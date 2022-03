Offre : Analyste Investissement & Recherche (stage) Une offre CORUM L’Épargne.

Où investir votre épargne ? CORUM L’Épargne répond à cette question avec des solutions d’investissement transparentes et accessibles à tous.



- Les objectifs de performance, ambitieux, sont tenus dans la durée : plus de 6% par an avec son produit phare depuis 2012 (non garanti)

- CORUM veut que ses produits soient simples et clairs pour tous : ses 50 000 épargnants savent à tout instant en quoi et à qui leur épargne est utile, combien elle rapporte

- CORUM définit avec ses épargnants la solution qui correspond à leurs besoins et leurs possibilités d'épargne : chacun peut se constituer un patrimoine diversifié quels que soient ses moyens et connaissances



Le groupe appartient à ses managers : son capital est détenu à 100 % par 11 d'entre eux. Ayant toujours été 100% indépendant et rentable, le groupe est maître de son destin depuis le premier jour. Pas de course à la levée de fonds ou au financement pour réaliser ses projets. CORUM a choisi d’investir massivement sur la construction de sa propre équipe Tech : recrutement de nouveaux talents, développement de nouveaux produits/fonctionnalités, optimisation des parcours client etc. Cet investissement est autofinancé par la rentabilité du Groupe.



Pour accompagner son développement, CORUM s’engage dans la course en solitaire aux côtés de Nicolas Troussel, skipper chevronné, sur un nouveau bateau doté des dernières innovations technologiques et taillé pour la performance, dans le but de véhiculer ses valeurs de transparence, de dépassement de soi, d’engagement et de gestion du risque.





Descriptif du poste



Dans le cadre du développement de Corum AM et de sa diversification à l’international, Baptiste Banaix (Responsable de l’équipe Recherche & Développement – stratégie du département immobilier) recherche un Analyste Investissement & Recherche qui lui sera directement rattaché, au cours d’un stage de 6 mois.



Au cours de cette expérience, vous rejoindrez l’équipe Recherche & Développement de Corum AM, dédiée à la stratégie immobilière de la société de gestion. Vous travaillerez étroitement avec l’ensemble du département immobilier, incluant les équipes investissement, asset management et fund management.



Vous aurez deux principales missions :



• Participer à la conduite de projets transverses, avec l’ensemble des équipes du département immobilier, afin d’améliorer les processus de décisions affectant la performance des fonds. Vous serez également amené à travailler sur des projets de développement stratégiques, en étroite collaboration avec la Direction de Corum AM.



• Participer à l’analyse et la mise en place des suivis des expositions locatives et sectorielles de nos fonds immobiliers, ainsi qu’à l’analyse du risque de crédit des opportunités d’investissement de Corum AM.



Plus spécifiquement, vos missions seront les suivantes :



Dans le cadre de projet de recherche :

o Participer à l’identification les facteurs et processus de décisions affectant la performance du département immobilier de Corum AM et de ces fonds.

o Participer à la l’élaboration d'idées nouvelles pour accompagner l’équipe Recherche & Développement dans la réponse aux défis futurs du secteur immobilier.

o Contribuer à l'élaboration d'un système d'information axé sur les données, à la pointe de l'industrie, et prendre part au contrôle, à la mise à jour et au maintien des variables sous-jacentes au système d'information.



Dans le cadre de projet de développement :

o Soutenir la stratégie d'innovation de l'entreprise, en collaboration avec la Direction Générale.

o Participer à l’élaboration, au pilotage et au succès de projets transverses visant à améliorer ou repenser les outils de gestion de la performance du département immobilier.

o Contribuer à la création d’outils d’aide à la décision en lien avec l’analyse crédit ; benchmarks sectoriels nationaux ou pan-européens, notamment.



Dans le cadre des projets d’investissement :

o Améliorer le processus d’analyse des dossiers d’investissement en capitalisant sur les données disponibles en interne et en externe.

o Réaliser l’analyse financière et sectorielle des locataires des immeubles afin de présenter un avis motivé sur la solidité ou le risque financier qu’ils représentent.

o Réaliser des études économiques et immobilières sur les pays ciblés par nos fonds, permettant d’orienter l’équipe investissement vers de nouvelles classes d’actifs ou marchés.



Dans le cadre des projets d’asset management :

o Apporter un avis objectif et indépendant sur les opportunités de cessions immobilières.

o Développer des outils d’aide de prise à la décision afin d'aider l'équipe d’asset management à anticiper les risques et opportunités liées aux actifs des fonds de Corum AM.

o Suivi des locataires de nos fonds : résultats financiers, actualités, expositions sectorielles et géographiques, etc.



Environnement de travail

• Poste basé à Paris 8ème

• Stage conventionné

• Télétravail possible 1 à 2 jours par semaine



Gratification compétitive



• Un projet entrepreneurial et novateur

• Une équipe internationale composée d’une vingtaine de nationalités

• Des produits d'épargne plébiscités par le marché

• Une entreprise rentable, disposant de moyens adaptés à ses ambitions

• Un environnement de travail dynamique, bienveillant et porteur



Compétences :

- Anglais courant indispensable ;

- Bases techniques en modélisation financière ;

- Analyse financière ;

- Capacité à travailler et à s’adapter à un environnement à taille humaine, international et nécessitant une véritable polyvalence ;

- Excellente maîtrise des outils informatiques (Excel et PowerPoint).



- Volonté de s’investir dans le développement d’une société à forte culture entrepreneuriale ;

- Esprit d’équipe indispensable ;

- Bon sens ;

- Rigueur, précision et souci de fiabilité dans la réalisation des missions confiées car beaucoup d’autonomie sera donnée ;

- Rapide, synthétique et efficace ;

- Curiosité et volonté de toujours apprendre et progresser ;

- Forte capacité d’investissement personnel ;

- Bon communicant à l’oral et à l’écrit.



- Solide formation supérieure : inscrit en école d’ingénieur, école de commerce, ou formation universitaire en France ou à l’international ;

- Expérience(s) en immobilier, finance ou gestion de projet appréciée(s).



- Type de contrat : Stage (6 à 6 mois)

- Lieu : Paris, France (75008)

- Niveau d'études : Bac +5 / Master

- Expérience : < 6 mois

- Télétravail partiel possible



