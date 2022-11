Nortia et Coinhouse annoncent leur partenariat Lorsque deux entreprises aux convictions et ambitions communes se rencontrent, certaines évidences tombent sous le sens.

C’est le cas de Nortia, première marketplace multi-spécialiste BtoBtoC en architecture ouverte de la gestion de patrimoine, et Coinhouse, acteur historique et leader français dans l’investissement en actifs numériques.



Le partenariat entre ces deux leaders est un véritable trait d’union entre la finance traditionnelle et la crypto-finance, dont l’objectif est de proposer aux CGP, et à leurs clients, une solution afin de mieux appréhender ce type d’investissements réunissant le meilleur des deux mondes. Les 1200 CGP partenaires de Nortia pourront conseiller les produits d’investissement Coinhouse aux clients qui souhaitent investir dans les cryptos.



Avec l’innovation comme principal moteur de leurs entités respectives, ces deux plateformes sont identiques en tout point : culture, ambition et simplicité s’allient à la profonde conviction que le développement du secteur des actifs numériques apportera de nombreuses opportunités d’investissement et de diversification aux CGP.



Ainsi, les équipes de Nortia et Coinhouse prennent régulièrement la parole auprès de dirigeants de la finance traditionnelle et forment de nombreux cabinets aux cryptos dans le but de démystifier et mieux comprendre cette nouvelle classe d’actifs, vouée à monter en puissance dans les 10 prochaines années.

“Notre mission, chez Nortia, est de répondre aux besoins des CGP et de leurs clients, que ce soit à travers la qualité de nos services ou la pertinence des solutions que nous proposons, nous sélectionnons les meilleures offres pour nos partenaires. C’est donc dans ce but que le partenariat avec Coinhouse, leader de l'investissement en actifs numériques, résonnait pour nous comme une évidence.“ - explique Philippe Parguey, Directeur Général de Nortia.



“Chez Coinhouse, nous sommes soucieux de garantir un service premium à nos clients, et résolument centré sur leurs besoins. En unissant nos forces à celles de Nortia, qui est un acteur moteur de l’innovation dans son industrie, nous voulons montrer que crypto-actifs et finance traditionnelle sont complémentaires et que le trait d’union entre ces deux mondes est une formidable opportunité pour les CGP et leurs clients qui souhaitent diversifier leurs actifs.” - détaille Nicolas Louvet, CEO de Coinhouse.



À propos de NORTIA

Véritable Marketplace multi-spécialistes BtoBtoC, nous proposons des solutions sur-mesure sur tous les aspects de la gestion de patrimoine : Assurance-Vie, Plan Épargne Retraite, Compte-Titres, Immobilier, Prévoyance. Des solutions innovantes qui correspondent aux projets d’aujourd’hui et aux besoins de demain.



Pionnier du métier avec plus de 25 années d’existence, NORTIA compte plus de 1200 partenaires CGP. Résolument centré sur les besoins de ses partenaires et de leurs clients, NORTIA est la référence en termes de qualité de services et de pertinence des solutions proposées en compte-titres, immobilier indirecte, assurance vie et prévoyance, épargne retraite et épargne salariale.

Pour accompagner au mieux ses partenaires dans la modernisation de leur métier, elle intègre aussi toutes les innovations technologiques visant à simplifier leurs démarches au quotidien. En effet, Nortia est Leader sur l'investissement en compte-titres pour les CGP, multi récompensé et plébiscité par la profession sur ses contrats d'assurance. Nortia est aussi au cœur de l'innovation, avec la création de 4 nouvelles gammes de produits en 3 ans : Nortia Immo, Nortia Protect, Nortia Retraite et Go Epargne, toutes en architecture ouverte et 100% digitalisées.

En 2022, Nortia Invest est notamment récompensé par Gestion de Fortune dans le cadre de son palmarès des fournisseurs, comme meilleure plateforme Comptes-Titres/PEA, et reçoit également 3 oscars pour ses contrats d’assurance-vie.

NORTIA appartient au Groupe DLPK : un écosystème de savoir-faire en Epargne et en gestion d’actifs qui s’articule autour de la conception, la gestion et la distribution de solutions financières.

www.nortia.fr



Nortia I Société par Actions Simplifiée au capital social de 3 314 408,62 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102 et ayant son siège social au 215, Avenue Le Nôtre, BP 90335, 59056 ROUBAIX Cedex 1. Société de Courtage d'Assurance et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement, immatriculée sous le n° ORIAS 07 001 890 (www.orias.fr). Les informations relatives au traitement des réclamations sont disponibles sur simple demande ou à cette adresse : http://www.nortia.fr/legales.html



Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et elles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis.

Cette communication a été réalisée dans un but d’information uniquement, ne présente aucune valeur contractuelle et ne constitue pas une recommandation personnalisée d’investissement.

La responsabilité de Nortia au sein du groupe DLPK ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans cette communication.



À propos de Coinhouse

Coinhouse est une société française qui propose des services de gestion et de transaction de crypto-actifs depuis 2014. Les autorités reconnaissent le sérieux et la qualité de ses opérations de conformité. À ce titre, Coinhouse est le premier Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) enregistré par l’AMF. Depuis 2017, une nouvelle équipe dirigée par Nicolas Louvet a mis en place une stratégie de développement axée sur des services en ligne simples et rapides, ainsi que des services premium pour les clients souhaitant être accompagnés dans leurs investissements. Coinhouse compte une équipe d’une centaine de professionnels qui servent actuellement plus de 500 000 clients dans toute l’Europe.

www.coinhouse.com



