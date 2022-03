Offre | Stage Analyste Private Equity : LBO et Capital Développement (Equipe MidCap)

Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF, est dédiée aux prises de participations directes auprès d’entreprises non cotées. C’est aussi le premier investisseur en fonds propres des PME françaises. Acteur multi-spécialiste, Omnes Capital regroupe plus de 70 investisseurs organisés autour de plusieurs métiers (LBO et capital développement, capital-risque, dette privée, énergies renouvelables, co-investissement, situations spéciales…) et gère 5,0 Mds € d’encours.L’équipe LBO et capital développement, avec 1 Mds€ de fonds sous gestion est l’un des principaux acteurs français du middle market.Au sein de l’équipe vous participerez entre autres, et sous la direction d’un chargé d’affaires ou d’un directeur de participation, aux missions suivantes :• Réalisation de recherches documentaires, d’analyses sectorielles etc. et rédaction des conclusions et autres synthèses• Modélisation financière• Préparation de travaux de valorisation des entreprises• Analyse des dossiers d’investissement• Participation à la rédaction des dossiers de présentation au comité d’investissement• Participation au suivi des participations et à la préparation des conseils d’administration• Maitrise de l’analyse financière et connaissance des notions de base des opérations de LBO• Rigueur, autonomie et véritable capacité à organiser son travail• Créativité, ouverture d’esprit, sens de l’analyse et capacité à travailler en équipe• Capacités rédactionnelles certaines• Une expérience à l’étranger est un atout indéniable• Un très bon niveau d’anglais (livrables rédigés en anglais)• Formation en cours Bac + 5 : grandes écoles de commerce ou d’ingénieur, 3e cycle universitaire avec une spécialisation en finance d’entreprise• Expériences précédentes : fonds de private equity, financement d’acquisition, fusions et acquisitions ou encore en cabinet d’audit ou de stratégie• Paris 8e• Début juillet 2022 (6 mois)Merci d’adresser un CV et une LM aux adresses mail suivantes :• Aubrey Stewart-Quinquis : aubrey.stewart-quinquis@omnescapital.com • Romane Amiot : romane.amiot@omnescapital.com