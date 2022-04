Offre : Senior Manager/ Manager Deal Strategy and Execution Appartenant à la BU Deal Advisory, la ligne de services Deal Strategy and Execution vous offre l’opportunité de travailler au sein d’une équipe internationale, conviviale et motivante à l’esprit start-up.





Notre approche permet à nos clients de mieux définir le rationnel stratégique d’une acquisition ou d’une cession.



VOS CHALLENGES



Nos clients sont des grands groupes internationaux, des fonds d’investissement ou des institutions financières. Aux côtés des dirigeants de nos clients, nos équipes Deal Strategy and Execution accompagnent les dirigeants notamment sur les missions suivantes :

• Préparation de la transaction en coordination avec les autres conseils (banques, avocats..)

• Elaboration de la stratégie d’intégration ou de séparation impactant l’ensemble des fonctions (Business, Finance, RH, IT etc..°

• Estimation des synergies dans le cadre de fusions, acquisitions ou joint-ventures

• Identification et valorisation des enjeux de séparation dans le cadre de carve-outs

• Définition des plans de mise en œuvre d’un intégration ou d’une séparation

• Coordination et suivi de la mise en œuvre opérationnelle de l’intégration ou de la séparation, avec support aux fonctions clés de l’entreprise



En collaboration avec les associés du cabinet, vous avez envie :

• Participer à des projets couvrant l’ensemble du cycle de la transaction (fusion, acquisition, cession, joint-venture)

• Collaborer avec d’autres équipes du Deal Advisory (TS, Corporate Finance) ou de nos éqiupes de transformation, notamment sur des sujets à dimension digitales, humaines ou environnementales (Connected Tech, People and Change, RSE)

• Travailler avec les dirigeants des plus grands groupes français et internationaux (CAC40, SBF 120, ETI) de structures à fort potentiel (licornes, actifs sous fonds d’investissement en croissance)

• Être impliqué(e) dans le développement de l’équipe (développement commercial, formation, notoriété, suivi de la performance, recrutement, animation de l’équipe).



VOTRE PROFIL



Vous êtes titulaire d’un diplôme de formation supérieure type Ecole de Commerce / Master 2/ Ecole d’Ingénieur avec une spécialité financière.

Vous justifiez d’une expérience préalable réussie d'au moins 4 ans (Manager) ou d’au moins 8 ans (Senior Manager) en cabinet de conseil, et/ou dans une grande entreprise

Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :

• Rigueur et capacité à s’investir dans des sujets complexes

• Qualités d’analyse, de synthèse et d’interactions à valeur ajoutée

• Compréhension des enjeux stratégiques et technologiques d’un ou plusieurs secteurs économiques

• Capacité d’analyse financière d'une société et d'appréhender rapidement les facteurs opérationnels sous-jacents

• Participation à des projets de réorganisation

• Volonté de travailler en équipe et de les encadrer

• Bonne maîtrise de l’anglais



Transmettre SVP votre CV à Arthur du Mesnil, Calmon Partners Executive Search: arthur@calmonpartners.com>

