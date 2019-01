Norton Rose Fulbright conseil de plus de 88 milliards de dollars d’opérations de fusions-acquisitions en 2018

Lors du premier semestre, Norton Rose Fulbright a conseillé sur des opérations d’une valeur cumulée supérieure à 55 milliards de dollars.Au cours du second semestre, le cabinet est intervenu lors de nombreuses opérations majeures dans ses principaux secteurs d’activités, notamment en tant que :• Conseil du groupe APICIL sur l’acquisition de The OneLife Company, assureur vie luxembourgeois spécialiste des solutions de gestion de patrimoine personnalisées avec une position de leader au Luxembourg, en Belgique et au Danemark.• Conseil du Takeover Panel Executive, administrateur du code des fusions acquisitions britannique en charge de superviser et réguler les opérations de fusions-acquisitions, sur les offres de rachat de la Sky par Fox, Disney et Comcast, l’une des plus importantes transactions conduite depuis Londres au cours de ces dernières années, et également sur l’enchère finale entre Fox/Disney et Comcast menée par le Takeover Panel Executive.• Conseil de Vodafone Hutchinson Australie en vue de sa fusion avec TPG Telecom pour un montant de 15 milliards de dollars australiens.• Conseil de Randgold Resources Limited au sujet de la fusion du groupe avec Barrick Gold Corporation, pour un montant de 18,3 milliards de dollars.• Conseil d’Eclipse Resources Corporation, société d’exploitation et de production de pétrole et de gaz, à l’occasion de sa fusion avec Blue Ridge Mountain Resources, Inc. pour un montant de 1,4 milliards de dollars.• Conseil de Renhe Commercial sur l’acquisition de marchés dédiés à la vente en gros de produits agricoles à son principal actionnaire pour un montant de 5,4 milliards de yuans ainsi que l’acquisition de marchés agricoles à Hangzhou pour un montant de 1,47 milliards de dollars hongkongais.• Conseil d’Enel Green Power sur la vente de 80% de ses parts dans 1,7 GW d’usines dédiées aux énergies renouvelables au Mexique à la Caisse de Dépôt et placement du Québec et le véhicule d’investissement d’un important fonds de pension mexicain CKD Infraestructura México S.A. de C.V.Raj Karia, dirigeant de la pratique corporate M&A en Europe et au Moyen-Orient de Norton Rose Fulbright, commente : « Les opérations de fusions-acquisitions ont démarré fort en 2018 et ont été soutenues par la volonté des entreprises de réaliser des économies d'échelle et de se concentrer sur de marchés émergents ou des marchés matures. Au second semestre, l’activité a été impactée par les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés boursiers, entrainant une réduction du nombre des transactions. Les fonds souverains et les investisseurs privés ont alors accumulé d’importantes réserves et devraient commencer l’année 2019 de manière agressive pour tirer parti d’un prévisionnel d’activité en fusions-acquisition faible au premier trimestre. En 2019, il faut s’attendre à ce que les technologies de rupture soient l’un des principaux moteurs des opérations de fusions-acquisitions et de l'activité des entreprises en général. Nous voyons cette tendance se matérialiser dans notre portefeuille d’activité pour 2019. »Norton Rose Fulbright a publié son Guide M&A 2019 qui revient sur l’impact des technologies de rupture sur les opérations de fusions-acquisitions dans les principaux secteurs de l’industrie.À propos de Norton Rose Fulbright :Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires international. Nous fournissons une gamme complète de services juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales de premier plan. Notre cabinet rassemble au-delà de 4000 avocats à travers l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et le Moyen-Orient.Reconnus pour notre approche sectorielle, nos compétences couvrent l’ensemble des secteurs clés de l’industrie : institutions financières, énergie, infrastructures, mines et matières premières, transport, technologie et innovation ainsi que sciences de la vie et santé. Grace à notre groupe mondial dédié à la préventions des risques, nous mettons à profit notre expérience sectorielle et la combinons à notre connaissance des enjeux en matière de droit, de réglementation, de conformité et de gouvernance afin de fournir à nos clients des solutions pratiques pour faire face aux risques juridiques et réglementaires auxquels ils sont exposés.Partout dans le monde, nous agissons en accord avec nos principes fondateurs dans la conduite des affaires que sont la qualité, l’unité et l’intégrité. Notre ambition est de fournir à nos clients, dans chacun de nos bureaux, un service juridique répondant aux plus hautes exigences et de qualité uniforme.Norton Rose Fulbright Verein, Verein suisse, facilite la coordination des activités des membres de Norton Rose Fulbright mais ne fournit pas elle-même de services juridiques à des clients. Norton Rose Fulbright possède des bureaux dans plus de 50 villes à travers le monde, notamment à Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Hong Kong, Sydney et Johannesburg.www.nortonrosefulbright.com/legal-noticesLe droit à l’échelle du mondenortonrosefulbright.com