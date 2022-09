Offre : Gestionnaire Middle-Office – Débutant – Fonds de Private Equity Paris Au sein d’un fonds de Private Equity de 32 Mds€ d’actifs sous gestion dont 23,4 Mds€ pour le compte d'investisseurs partenaires et plus de 530 sociétés de portefeuille investies ou financées, nous recrutons des gestionnaires de Middle Office au sein du département OFM.





Elle est composée de 3 équipes distinctes suivant les stratégies : OFM Venture & Growth, OFM Private Funds Group, OFM Debt.



Ces équipes sont composées de :

• Gestionnaire Middle Office, en charge de la trésorerie, du traitement des demandes des sociétés de gestion, du paiement des factures, de la saisie des opérations dans eFront

• Financial Controller, en charge des opérations d’investissements et de la production des valeurs liquidatives et reportings aux clients

• Financial Manager en charge de la validation des travaux de l’équipe



Mission principale du poste :



La principale mission est la gestion opérationnelle des différents flux cash liés aux fonds d’investissements.Cette gestion passe principalement par la gestion quotidienne de la trésorerie (appels de fonds et distributions, placements sur OPCVM monétaires, opérations de change) et le paiement des factures ainsi que l’analyse des flux d’investissement et la saisie des opérations dans notre outil eFront.



La liste ci-dessous correspond aux principales responsabilités de ce poste. Elle n’est en aucun cas limitative et pourra faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de l’entreprise :



• Suivi quotidien des flux de trésorerie sur les fonds

• Paiement des factures des fonds

• Préparation des appels de fonds et envoi aux différents dépositaires, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires.

• Préparation du tableau de bord de monitoring des disponibilités / Suivi du cash et des souscriptions des fonds

• Gestion des ordres sur OPCVM (souscriptions/rachats)

• Gestion des demande de change

• Saisie dans eFront des opérations liées aux investissements

• Communication avec le dépositaire et les services comptables : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions (dossiers d’investissement, factures, dossiers de souscription…), traitement de leurs demandes.

• Réponse aux demandes administratives des tiers et suivi des corporate actions

• Gestion de la collecte annuelle des Attestations d’Inscription en Compte auprès des sociétés du portefeuille, contrôle et envoi aux dépositaires



Formation / parcours académique :



Formation Bac+5, Universitaire / Grandes Écoles

Niveau d’expérience requis : Intermédiaire



Savoir-faire requis :



· Maîtrise des techniques d’expression orale et écrite, qualités rédactionnelles.

· Maîtrise courante de la langue anglaise



Votre contact : Arthur du Mesnil

