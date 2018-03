ONET choisit Cegedim pour proposer une chaîne de dématérialisation fiscale complète à ses clients

ONET, Groupe de services et d’ingénierie qui intervient principalement dans les domaines de la propreté, la logistique, les services aéroportuaires, les services nucléaires, la sécurité et l’accueil, souhaitait franchir un nouveau cap de dématérialisation fiscale, en faisant appel à un expert proposant une offre complète dans ce domaine et qui soit raccordé à la plateforme de l’Etat CHORUS Portail pro.



Une démarche de démat’ visionnaire

« Les services de l’Etat, les collectivités locales et les Armées font partie de nos grands donneurs d’ordre. Il est donc essentiel de pouvoir dématérialiser nos factures vers ces acteurs publics et de les transmettre via le portail CHORUS, comme nous avons déjà commencé à le faire, avant l’échéance de 2017 », explique Daniel Gervaud, en charge de la dématérialisation des factures clients au sein du service Support fonctionnel du Groupe ONET.



Le Groupe ONET avait anticipé la demande croissante du marché et l’incitation des pouvoirs publics à basculer vers la dématérialisation fiscale, avec de premiers fichiers EDI envoyés à certains de ses clients dès 2010. Plus récemment, le groupe a signé un contrat avec Cegedim, afin d’amplifier et d’optimiser le déploiement de la facture dématérialisée. « Le choix de Cegedim comme partenaire répond à notre volonté de poursuivre le déploiement de clients en EDI, tout en proposant des alternatives plus souples, ayant le même niveau de conformité fiscale. C’est un enjeu de taille pour un groupe comme le nôtre, qui émet plus de 500 000 factures par an en France, auprès de 20 000 clients de tailles et de statuts diversifiés », poursuit Daniel Gervaud.



Des délais et des coûts de traitement réduits

Le Groupe ONET s’appuie sur la plateforme multiservices GIS (Global Information Services) de Cegedim pour proposer à ses clients une offre modulaire, répondant à leurs besoins spécifiques : l’EDI, le PDF signé pour des volumétries plus restreintes.

Cette démarche proactive vise non seulement à consolider la relation commerciale mais également à partager avec les clients les bénéfices déjà constatés de la dématérialisation fiscale : réduction du temps et du coût de traitement des factures côté émetteur et côté récepteur, meilleure maîtrise des délais de paiement, traçabilité et archivage sécurisé des factures dans le respect des normes fiscales.

« La réactivité et la qualité de la relation client, animées par un réseau de proximité, font partie des valeurs que nous partageons avec ONET. La palette de leurs activités et la diversité des organisations qui font appel à leurs services amenaient à bâtir une offre plurielle de solutions de dématérialisation performantes, rapides et pérennes, que nous sommes heureux de mettre en oeuvre », souligne Cédric Youmbi, Ingénieur d’affaires GIS chez Cegedim e-business.



A propos d’ONET :

Groupe de services et d’ingénierie, ONET fédère différents métiers :

- Propreté et services, logistique et aéroportuaire (988 millions d’euros en 2014)

- Ingénierie et services nucléaires (242 millions d’euros* en 2014)

- Sécurité et accueil (186 millions d’euros en 2014)

ainsi que le métier des ressources Humaines avec Axxis Ressources et le négoce de matériels et produits de nettoyage avec Prodim.

Volume d’affaires global en 2014 : 1,466 Milliards d’euros.

61 000 collaborateurs au 31 décembre 2014 avec plus de 470 implantations en France et dans 8 pays à l’international.

*volume d’affaires hors éléments exceptionnels

https://fr.groupeonet.com/



A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 494 millions d’euros en 2014 et compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

www.cegedim.fr



A propos de Cegedim e-business :

Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de documents échangés entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde.

Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et automatiser leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture. Pour ce faire, Cegedim e-business propose la plateforme GIS (Global Information Services), une offre unique reposant sur l’un des premiers réseaux européens d’échanges électroniques, qui compte 100 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 300 millions de flux échangés par an.

www.cegedim-ebusiness.com