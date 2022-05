Offre : Contrôleur financier Fonds de PE – (3 – 6 ans) - Paris Sous la supervision du Directeur Financier de la société de gestion, le/la candidat(e) devra prendre en charge le Middle-Office d’une partie des fonds de PE gérés ou conseillés par PE France, avec un rôle de production et de contrôle.





Exécution des tâches suivantes :



1. Assurer le pilotage administratif des fonds gérés par PE France

− Superviser la production des informations comptables, dont le calcul des VL, produites par les valorisateurs externes

− Analyser les informations financières, contrôler la cohérence des valorisations des portefeuilles

− Produire les divers documents comptables (états d’inventaire des portefeuilles, rapports

annuels, …) et répondre aux commissaires aux comptes

− Suivre la comptabilité titres des fonds en relation avec les dépositaires des fonds.

− Être l’interlocuteur des différentes parties prenantes de la DAF des fonds (RCCI, banque

dépositaire, auditeurs, sponsors et investissements sous-jacents, etc.).



2. Produire les reportings internes et externes

− Gérer et faire évoluer les reportings internes de pilotage des fonds

− Mettre à jour les tableaux de suivi (trésorerie, ratios, portefeuille, ANR, change, …)

− Alimenter l’outil de gestion front-to-back (flux, informations comptables, change, …)

− Participer à l’élaboration des reportings communs avec les fonds luxembourgeois.

− Répondre aux diverses demandes de renseignements des investisseurs.



3. Assurer le suivi juridique des fonds et la gestion du passif

− Produire les diverses notices aux investisseurs (appels de fonds, distributions, autres

communications)

− Gérer les transferts de parts entre investisseurs et suivre le bon déroulement des appels de

fonds

− Organiser les consultations auprès des investisseurs et les AG (évolution de la documentation, approbation des comptes, etc).



4. Participer à l’amélioration de l’organisation de l’activité DAF des fonds

− Faire évoluer les procédures d’organisation et de contrôle de la société de gestion

− Prendre en charge et mettre à jour le calendrier de la DAF des fonds

− Intégrer les fonds sous sa responsabilité dans l’outil de gestion front-to-back

− Etre force de proposition pour faire évoluer les outils de gestion (dont l’outil front-to-back) et

les reportings internes et externes.



5. Participer au respect de la réglementation et à l’amélioration du contrôle interne des fonds

− Être en support de la tenue/mise à jour des dossiers investisseurs (KYC)

− Répondre aux requêtes du RCCI et des dépositaires dans le cadre de leurs contrôles des fonds

− Participer, en support du RCCI et du Directeur Financier, à la production des diverses reportings internes et externes (AMF, CSSF et France Invest).



PROFIL



- Expérience réussie d’au moins 3 ans en Middle-Office de fonds de Private Equity ou fonctions de contrôles dans le monde de l’Asset Management

- Formation supérieure (Bac+5) spécialisée dans la finance/gestion/comptabilité

- Maîtrise de la comptabilité et des méthodes d’évaluation des sociétés. Connaissance de

l’environnement réglementaire des fonds de Private Equity français et/ou luxembourgeois

- Dynamisme, proactivité, polyvalence, rigueur, autonomie, flexibilité, écoute et sens du travail en équipe

- Qualités relationnelles et capacité à communiquer avec de multiples parties prenantes dans un contexte international

- Très bon niveau en anglais (écrit et parlé) requis

- Maîtrise du Pack Office et en particulier d’Excel



Transmettre SVP votre CV à Arthur du Mesnil, Calmon Partners Executive Search: arthur@calmonpartners.com>

