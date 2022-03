OCTIME recrute plus de 30 nouveaux talents en 2022 pour accompagner sa croissance Afin de soutenir sa croissance, OCTIME intensifie son recrutement.



incontournable sur le secteur RH.



OCTIME affiche en France à nouveau des résultats très positifs en 2021 avec plus de 20% de croissance et 308 nouveaux clients. Pour accompagner le développement de son activité, l’entreprise renforce ses équipes à travers une nouvelle campagne de recrutement.



Dans sa dimension Groupe, OCTIME est une société présente dans de nombreux pays et qui évolue dans un environnement qui suggère de se réinventer chaque jour. La société n’en demeure pas moins « à taille humaine », offrant à ses collaborateurs un cadre moderne et agréable au sein de son siège social idéalement situé à Biron (64), entre les plages de la côte Atlantique et les montagnes des Pyrénées.



Cette dualité entre un attachement à son territoire et un regard ouvert sur le monde sont l’une des forces de cette société qui connaît une croissance à deux chiffres depuis maintenant plus de 10 ans. Parallèlement à cette belle dynamique de croissance et de recrutement, OCTIME se challenge pour inscrire chaque collaborateur dans la durée. Un investissement qui se traduit par l’ancienneté moyenne de ses équipes qui se situe à 8 ans.



Pour cette société du Sud-Ouest, recruter, c’est bâtir un collectif durable qui construit ensemble le futur de l’organisation, dans un écosystème qui conjugue territoire et ouverture sur le monde.



« Le Groupe OCTIME c'est une famille, d'une riche diversité, qui partage des valeurs communes telles que le sens et la valorisation du capital humain, le respect de l'environnement, l'innovation constante, la transparence et le respect de nos engagements vis à vis de nos clients. Ce sont ces valeurs qui nous permettent chaque jour d'avancer ensemble, d'innover et de construire notre futur » explique Guillaume BERBINAU, Président du Groupe OCTIME.



Les profils recherchés :

• Chefs/ffe de projets SIRH,

• Développeurs/euse,

• Analyste programmeur support réglementaire

• Technicien/ienne installateur,

• Consultant/te interface,

• Consultant/te formateur/trice,

• Analyste développeur/euse,

• Analyste développeur/euse support,

• Assistant/e chef/fe de projet,

• Ingénieur système et réseaux,

• Administrateur Kubernetes,

• Coordinateur équipe support

• Chargé/e de Support,

• Chargé/e de Marketing Digital,

• Chef/fe de Produit,

• Direction financière,

• RRH.



Certaines de ces offres sont déjà disponibles sur :



A propos d’OCTIME

Créée en 1998, OCTIME est l’un des leaders français de l'édition de solutions pour les Ressources Humaines (SIRH), spécialiste de la planification, de la gestion des temps et des activités (GTA). Avec ses offres SaaS, OCTIME accompagne depuis plus de 20 ans, plus de 2.500 clients sur l’ensemble du territoire dans des domaines variés et bénéficie notamment d’une expertise historique dans le secteur de la Santé et du Médico-Social, avec une offre dédiée. Le Groupe OCTIME propose une offre complète aux décideurs RH à travers la gestion des temps avec OCTIME et SPEC, le SIRH HRMAPS et sa plateforme de gestion des

remplacements STAFFELIO. De dimension internationale, le Groupe OCTIME équipe plus de 25 970 sites et gère quotidiennement 5,3 millions de salariés dans 57 pays.

octime.com

