaction Services / Audit serait un plus



Si cette opportunité vous intéresse, nous serions ravis de recevoir votre candidature (CV et lettre de motivation en français) à l’adresse suivante : référence Lead Investments .

