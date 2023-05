Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | Allen & Overy coopte trois counsels à Paris Allen & Overy, acteur incontournable du droit implanté à Paris depuis plus de 30 ans, annonce la cooptation de 3 counsels : Florent Belin au sein du département Banque / Finance, Flora Leon-Servière au sein du département Corporate / M&A, ainsi que Julie Metois au sein du département Contentieux.

Ces cooptations font suite aux nominations de 3 nouveaux associés au sein du bureau parisien d’Allen & Overy, qui poursuit ainsi sa croissance en misant notamment sur les promotions internes.

Avec plus de 150 avocats, dont 39 associés et 17 counsels, Allen & Overy continue de s’affirmer comme un acteur de premier plan du droit des affaires en France.

Ces nouvelles promotions consolident l’expertise du cabinet en France sur différents secteurs clés du droit des affaires, notamment en financement d'actifs dans le secteur des transports, en fusions et acquisitions, joint-ventures et restructurations dans le secteur de l’énergie, ainsi qu’en contentieux civil et commercial pour des sociétés, institutions financières et acteurs du secteur de la technologie.

Hervé Ekué, Managing Partner d’Allen & Overy à Paris, déclare : « Ces cooptations témoignent de la volonté d’Allen & Overy de fonder son développement sur la promotion interne et de miser sur des expertises qui répondent aux principales problématiques actuelles de nos clients tout en anticipant leurs futurs besoins. Ces trois counsels, reconnus pour leur excellence et leur technicité, confortent les expertises de notre bureau parisien qui poursuit sa croissance sur des domaines de pointe. »

Florent Belin est diplômé de l’ESSEC (2013), de l’Université Paris 2 Panthéon Assas (Institut de droit des affaires, 2008), de l’Université d’Oxford (M1 droit comparé droit français / droit anglais, 2008) et de l’Université Paris XI (M2 Droit des Affaires, 2009). Il est avocat au barreau de Paris (2012).

Il a débuté sa carrière en tant que collaborateur au sein du département Banque / Finance d'Allen & Overy en 2012.

Florent dispose d'une large expérience en financement d’actifs (financement maritime, spatial, aéronautique, ferroviaires et d’autres actifs mobiles et d’équipements). Il a également une expérience significative en financement export et en financement structuré (notamment en covered bonds).



Flora Leon-Servière, est titulaire d’un M2 de Droit du Commerce International (Paris I Panthéon Sorbonne, 2009) et d’un Mastère Spécialisé Droit des Affaires Internationales et Management (ESSEC, 2011). Elle est avocate au barreau de Paris (2013).

Elle a débuté sa carrière en tant que collaboratrice au sein du département Corporate d'Allen & Overy en 2014.

Flora a une expérience significative sur les fusions et acquisitions, les joint-ventures et les restructurations de groupe. Elle conseille des entreprises et

des fonds de capital investissement en France, à l'étranger et sur des transactions transfrontalières. Elle est un membre actif de la pratique PENRI

d’Allen & Overy (Projets, Energie, Ressources Naturelles et Infrastructure), et a développé une expertise spécifique et un focus sur le marché des énergies renouvelables. Elle est intervenue ces dernières années sur des opérations de premier plan dans ce secteur (solaire, éolien onshore et offshore, efficacité énergétique).



Julie Metois est titulaire d’un M1 de Droit et Gestion des Politiques européennes (Rennes 1, 2010), de l’agrégation d’Economie Gestion (ENS Cachan, 2010), d’un Master de Droit économique (Sciences Po Paris, 2012).

Elle est avocate au barreau de Paris (2014). Elle a rejoint Allen & Overy en tant que collaboratrice en 2016.

Julie intervient en contentieux civil et commercial pour des sociétés, institutions financières et tech players. Elle dispose d’une expertise significative en contentieux corporate, bancaire et financier. Elle a également développé une expertise importante dans les litiges transfrontaliers notamment en matière de recouvrement d’actifs et de reconnaissance et d’exécution de décisions étrangères et sentences arbitrales.



À propos d’Allen & Overy

Allen & Overy est une structure internationale d'avocats d'affaires d’environ 5 800 personnes, répartis dans plus de 40 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 150 avocats dont 39 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : fusions & acquisitions, banque et finance, marchés de capitaux internationaux, contentieux, arbitrage international, propriété intellectuelle, restructuring, fiscalité, droit public et droit de l’environnement, droit social, droit de la concurrence et droit européen, droit immobilier, innovation et digital.

