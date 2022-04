Offre : Contrôleur financier senior – Fonds de PE (Tiers 1) L'équipe Controlling de la Performance Groupe, qui regroupe aujourd’hui une équipe Data Intelligence composée de 3 collaborateurs et 1 Contrôleur de Gestion confirmé (à terme 3 collaborateurs), est l'équipe financière en charge du pilotage de la performance du groupe sous la direction de la Group Performance Manager. L’équipe est directement rattachée à la Directrice des affaires financières du groupe.

Mission principale du poste :



En coordination avec les contrôleurs financiers des business units (Buy Out, Growth, Venture, Brands, Real Asset, Private debt….), vous contribuez au pilotage de la performance financière du groupe et aurez pour responsabilités :



- Le suivi de la performance financière du Groupe

o En charge de la consolidation, du reporting, des analyses des indicateurs de performance Groupe :

. Actifs sous gestion (Asset under Management): Bilan et Tiers

. Investissements et Cessions,

. Actif Net Réévalué et création de valeur

. Réconciliation Cash

o En charge de la consolidation des valorisation des participations en lien avec les équipes de contrôleurs financiers des BU, gestion de la relation avec les évaluateurs indépendants et les auditeurs

o En charge de la valorisation des GPs internes et externes

o En charge des analyses prospectives AUM Groupe, ANR Groupe

o Consolidation et optimisation de la performance des fonds : gross multiple, DPI, TVPI



- Reporting, analyse, formalisation et consolidation des KPIs financiers pour les besoins du reporting Groupe et des instances de gouvernance : différents comités, Conseil de Surveillance et Communication financière



La liste ci-dessus correspond aux principales responsabilités de ce poste. Elle n'est en aucun cas limitative et pourra faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de l'entreprise



Connaissances requises :



• Connaissance/expérience solide dans le Private Equity

• Connaissance de l’un des outils suivants appréciée : eFront, Qbitx, PowerBI, BO

• Pack Office : excellente maîtrise d’Excel, VBA un plus, PowerPoint



Formation I parcours académique :



Formation Bac +5 : Ecole de commerce/Grande Université avec spécialisation finance



Niveau d’expérience requis :



5/7 ans d’expérience en Private Equity et Controlling financier



Éléments recherchés dans l’expérience :



Expertise dans le Private Equity

Valorisation

Expertise Comptable, Consolidation, élément bas de bilan, fiscalité/juridique en lien avec l’activité

Interaction avec les filiales internationales

Très bonne aisance informatique

Esprit analytique, capacité de synthèse

Par exemple : expérience à la BPI



Compétences relationnelles et savoir être

• Autonomie, fiabilité,

• Diplomatie,

• Ordre, méthode, organisation et gestion des priorités (respect des délais),

• Rigueur,

• Discrétion,

• Capacité d'écoute, sens du relationnel,

• Prise d’initiative, pro activité,

• Travail en équipe,

• Capacité à travailler dans l'urgence, gestion du stress, capacité d’anticipation,





Transmettre SVP votre CV à Arthur du Mesnil, Calmon Partners Executive Search: arthur@calmonpartners.com>

------------------------------------------------------------------------



