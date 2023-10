Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | Medius nomme Karim Jouini au poste de Chief Product & Technology Officer et Ahmed Fessi au poste de Chief Transformation & Information Officer Trois mois après le rachat d'Expensya, Medius poursuit son intégration en nommant Karim Jouini, l'ex-CEO d'Expensya, au poste Chief Product & Technology Officer; et Ahmed Fessi, ancien CIO d'Expensya en tant Chief Transformation & Information Officer. Ils rejoignent ainsi, officiellement, la direction de Medius.

Medius revendique plus de 4 000 clients dans 102 pays pour 180 milliards de dollars de dépenses annuelles grâce à son système.



Medius, spécialiste en automatisation des comptes fournisseurs et en solutions de gestion des dépenses, a annoncé aujourd’hui la nomination de Karim Jouini au poste de Chief Product & Technology Officer ainsi que celle de Ahmed Fessi au poste de Chief Transformation & Information Officer.



Suite à l’acquisition de la société de gestion des notes de frais Expensya plus tôt cette année, Karim Jouini, anciennement CEO d’Expensya, et Ahmed Fessi, anciennement CIO d’Expensya, rejoignent la direction de Medius.



Dans son rôle de Chief Product & Technology Officer, Jouini sera responsable de la stratégie d'innovation pour les équipes produit et ingénierie, y compris l'accélération et l'intégration de l'IA au sein des solutions existantes de Medius dans des domaines tels que l’autonomisation des comptes fournisseurs, les paiements, l'approvisionnement, le sourcing, les contrats et l'intégration des fournisseurs. Fessi, en tant que Chief Transformation & Information Officer, se concentrera sur l'amélioration de la valeur pour les clients en fournissant une culture data intégrée et optimisée, gardant la cybersécurité au centre.



La réalisation des ambitions de l'acquisition d'Expensya par Medius sera un objectif clé pour Jouini et Fessi dans le cadre de leurs nouvelles fonctions. Karim Jouini possède 17 ans d'expérience dans le domaine de la technologie, dont près d'une décennie chez Expensya en tant que cofondateur et CEO, où il s'est occupé de solutions avancées de gestion des dépenses et a investi dans l'innovation en matière d'IA. Expensya a développé une solution de gestion des dépenses des employés de premier plan et a été dirigée par Jouini alors qu'elle connaissait une croissance commerciale exponentielle, en particulier au cours des deux dernières années. Ahmed Fessi apporte 15 ans d'expérience professionnelle, ayant occupé des postes chez Ericsson et Alstom avant son rôle de CIO chez Expensya. Fessi est fort de son expérience passée dans des domaines comme l'IA, les données, la transformation et la cybersécurité.



Karim Jouini, Chief Product & Technology Officer chez Medius, commente : " Medius est dans une position passionnante pour continuer à intégrer l'intelligence artificielle afin d'aider à optimiser les processus pour nos clients. Je suis ravi de diriger le produit, la conception et la technologie derrière les solutions Medius, tout en aidant à développer les talents à travers l'entreprise dans mon nouveau rôle et en gérant l'intégration des équipes Expensya au sein de Medius. "



" Maintenir un système interne numérique rationalisé et créer de la valeur pour nos clients fait partie intégrante de nos ambitions en tant qu'entreprise", commente Ahmed Fessi, Chief Transformation & Information Officer chez Medius. "L'utilisation des données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour construire une culture numérique forte et stable chez Medius nous aidera à renforcer la collaboration, à améliorer notre efficacité opérationnelle et à optimiser nos processus. En tant que Chief Transformation & Information Officer, je suis impatient de continuer à apporter de la valeur et de la confiance à nos clients grâce à la technologie. "



Jim Lucier, CEO de Medius, commente : " La nomination de Karim et Ahmed à leurs postes de direction respectifs fait partie intégrante de nos objectifs de croissance et de transformation chez Medius. Tous deux possèdent une expérience inestimable et amèneront une approche réfléchie et ambitieuse à leurs nouvelles fonctions. Alors que nous continuons à viser de nouveaux sommets chez Medius, Karim et Ahmed sont au cœur de notre mission et nous apporteront les efforts et l'expertise nécessaires pour atteindre notre objectif permanent de fournir aux entreprises une vision complète de leurs finances, incluant désormais la gestion des dépenses ."



