Offre : Director M&A Ops-Value Creation Appartenant à la BU Deal Advisory, L’équipe M&A Ops/Value Creation a pour objectif d’aider les dirigeants et les fonds de capital investissement à améliorer rapidement et significativement la profitabilité de leurs entreprises dans des situations à forts enjeux.





De la stratégie à la mise en œuvre, nous intervenons en particulier dans des contextes de transaction et de sous performance. Tels que :

• Contextes de transaction : due diligence opérationnelle pour valider un cas d’investissement, capture de la valeur/des synergies post-transaction, optimisation de la valeur en amont d’un processus de vente

• Contexte de sous performance : amélioration de la performance opérationnelle, restructuration/retournement opérationnel

L’équipe est très entrepreneuriale, collaborative et bienveillante, avec un fort potentiel de croissance offrant des opportunités de développement et de progression rapides.



VOS CHALLENGES



En collaboration avec les managers et associés du cabinet, vous avez envie de :

• Contribuer au développement commercial de l’équipe : identifier des opportunités commerciales potentielles, préparer et délivrer des propositions commerciales

• Structurer et gérer des projets de bout en bout : développer l’approche projet, aider les équipes à structurer les hypothèses et effectuer les analyses, structurer les délivrables, restituer les résultats, et gérer la relation client

• Collaborer avec les différentes équipes du cabinet pour faire intervenir les expertises sectorielles et fonctionnelles

• Participer activement au développement du capital humain de l’équipe

• Contribuer au développement du capital intellectuel de l’équipe

• Contribuer au rayonnement de l’équipe sur les sujets de création de valeur



VOTRE PROFIL



Vous justifiez d’une expérience préalable réussie d’au moins 12 ans en conseil de management/stratégie dans des cabinets de premier plan, ou dans une équipe Deal Advisory de Big 4, idéalement complété par une expérience en entreprise dans des rôles de direction des opérations, stratégie, M&A ou transformation

Vous avez une forte expérience sur les projets types de l’équipe et une forte connaissance des fonds d’investissements.

Diplômé d’une école d’ingénieur, de commerce ou d’un équivalent universitaire, voire d’un MBA.



Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :

• Rigueur et capacité à structurer et délivrer des projets complexes, gérer des équipes dans des contextes sous tension, tout en développant la relation client

• Vision holistique de l’entreprise, de ses modèles opérationnels et des leviers d’amélioration de la performance

• Possède une expertise sectorielle, fonctionnelle et/ou situationnelle permettant de devenir un expert reconnu sur ces sujets

• Aisance en finance d’entreprise, maitrise des états financiers, forte compétence en modélisation financière

• Capacité à générer des hypothèses et mener des analyses permettant l’identification de sources d’amélioration de la performance, la quantification de ces opportunités, et la modélisation de leurs impacts financiers

• Fort esprit d’équipe, de bienveillance et de collaboration

• Esprit entrepreneurial, enthousiasme et énergie pour délivrer au rythme des transactions

• Pratique courante de l’anglais professionnel indispensable



Transmettre SVP votre CV à Arthur du Mesnil, Calmon Partners Executive Search: arthur@calmonpartners.com>

Notre équipe accélère l'identification et la mise en œuvre de leviers opérationnels de création de valeur grâce à des outils analytiques de pointe, aux expertise sectorielles et fonctionnelles approfondies et à une collaboration étroite avec ses clients.De la stratégie à la mise en œuvre, nous intervenons en particulier dans des contextes de transaction et de sous performance. Tels que :• Contextes de transaction : due diligence opérationnelle pour valider un cas d’investissement, capture de la valeur/des synergies post-transaction, optimisation de la valeur en amont d’un processus de vente• Contexte de sous performance : amélioration de la performance opérationnelle, restructuration/retournement opérationnelL’équipe est très entrepreneuriale, collaborative et bienveillante, avec un fort potentiel de croissance offrant des opportunités de développement et de progression rapides.En collaboration avec les managers et associés du cabinet, vous avez envie de :• Contribuer au développement commercial de l’équipe : identifier des opportunités commerciales potentielles, préparer et délivrer des propositions commerciales• Structurer et gérer des projets de bout en bout : développer l’approche projet, aider les équipes à structurer les hypothèses et effectuer les analyses, structurer les délivrables, restituer les résultats, et gérer la relation client• Collaborer avec les différentes équipes du cabinet pour faire intervenir les expertises sectorielles et fonctionnelles• Participer activement au développement du capital humain de l’équipe• Contribuer au développement du capital intellectuel de l’équipe• Contribuer au rayonnement de l’équipe sur les sujets de création de valeurVous justifiez d’une expérience préalable réussie d’au moins 12 ans en conseil de management/stratégie dans des cabinets de premier plan, ou dans une équipe Deal Advisory de Big 4, idéalement complété par une expérience en entreprise dans des rôles de direction des opérations, stratégie, M&A ou transformationVous avez une forte expérience sur les projets types de l’équipe et une forte connaissance des fonds d’investissements.Diplômé d’une école d’ingénieur, de commerce ou d’un équivalent universitaire, voire d’un MBA.Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :• Rigueur et capacité à structurer et délivrer des projets complexes, gérer des équipes dans des contextes sous tension, tout en développant la relation client• Vision holistique de l’entreprise, de ses modèles opérationnels et des leviers d’amélioration de la performance• Possède une expertise sectorielle, fonctionnelle et/ou situationnelle permettant de devenir un expert reconnu sur ces sujets• Aisance en finance d’entreprise, maitrise des états financiers, forte compétence en modélisation financière• Capacité à générer des hypothèses et mener des analyses permettant l’identification de sources d’amélioration de la performance, la quantification de ces opportunités, et la modélisation de leurs impacts financiers• Fort esprit d’équipe, de bienveillance et de collaboration• Esprit entrepreneurial, enthousiasme et énergie pour délivrer au rythme des transactions• Pratique courante de l’anglais professionnel indispensable

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Offre : Contrôleur financier senior – Fonds de PE (Tiers 1) Offre : Senior Manager/ Manager Deal Strategy and Execution Offre : Manager - Senior Manager M&A Ops-Value Creation