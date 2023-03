Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | Serena nomme Émilie Benayad et Sébastien Le Roy aux postes de Partner. Serena, fonds d’investissement finançant des entreprises tech à forte croissance et fournissant des ressources opérationnelles pour créer des leaders technologiques mondiaux, annonce aujourd’hui les promotions d’Émilie Benayad au poste d’Operating Partner et de Sébastien Le Roy au poste de Investment Partner.

Serena met à disposition des sociétés de son portefeuille un ensemble de ressources afin qu’elles poursuivent leur croissance sereinement. Les entrepreneurs peuvent notamment compter sur l’équipe Operating Serena composée d’anciens entrepreneurs et experts, prodiguant des conseils à tous les stades de leur développement.



Dans leurs nouvelles fonctions respectives, Sébastien et Emilie continueront à accompagner les sociétés du portefeuille de Serena au quotidien dans leur stratégie de croissance, mais ils seront dorénavant impliqués dans la gouvernance et les décisions stratégiques du fonds.



David Bitton, Partner et Head of Operating chez Serena, déclare :

“ Réaliser le plein potentiel des équipes de notre portefeuille en leur fournissant un cadre où ils peuvent réaliser efficacement leurs projets et construire des leaders sur leurs marchés, telles sont les missions de l'équipe Operating. C’est pourquoi je me réjouis de ces deux nouvelles nominations qui renforcent notre savoir-faire auprès de nos startups et confirment que le modèle d’accompagnement que nous avons choisi est essentiel à leurs succès. ”



Emilie Benayad - Forte de son expérience de plus de 10 ans dans la gestion des ressources humaines dans des entreprises de toutes tailles, Émilie a rejoint Serena en 2020. Elle y accompagne les startups du portefeuille dans leurs défis liés aux ressources humaines, à l’organisation ou encore à la culture d’entreprises. Émilie collabore ainsi avec différentes startups du portefeuille de Serena telles que Pelico, Wecasa, Helios et Boxy.

Engagée en faveur d’un secteur de la tech plus inclusif, Émilie a été moteur dans le développement d’initiatives DE&I (Diversité, Équité et Inclusivité) de Serena. Elle est notamment à l’origine des partenariats de Serena avec Sista, Tech your Place et 100 000 entrepreneurs. Elle a récemment lancé le Serena Women Leadership Program, un programme de 6 mois réunissant 13 femmes, fondatrices ou C-level d’entreprises du portefeuille, pour aborder le sujet du leadership.



David Bitton, continue :

“Emilie a rejoint l’équipe Operating de Serena début 2020, mettant au profit des sociétés de notre portefeuille son expertise des enjeux organisationnels et une expérience opérationnelle de plus de dix ans dans des scale-ups. Son implication aux côtés des équipes de nos start-ups, son engagement au quotidien sur les sujets de diversité et d'inclusion, son envie d'apprendre et de partager... Nombreuses sont les raisons qui nous rendent fiers de la voir rejoindre notre Partnership.”



Sébastien Le Roy - Arrivé chez Serena en 2017, Sébastien a rapidement gravi les échelons en passant d'Analyste à Associate à Principal, pour être aujourd’hui promu au poste de Partner. Avec une forte expertise dans le SaaS, la fintech et la climate tech, Sébastien a été impliqué dans 25 investissements allant du seed jusqu’à la Série B. Il suit aujourd’hui activement 10 sociétés en portefeuille, parmi lesquelles Pretto, Moni, Mindee, Kardinal, ou encore Jimmy Energy qui vise à la décarbonation de la chaleur industrielle.

En parallèle de ses activités d’investisseur, Sébastien a été moteur du modèle Operating dont Serena est pionnier, notamment en lançant la Serena Squad, une des plus grosses communautés de fondateurs et C-levels en Europe (500 membres actifs). Il est également à l’initiative du SaaS benchmark, une étude européenne publiée chaque année sur l’évolution des sociétés SaaS en Europe.



“ Depuis 2016, Sébastien a été un contributeur déterminant pour Serena et ses sociétés en portefeuille (Kardinal, Sarus, Pretto, Moni, Procsea…) avec lesquelles il a su construire des relations solides. Il a été l’un des initiateurs du modèle Operating de Serena à travers le lancement de la Serena Squad, la communauté rassemblant plus de 500 fondateurs et C-levels du portefeuille de Serena. Son engagement sans faille, son expertise reconnue dans le SaaS, son implication opérationnelle décisive dans tous les projets que nous menons, font de lui un collaborateur précieux et nous sommes heureux de le voir devenir Partner à son tour. ” indique Xavier Lorphelin, Managing Partner.



Ces annonces s’inscrivent dans la continuité d’une année couronnée de succès pour Serena. En 2022 seulement, le fonds aura agrandi ses équipes avec 5 nouveaux collaborateurs dont 3 partners, accueilli 7 nouvelles entreprises dans son portefeuille, lancé son premier fonds à impact, Racine2, avec makesense et la MGEN.



_____________



A propos de Serena :

Serena a été fondée en 2008 par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, sur la conviction profonde qu’un fonds de capital-risque doit être au service des entreprises de son portefeuille. Le fonds finance et accompagne des start-ups à forte croissance en leur fournissant expertise et ressources opérationnelles. Les sociétés de Serena peuvent compter sur son modèle d’Operating Partners - unique en Europe - ainsi que sur une communauté européenne de 500 C-levels, la Serena Squad, ouverte exclusivement aux sociétés passées et présentes.

Depuis sa création, Serena a contribué à l'émergence de success stories comme Aramis (rachetée par Peugeot), The Fork (rachetée par Tripadvisor), Cheerz (rachetée par Cewe), et a investi dans près de 80 sociétés telles que Dataiku, Malt, Electra, et Descartes Underwriting.

Serena



------------------------------------------------------------------------



