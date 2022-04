Offre : FINTECH - Fraud Manager Chez Aria, on remet la finance au service des relations BtoB.





L’acheteur peut payer avec des délais de paiement usuels en BtoB : 30 jours à 90 jours. Le vendeur est payé dès le travail effectué. Cela contribue à harmoniser les relations entre les entreprises.



Nous développons une architecture de paiement et de financement de facture par API et application web permettant de simplifier l’expérience globale de financement de facture : le cadre contractuel, le produit financier et technique tout en maitrisant les risques de crédit et de fraude.



Et ça marche :



- une croissance mensuelle de +20%

- des retours exceptionnels de nos clients

- un seed de 4M€ en Juin 2021

- une équipe exceptionnelle de 20 qui va doubler d’ici la fin de l’année

- une ambition très élevée

- une entreprise saine, exigeante et bienveillante qui fait grandir ses salariés



Descriptif du poste



• La gestion du risque est un des facteurs clé du succès d’Aria - au coeur de notre activité de financement !

• Tu reporteras directement au COO et collaberas sur une base quotidienne avec l’ensemble de l’équipe finance (credit risk, data) et opérations.

• Ton rôle sera également de sensibiliser et former l’ensemble des collaborateurs vis à vis des risques opérationnels/fraudes.

• Construire un process de gestion de fraude scalable

• Définir et identifier l’ensemble des risques opérationnels/fraude (clients & platforms) ;

• Construire un processus d’onboarding scalable permettant une meilleure gestion de la fraude ;

• Optimiser notre processus de validation des financements par les équipes opérationnels ;

• Construire les outils de monitoring avec notre équipe data ;



Faire de la gestion de la fraude, un atout clé d’Aria



• Recruter, former et manager une équipe de fraude, et les accompagner dans leur montée en compétence ;

• Former l’ensemble des collaborateurs (notamment Sales et CSM) sur les risques opérationnels/fraudes.

• Participer à l’évolution du produit en intégrant des problématiques propre à la gestion du risque



Profil recherché



• Tu justifies d’au moins 4-5 ans d’expérience comme Risk / Fraud Manager

• Tu as une vision business et aimes interagir avec les sales, CSM et clients

• Tu es patient(e) et pédagogue

• Tu te retrouves dans nos valeurs : ambitieux et humble, passionné(e), “doers”, précis(e) dans l’exécution, bienveillant(e), honnête et direct(e)



Déroulement des entretiens



• Un premier call avec Vincent, COO chez Aria (20min)

• Un entretien avec les fondateurs (60min)

• Un entretien technique avec un expert de notre réseau (45min)

• Un café avec des des membres de l’équipe (45min)



Transmettre SVP votre CV à Claude, Calmon Partners Executive Search: claude@calmonpartners.com

