Numeral et BPCE Payment Services annoncent la création d'une API pour accéder à l'ensemble des schémas de paiment SEPA. Numeral, la plateforme d'orchestration bancaire leader du marché, et BPCE Payment Services, opérateur de paiement du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France, proposent un accès à l'ensemble des schémas de paiement SEPA au travers d'une passerelle unique, totalement API-sée. Les premiers clients de cette solution sont Spendesk, la plateforme de gestion des dépenses d'entreprise, la plateforme de Banking-as-a-Service Xpollens, ainsi que la plateforme d'avantages salariés Swile.





Ce partenariat, inédit sur le marché, permet aux nouveaux acteurs du paiement disposant d’un agrément d’opter pour un statut de participant indirect aux systèmes de règlements interbancaires et ainsi de disposer d’une maîtrise complète de leur paiement SEPA en émission et réception (virement SEPA Credit Transfer/ prélèvement SEPA Direct Debit/ virement instantané SCT) via une API unique et un tableau de bord moderne.



" À mesure que l'écosystème fintech se développe et mûrit, de plus en plus d'acteurs cherchent à intégrer une partie plus importante de la chaîne de valeur des paiements. BPCE Payment Services est historiquement très présent sur le marché des participants indirects SEPA, servant notamment les entreprises du Groupe BPCE ainsi que les fintechs françaises les plus innovantes. En associant notre expertise à celle de Numeral, nous souhaitons démocratiser ce modèle d'accès aux fintechs européennes voire mondiales qui cherchent à s'implanter sur le marché européen. En permettant à nos clients communs de bénéficier de nos offres via une API simple et une interface moderne, nous réduisons considérablement le coût et le temps d'intégration et sécurisons la partie technique de tels projets ", explique Pierre-Antoine Vacheron, directeur général Paiements du Groupe BPCE.



Une nouvelle option stratégique pour les fintechs réglementées.

En devenant participants SEPA indirects, les établissements de paiement et de monnaie électronique peuvent émettre leurs propres IBAN pour leurs clients, contrôler davantage leurs paiements et optimiser les coûts des activités de paiement à grande échelle.



Pour les établissements non bancaires, ne pouvant se connecter en tant que participant direct aux systèmes de compensation SEPA, choisir BPCE en tant banque chef de file c’est l’opportunité de bénéficier de l’expertise d’une groupe bancaire Tier 1, de son savoir-faire en matière de gestion des paiements, de la résilience de son infrastructure mais aussi de services financiers complémentaires tels que des options de financement, l'émission et l'acquisition de cartes, et bien plus encore.



En juin 2023, seuls 11% des établissements avaient adopté ce modèle. Une des explications réside certainement dans la difficulté rencontrée par ces fintechs à se raccorder aux banques Tier 1 qui souvent proposent des solutions de connectivité complexes. L’alternative étant de se tourner vers des établissements plus petits (non Tier 1) mais offrant une couverture des schémas de paiement SEPA incomplète et moins de services financiers à valeur ajoutée.



Bien plus qu’une passerelle

Les fintechs qui décident de devenir des participants SEPA indirects gèrent d'importants volumes de paiements pour un grand nombre de clients. Pour le faire à grande échelle, de manière efficace, sécurisée et conforme à la réglementation, il faut plus qu'une simple connectivité.



" Devenir un participant indirect SEPA est une étape logique dans la croissance des fintechs réglementées. Mais malgré les avantages significatifs que ce modèle apporte, de nombreuses fintechs hésitent à donner le coup d'envoi de ces projets stratégiques en raison des ressources nécessaires pour construire des intégrations avec les banques chef de file et, peut-être plus important encore, des ressources nécessaires pour opérer en tant que sous-participant SEPA en conformité avec la réglementation et les règles de l’European Payment Council. En plus d'une connectivité simple et moderne, les fintechs ont besoin de services opérationnels et de conformité supplémentaires pour réussir. C'est pourquoi nous sommes très heureux de nous associer à BPCE Payment Services, qui a une grande expérience de l'accompagnement de tels projets et a construit des services à valeur ajoutée basés sur cette expérience ", ajoute Édouard Mandon, cofondateur et directeur général de Numeral.



Les clients communs de Numeral et de BPCE Payment Services bénéficieront de services à valeur ajoutée des deux partenaires.



Outre les capacités de traitement des paiements SEPA de BPCE Payment Services et l'accès aux mécanismes de compensation et de règlement SEPA, les clients bénéficieront des capacités de contrôle anti-fraude, de reporting avancé et de gestion des litiges de la banque.



En se connectant aux services de paiement de BPCE via Numeral, les clients bénéficieront de l'automatisation des paiements de Numeral et d'un accès en temps réel aux statuts des paiements, aux soldes des comptes, aux transactions des comptes et aux capacités de réconciliation bancaire automatisée grâce à une API unique et à un tableau de bord ergonomique.



Un modèle déjà éprouvé

Les fintechs européennes Spendesk, Xpollens et Swile bénéficient des services nés de la collaboration entre Numeral et BPCE Payment Services. Elles ont souligné : la rapidité de mise en marché (entre deux et trois mois), des coûts de paiement jusqu'à dix fois inférieurs, et l'évolutivité de nos plateformes permettant d’intégrer, facilement, de nouveaux services.



Grâce à ce partenariat, Numeral et BPCE Payment Services entendent démocratiser l'accès aux mécanismes de compensation et de règlement SEPA pour une industrie fintech européenne florissante. Le service apporté au travers de cette collaboration donne aux entreprises et aux consommateurs plus de transparence sur les institutions qui détiennent leurs fonds et traitent leurs paiements via les IBAN de la fintech et, enfin, permet d’accélérer l’adoption de nouvelles méthodes de paiement telles que les paiements instantanés.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.numeral.io et www.payments.groupebpce.com



A propos de BPCE Payment Services :

BPCE Payment Services accompagne, grâce à son expertise reconnue dans le domaine du processing de la monétique et des flux de paiement, les banques et filiales du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France, ainsi qu’une clientèle externe composée d’établissements financiers et de prestataires de services de paiement. Premier à opérer Apple Pay, Samsung Pay et le paiement instantané en France et processeur des Banques Populaires et Caisses d’Epargne, ensemble premiers émetteurs de cartes Visa en Europe continentale, BPCE Payment Services gère plus de 20% des activités de processing des paiements en France.

BPCE Payment Services



A propos de Numeral

Numeral est la plateforme d’orchestration bancaire qui permet aux entreprises fintech de facilement construire leurs produits financiers avec leurs banques existantes. Du crédit embarqué aux paiements instantanés, Numeral fournit l’infrastructure de paiements de leaders européens tels que Swile, Spendesk et Alma et étend sa clientèle européenne. Lancé en 2021, Numeral est soutenu par des investisseurs de renommée mondiale dont Balderton et eFounders et a levé 13 millions d’euros en décembre 2021.

NUMERAL



