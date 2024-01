Accueil Envoyer Imprimer Partager Obligations Relance : Audacia déploie 80 M€ auprès de 20 entreprises françaises Le fonds Obligations Relance est l’un des volets du Plan de Relance du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique créé après la crise sanitaire par les assureurs et la Caisse des Dépôts, en coopération avec la Direction générale du Trésor. Doté de 2,8 milliards d’euros, il a pour but de favoriser le rebond de l’économie française, en finançant des PME et ETI prometteuses.

Audacia fait partie du groupement emmené par Tikehau Capital pour la gestion par délégation d’une poche de 460 millions d’euros du fonds Obligations Relance.

Au total, près de 80 millions d’euros ont été distribués entre 2022 et 2023 auprès de 20 sociétés, dont 70% au sein de PME et 30% au sein d’ETI. Cette annonce concerne le déploiement de sa seconde tranche d’Obligations Relance après le succès du déploiement de sa première enveloppe de 45 millions d’euros au premier semestre 2023.



Audacia s’est également porté candidat pour le déploiement du nouveau dispositif d’Obligations Transition.

Cette seconde tranche d’OR confiée à Audacia a permis le financement des entreprises suivantes :



Sewan : Fondé en 2007 par Alexis de GORIAINOFF, David BRETTE et Christophe CRESP, Sewan est un opérateur télécom alternatif qui vise à simplifier l’usage des communications en entreprise. Le groupe propose un ensemble de solutions complémentaires dédiées à la communication, la connectivité et l’hébergement de données accessibles depuis une interface unique et automatisée baptisée Sophia. Sewan dispose d’un réseau de plus de 1200 partenaires distributeurs et compte

125 000 entreprises clientes pour plus d’un million d’utilisateurs en France, Espagne, Belgique, Allemagne et Pays-Bas.



Acuitis : Fondée en 2010, Acuitis est une maison d’optique et d’audition grand public distribuant ses produits via un réseau d’une centaine de points de vente exploités principalement en franchise. Acuitis réalise la conception et l’assemblage de sa gamme de lunettes vendues sous sa propre marque. L’enseigne Acuitis est présente en Europe et au Canada.



QL Clean France : Fondé en 2021, ce consortium d'investissement vise à dominer le secteur de la rénovation et de l'entretien du bâtiment au niveau national. QL Clean mène une politique de consolidation d'un secteur encore très atomisé en France. Le consortium réalise des acquisitions dans des métiers allant du génie climatique à l'étanchéité en passant par la maçonnerie et la lutte contre les nuisibles.



Loulou Groupe : Créé en 2016, Loulou Groupe est un acteur reconnu de la restauration haut de gamme. La singularité du groupe repose sur sa capacité à faire vivre et revivre des lieux d’exception en les transformant en restaurants tout en s’appuyant sur l’Héritage et l’Histoire de chacun de ces lieux. Le groupe compte actuellement 5 établissements en France.



Girod Médias : Fondé en 1990, Girod Médias est spécialisé dans l’exploitation de mobilier urbain publicitaire, l’affichage sur domaine privé et le fléchage commercial. Le groupe est le numéro 4 français de la communication extérieure et du mobilier urbain publicitaire. Il est également le leader du marché de la signalétique au Portugal, sur lequel il opère depuis 2013.



Obiz : Entreprise à mission créée en 2010, Obiz est spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Grâce à sa plateforme digitale propriétaire, le groupe Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Aujourd'hui, le groupe opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires.



Delpharm : Fondé en 1988, Delpharm est spécialisé dans la production et le développement de médicaments pour le compte de laboratoires pharmaceutiques. Leader français et numéro 5 européen, le groupe dispose de près de 20 sites de production en France et dans le monde. Delpharm offre des capacités de production sur un panel de formes galéniques large, allant des formes sèches aux formes plus techniques telles que les seringues aseptiques préremplies.



Decotec : Entreprise du Patrimoine Vivant, Decotec est un créateur et fabricant de meubles de salle de bain haut de gamme depuis 1974. Grâce à son usine implantée dans la Sarthe, la société assure l’intégralité du processus de fabrication, ce qui fait de Decotec l’acteur le plus intégré du marché français. Les meubles du groupe, reconnus pour leur design et leur qualité, sont certifiés 100 % français.



