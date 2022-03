OSIS : annonce de la plate-forme d’échange cryptographique Web3 Apotheosis annonce que le lancement de sa plate-forme d’échange et de tokenisation OSIS est prévu pour l’été 2022.

OSIS sera l’une des toutes premières plates-formes de blockchain à se concentrer sur la transition des utilisateurs du Web2 au Web3.



Les experts notent que la popularité continue du marché décentralisé a encouragé davantage de personnes à s’essayer aux technologies de la blockchain, en particulier à la tokenisation. Le terme spécialisé, qui décrit la demande et l’offre de crypto-monnaies, donne aux utilisateurs la possibilité de diviser la propriété de n’importe quoi en fractions appelées jetons. Conscient des possibilités infinies de ce système de trading, Apotheosis annonce que son échange OSIS sera prêt d’ici l’été 2022.



Le lancement de la plate-forme de tokenisation marque le premier système de blockchain axé sur l’éducation des personnes et les aidant à passer du Web2 au Web3. Grâce à OSIS, n’importe qui peut profiter des avantages sociaux et économiques d’un investissement, généralement exclusif aux sociétés de capital-investissement. Cela signifie que la personne « moyenne » peut micro-investir et gagner le pouvoir d’améliorer ses revenus grâce à l’élaboration d’un portefeuille équilibré d’actifs de classe émergente.



OSIS permet aux gens d’accéder facilement à l’espace blockchain ou NFT (jeton non fongible) en proposant des méthodes de paiement traditionnelles. Les utilisateurs peuvent désormais monétiser leurs activités traditionnelles grâce au marché en plein essor de la blockchain en « tokenisant » leurs actifs. Le futur OSIS Exchange permettra à toutes les marques de la plate-forme d’être librement et publiquement négociées comme une action sur le NASDAQ.



Pour améliorer encore l’expérience client, OSIS fera partie du réseau Web3 à faible consommation d’énergie qui facilite chaque échange sans effort et en toute sécurité. Contrairement au Web2 qui consomme plus d’énergie, de frais et de temps pour les transactions, OSIS garantit aux investisseurs que leurs investissements seront rapides, sécurisés et avec une empreinte carbone plus légère.



Dans son livre blanc, OSIS déclare qu’il est destiné à transformer la relation entre les clients et les entreprises en supprimant l’intermédiaire et même l’investisseur institutionnel ; transformer les clients en actionnaires.



Un porte-parole de la société a écrit : « OSIS crée un échange de micro-investissement avec l’utilisation de la technologie Web3. Nous donnons aux gens le pouvoir d’investir et de gagner de n’importe quoi ; qu’il s’agisse d’une entreprise, d’un athlète, d’un artiste, d’un agent immobilier, d’une marque ou d’une personnalité publique. Grâce à la tokenisation, OSIS agira comme une rampe de lancement et un libérateur pour ces créateurs, marques, entreprises et actifs éligibles à l’investissement susmentionnés.



Les parties intéressées peuvent trouver plus d’informations en visitant https://discord.gg/osis



Avis de non-responsabilité : les informations fournies sur cette page ne constituent pas des conseils en investissement, des conseils financiers, des conseils de trading ou tout autre type de conseil et ne doivent pas être traitées comme telles. Ce contenu est l’opinion d’un tiers et ce site ne recommande pas qu’une crypto-monnaie spécifique soit achetée, vendue ou détenue, ou qu’un investissement crypto soit effectué. Le marché de la cryptographie est à haut risque, avec des projets à haut risque et non éprouvés. Les lecteurs doivent faire leurs propres recherches et consulter un conseiller financier professionnel avant de prendre toute décision d’investissement.



Apotheosis Investments Global, Inc.

