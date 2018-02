OXIAL lance l’offre GDPR EXPRESS pour apporter 100% de conformité RGPD aux sociétés de services financiers de taille moyenne

Les sociétés de services financiers de taille moyenne peuvent désormais compter sur une solution rapide, intelligente et efficace pour se conformer au RGPD, grâce à la nouvelle offre GDPR Express d’OXIAL, éditeur de solutions GRC de nouvelle génération.



Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne (RGPD en français, GDPR en anglais) entrant en vigueur le 25 mai 2018, l’offre GDPR Express d’Oxial propose une approche numérique et automatique permettant d’être 100% conforme. Accessible et opérationnelle en moins de 90 jours, cette nouvelle solution repose sur l’expérience riche de plusieurs années d’OXIAL dans la gestion du risque, la sécurité informatique et la conformité. Elle répond à l’urgence pour les sociétés de services financiers de taille moyenne de se conformer au RGPD.



"Le RGPD représente le changement le plus significatif apporté à la législation sur la protection des données dans l’Union Européenne depuis une génération, les pénalités pouvant être catastrophiques pour les entreprises qui ne seraient pas conformes", déclare Eric Berdeaux, CEO d'OXIAL. "Pour les grandes entreprises qui ont des équipes chargées de la conformité et des ressources suffisantes à allouer au RGPD, la conformité ne sera pas un problème, mais pour les entreprises de taille moyenne, c’est une autre paire de manches. Notre solution GDPR EXPRESS est là pour leur alléger la tâche grâce à une approche numérique qui vérifie que chaque exigence du RGPD est bien respectée. »



La conformité est une fonction métier dans de nombreuses sociétés et le numérique pourrait bien la transformer, c’est pourquoi OXIAL a mis le numérique au cœur de sa nouvelle solution GDPR EXPRESS. Elle comprend un certain nombre de fonctionnalités performantes pour aider à répondre aux exigences du RGPD, allant d’un plan de projet initial étape par étape jusqu’à des mécanismes de reporting pour l’autorité de régulation et la direction de l’entreprise.



La solution GDPR EXPRESS encourage à considérer la conformité comme un processus continu, contrôlé et assisté par des experts externes qui accompagneront l’entreprise de manière plus efficace dans son traitement du RGPD, en atteignant les résultats souhaités dans une logique de conformité.



Cette approche – soutenue par une automatisation des processus qui garantit que rien ne passe au travers – suppose que l’organisation connaisse parfaitement l’impact du RGPD sur son activité et ses données, et sache ce qu’elle doit changer afin de se conformer, pour évaluer les responsabilités et les priorités.



«Un défi majeur pour les entreprises de taille moyenne est le volume de données à prendre en compte.», poursuit Eric Berdeaux. «Les données sont stockées partout dans l’organisation. Comment les trouver, les gérer, les protéger et comment s’assurer qu’elles sont conformes au RGPD ? Sans le savoir-faire et le temps des équipes expérimentées des grandes entreprises, répondre à ces questions est un vrai problème, avec des conséquences énormes pour ceux qui ne sont pas en mesure de le faire».



Il y a un volet sécuritaire important dans le RGPD, de gros volumes de données devant être conservés de manière sécurisée. OXIAL a noué un partenariat avec l’éditeur de solutions de cybersécurité Global Data Sentinel (GDS), pour garder les données RGPD en sécurité. GDS est un système cross-domaine, sans connaissance, qui fait que toutes les données dans le cloud ou dans les réseaux sont stockées cryptées, ce qui signifie que même le personnel informatique ne peut pas les voir. GDS agit sur le réseau de l’entreprise de manière transparente, sécurisant les données dès le départ, sans nécessiter d’investissement supplémentaire dans l’infrastructure.



Chaque organisation – quelle que soit sa localisation dans le monde – doit se conformer au RGPD si elle possède ou collecte des données sur des citoyens européens. Pour garantir leur conformité, les organisations doivent conserver les enregistrements prouvant que les données sont stockées et utilisées comme demandé. Le non-respect de la loi entraînera des amendes allant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires global annuel de l’organisation, selon le montant le plus élevé.



«La conformité ne commence pas et ne s’arrête pas à une date fixe et le 25 mai 2018 ne sonnera certainement pas la fin du RGPD.», ajoute Eric Berdeaux. «La conformité est un processus continu et devrait être considéré comme tel, y compris la conformité au RGPD. C’est notre approche avec la solution GDPR EXPRESS et nous pensons que cela peut soulager les entreprises de taille intermédiaire aux prises avec les exigences du RGPD».



A propos d’Oxial

Les solutions GRC de nouvelle génération d'OXIAL sont entièrement conçues pour résoudre certains des plus grands défis qui affectent les entreprises en matière de Gestion des risques, de Contrôle interne, de Conformité et d’Audit. La plate-forme GRC intégrée d'OXIAL permet aux entreprises de devenir plus efficaces dans l’atténuation des risques en intégrant et en automatisant les processus GRC à l'échelle mondiale. Doté d'outils intuitifs et puissants qui permettent de répondre à des environnements de risque évoluant rapidement, OXIAL facilite la synchronisation des activités de gouvernance, de gestion des risques et de conformité de l’entreprise et effectue un suivi en temps réel de tous ses processus métier et informatique ainsi que de ses actifs. OXIAL opère au niveau mondial dans de multiples secteurs et répond aux besoins de plus de 40 clients qui l’ont choisie pour améliorer leurs performances et atteindre leurs objectifs.

