Offre : Associate M&A – Nantes – Big4

Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes

Sous la supervision directe d'Associate Director et Partner, et avec l’appui d’une équipe complète d’Analystes et stagiaires, vous avez envie :- Analyse stratégique de marchés et secteurs- Préparation des Teaser, Information Memorandum et Management Presentation- Construction, analyse et présentation de business plan- Structuration de modèles LBO et de valorisation- Gestion des échanges avec les acquéreurs, cibles et investisseurs potentiels et participation aux négociations- Coordination des phases de due diligences- Préparation et participation aux pitchs auprès des prospects- Faire monter en compétences et encadrer l’équipe d’Analystes et stagiaires- Participer à la vie de l’équipe, en fort développementVous participerez à l'origination et à l'exécution des mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur des valeurs d’entreprises entre 10 m€ et 100 m€, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.Vous êtes titulaire d’un diplôme d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire.Vous justifiez d'une expérience réussie d’au moins 2-4 ans en M&A/TS/VBM- Rigueur et capacité à investir dans les sujets complexes- Qualités d’analyse et de synthèse- Qualités de communication écrites et orales- Esprit d’équipe et d’initiative (pro-activité)- Bonne maitrise de l’anglais et idéalement d'une seconde langue européenne.Pour postuler, contactez Arthur Couëspel du Mesnil , Calmon Partners Executive Search