Grâce à son écosystème d’entreprises attractives, innovantes et en développement, Audacia a contribué grâce à son enveloppe d’Obligations Relance à financer les projets d’entreprises implantées sur des secteurs variés.

Les fonds notamment ont été déployés à hauteur de 35% sur le secteur de l’industrie manufacturière, 20% dans les services BtoC et 20% dans la restauration. Ils ont bénéficié à des acteurs implantés principalement en Ile-de-France (60%), mais également dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes (15%), Bourgogne-Franche-Comté (10%), Grand-Est (5%), Bretagne (5%) et Pays de la Loire (5%).



Un dispositif de financement au coeur de l’ADN entrepreneurial d’Audacia

Le succès du déploiement de près de 80 millions d’euros d’Obligations Relance par l’équipe Capital Développement d’Audacia (dirigée par Thomas SCHMITZ et composée d’Alexandre CHEVET, Justine BERTHON, Thibault DONAT et Mathilde OUSSET) confirme son rôle d’acteur majeur dans le financement de l’économie réelle et plus particulièrement sur le segment des PME et des ETI. Le financement de la croissance organique, des croissances externes et/ou des projets stratégiques des entreprises, tant en France qu’à l’international, demeure un axe fort de la stratégie long terme d’Audacia, au travers notamment de ses fonds dédiés.



Pour Olivier de PANAFIEU, Directeur général d’Audacia :

« Nous sommes ravis d’avoir contribué au succès du dispositif des Obligations Relance, qui répond parfaitement aux besoins spécifiques de financement des PME-ETI de notre pays. Notre solide connaissance de cet écosystème, coeur de métier historique d’Audacia, nous a permis de déployer avec succès l’intégralité de l’enveloppe qui nous avait été confiée. Nous apporterons un accompagnement personnalisé aux 20 entreprises qui ont été financées par ce dispositif afin de les aider à réaliser leur projet. Nous ambitionnons également de participer de manière active dans le lancement du nouveau programme Obligations Transition mis en place dans le cadre de la loi de finances 2024 pour financer des projets de décarbonation à long terme »





A propos d’AUDACIA, « Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles BEIGBEDER, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts

sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

• Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

• Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour

l’aéronautique, le spatial et la défense ainsi que les solutions novatrices pour relever les défis de la transition énergétique et de la santé.

AUDACIA

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

Une ressource déployée dans de nombreux secteurs d’activité, sur l’ensemble du territoireGrâce à son écosystème d’entreprises attractives, innovantes et en développement, Audacia a contribué grâce à son enveloppe d’Obligations Relance à financer les projets d’entreprises implantées sur des secteurs variés.Les fonds notamment ont été déployés à hauteur de 35% sur le secteur de l’industrie manufacturière, 20% dans les services BtoC et 20% dans la restauration. Ils ont bénéficié à des acteurs implantés principalement en Ile-de-France (60%), mais également dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes (15%), Bourgogne-Franche-Comté (10%), Grand-Est (5%), Bretagne (5%) et Pays de la Loire (5%).Le succès du déploiement de près de 80 millions d’euros d’Obligations Relance par l’équipe Capital Développement d’Audacia (dirigée par Thomas SCHMITZ et composée d’Alexandre CHEVET, Justine BERTHON, Thibault DONAT et Mathilde OUSSET) confirme son rôle d’acteur majeur dans le financement de l’économie réelle et plus particulièrement sur le segment des PME et des ETI. Le financement de la croissance organique, des croissances externes et/ou des projets stratégiques des entreprises, tant en France qu’à l’international, demeure un axe fort de la stratégie long terme d’Audacia, au travers notamment de ses fonds dédiés.Pour Olivier de PANAFIEU, Directeur général d’Audacia :Fondé en 2006 par Charles BEIGBEDER, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs expertssectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :• Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;• Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pourl’aéronautique, le spatial et la défense ainsi que les solutions novatrices pour relever les défis de la transition énergétique et de la santé.Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUDEligible PEA PME et PEA

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is an advertising that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est une publicité qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Operating Partners Day 2024 : les leviers pour sécuriser la croissance et la rentabilité des entreprises Alantra et Ion-Ion s'associent pour développer la plateforme paneuropéenne de dette privée Label Capital : naissance du fonds early stage dédié au retail, au bien-être et au mieux vivre