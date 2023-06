Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | Seven2 accueille Olivia Faivre d'Arcier et Quentin Verdickt dans son équipe Relations Investisseurs. Seven2 accueille dans son équipe Relations Investisseurs : Olivia Faivre d'Arcier en tant que Responsable des investisseurs institutionnels francophones et Quentin Verdickt en tant que Responsable Distribution et Partenariats pour le label Apax by Seven2 (label qui regroupe l'ensemble de l'activité Clientèle Privée de Seven2).

Olivia Faivre d'Arcier est diplômée d'un Master en Finance d'Audencia Business School. Elle a également étudié six mois à l'ESAN University à Lima, au Pérou, dans le cadre d'un programme MBA. Ces expériences lui ont permis d'approfondir ses connaissances en finance et de développer une compréhension globale des marchés internationaux.

Avant de rejoindre Seven2, Olivia était Responsable des Relations Investisseurs chez Adaxtra Capital à Paris. Olivia a joué un rôle clé dans la collecte de fonds, en levant plus de 130 millions d'euros en l'espace de 12 mois. Elle a établi de solides relations avec des investisseurs institutionnels, des Family Offices et des clients privés fortunés, renforçant ainsi le réseau d'investisseurs d'Adaxtra, qui n'avait jusque-là pas encore développé la gestion pour compte de tiers.



Auparavant, Olivia a travaillé chez BNP Paribas dans les départements Wealth Management puis CIB-Financial Institution Group Coverage où elle occupait les postes de Business Analyst, puis Senior Associate. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des clients institutionnels renommés tels qu'Allianz, Aviva, Swiss Life, Generali et Malakoff Humanis.



En tant que Responsable des investisseurs institutionnels francophones chez Seven2, Olivia apportera une vaste expérience dans la connaissance, le suivi et la gestion des relations avec les Clients.



Quentin Verdickt est un professionnel de la finance spécialisé dans la gestion d'actifs. Il a acquis une solide formation académique et une vaste expérience professionnelle dans le domaine de la distribution d'actifs financiers.



Il est diplômé d'un Master en Management - majeur Finance, de l'IESEG School of Management. Depuis septembre 2022, Quentin suit un Master 2 en Gestion de Patrimoine à l'Université Paris Dauphine -PSL.



Dans le cadre de son parcours professionnel, Quentin a occupé plusieurs postes clés dans des sociétés de gestion d'actifs renommées. de 2019 à 2023, il a travaillé à la Financière de l'Echiquier en tant que Responsable Relation Partenaires. Dans ce rôle, il était en charge de présenter la société et les fonds aux investisseurs et distributeurs tels que des conseillers en gestion de patrimoine, des multi-Family Offices ou société de gestion. Il a également été chargé de gérer et d'animer une base importante de clients en France, ainsi que de développer et mettre en oeuvre une stratégie commerciale.



Auparavant, Quentin a travaillé chez Trusteam Finance comme Commercial sur le marché de la clientèle intermédiée en France.



En tant que Responsable Distribution et Partenariats pour le label Apax by Seven2, l'expérience de Quentin et sa connaissance approfondie du marché de la Clientèle Privée seront des atouts précieux pour renforcer notre position concurrentielle et saisir de nouvelles opportunités de croissance.



"L'arrivée d'Olivia et de Quentin témoigne de notre engagement à attirer les meilleurs talents et à renforcer nos relations avec les investisseurs, tant institutionnels que privés. Leur intégration marque une étape importante dans notre parcours vers l'excellence et notre engagement à fournir des solutions innovantes et à créer de la valeur ajoutée pour nos investisseurs." Guillaume Cousseran, Associé en charge des Relations Investisseurs chez Seven2.