À propos de Medius

Medius lie la saisie, le traitement et le paiement des factures pour remplacer les problèmes et les interrogations liés à la gestion des comptes fournisseurs par le calme et la confiance. Medius va bien au-delà de l'automatisation de base en faisant appel à l'intelligence artificielle pour effectuer la majeure partie du travail. Ainsi, les factures sont confirmées, codées et payées. Les équipes en charge des comptes fournisseurs peuvent rentrer chez elles en toute sérénité et les entreprises peuvent se fier à leurs budgets et à leurs prévisions. Medius compte plus de 4 000 clients dans 102 pays et traite 180 milliards de dollars de dépenses annuelles grâce à son système. Visitez medius.com pour en savoir plus.

MEDIUS , spécialiste en automatisation des comptes fournisseurs et en solutions de gestion des dépenses, a annoncé aujourd’hui la nomination de Karim Jouini au poste de Chief Product & Technology Officer ainsi que celle de Ahmed Fessi au poste de Chief Transformation & Information Officer.Suite à l’acquisition de la société de gestion des notes de frais Expensya plus tôt cette année, Karim Jouini, anciennement CEO d’Expensya, et Ahmed Fessi, anciennement CIO d’Expensya, rejoignent la direction de Medius.Dans son rôle de Chief Product & Technology Officer, Jouini sera responsable de la stratégie d'innovation pour les équipes produit et ingénierie, y compris l'accélération et l'intégration de l'IA au sein des solutions existantes de Medius dans des domaines tels que l’autonomisation des comptes fournisseurs, les paiements, l'approvisionnement, le sourcing, les contrats et l'intégration des fournisseurs. Fessi, en tant que Chief Transformation & Information Officer, se concentrera sur l'amélioration de la valeur pour les clients en fournissant une culture data intégrée et optimisée, gardant la cybersécurité au centre.La réalisation des ambitions de l'acquisition d'Expensya par Medius sera un objectif clé pour Jouini et Fessi dans le cadre de leurs nouvelles fonctions. Karim Jouini possède 17 ans d'expérience dans le domaine de la technologie, dont près d'une décennie chez Expensya en tant que cofondateur et CEO, où il s'est occupé de solutions avancées de gestion des dépenses et a investi dans l'innovation en matière d'IA. Expensya a développé une solution de gestion des dépenses des employés de premier plan et a été dirigée par Jouini alors qu'elle connaissait une croissance commerciale exponentielle, en particulier au cours des deux dernières années. Ahmed Fessi apporte 15 ans d'expérience professionnelle, ayant occupé des postes chez Ericsson et Alstom avant son rôle de CIO chez Expensya. Fessi est fort de son expérience passée dans des domaines comme l'IA, les données, la transformation et la cybersécurité.Karim Jouini, Chief Product & Technology Officer chez Medius, commente : "Jim Lucier, CEO de Medius, commente : "."lie la saisie, le traitement et le paiement des factures pour remplacer les problèmes et les interrogations liés à la gestion des comptes fournisseurs par le calme et la confiance. Medius va bien au-delà de l'automatisation de base en faisant appel à l'intelligence artificielle pour effectuer la majeure partie du travail. Ainsi, les factures sont confirmées, codées et payées. Les équipes en charge des comptes fournisseurs peuvent rentrer chez elles en toute sérénité et les entreprises peuvent se fier à leurs budgets et à leurs prévisions. Medius compte plus de 4 000 clients dans 102 pays et traite 180 milliards de dollars de dépenses annuelles grâce à son système. Visitez medius.com pour en savoir plus.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment











Articles similaires < > Fingreen AI lève 1 million d'euros pour sa solution ESG numérique Pleo annonce de nouvelles mises à jour produits pour renforcer les capacités de gestion des dépenses des entreprises Scalapay s'associe à la RegTech Fourthline