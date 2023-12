Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | Abenex nomme deux nouveaux professionnels à l'occasion de l'ouverture d'un bureau à Milan. Abenex, acteur historique du capital-investissement européen, certifié B-Corp et spécialisé dans les opérations de croissance et de buyout, a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son nouveau bureau de Milan, dirigé par Antonio Catalli (ex J.P. Morgan et Rothschild), Director, qui a rejoint Abenex en 2021 afin de développer les activités sur le marché italien.

A cette occasion, Jacopo Bernezzo rejoint l'équipe en tant que Manager tandis que Pietro Razzi est nommé Analyste à ses côtés.

Abenex renforce sa présence sur le marché italien avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Milan et l'embauche de deux professionnels supplémentaires.



À l'occasion de l’ouverture de ce nouveau bureau, Abenex est heureuse de présenter deux professionnels qui ont récemment rejoint l'équipe :

Jacopo Bernezzo, Manager. Il a commencé sa carrière chez KPMG Advisory à Milan, au sein de l'équipe Corporate Finance, avec un focus particulier sur les opérations de M&A sur le segment Consumer and Industrial. Il a participé à plusieurs transactions buy et sell-side. Avant de rejoindre Abenex, il a travaillé pendant plus de cinq ans au sein de l'équipe d'investissement d’Insec Equity Partners / Siparex à Milan, en se concentrant spécifiquement sur les ETI et PME italiennes. Jacopo est titulaire d’un Master en Administration, Finance et Contrôle de l'Université Bocconi de Milan. Il parle anglais, français et allemand.

Pietro Razzi, Analyste. Avant de rejoindre Abenex, il a travaillé en audit chez KPMG à Milan et en M&A chez Klecha&Co à Paris. Pietro est titulaire d’un Master en Administration, Finance et Contrôle de l'Université Bocconi de Milan. Il parle anglais et français.



Olivier Moatti, Associé Gérant d'Abenex, a commenté : " L'ouverture de notre nouveau bureau à Milan et le renforcement de notre équipe locale confirment notre ambition de nous développer davantage et d'investir dans l'un des marchés les plus dynamiques en Europe. Nous sommes convaincus que notre culture durable, internationale et opérationnelle est parfaitement alignée avec les besoins des PME italiennes. Nous sommes impatients de collaborer ultérieurement avec les leaders du marché en Italie. La présence sur le marché italien via une équipe dédiée renforcera également le soutien aux entreprises actuellement détenues par Abenex dans leur croissance dans la région, que ce soit de façon organique ou par acquisition s."



Antonio Catalli, responsable des activités d'Abenex en Italie, a commenté : " Je suis ravi d'annoncer le renforcement de notre équipe avec l'arrivée de Jacopo et Pietro. L'approche opérationnelle d'Abenex correspond parfaitement aux caractéristiques et à la mentalité qui définissent l’écosystème entrepreneurial italien. Le marché italien suscite un intérêt particulier pour nous, car de nombreuses PME sont demandeuses de l’expérience et du support que peut leur offrir un partenaire comme Abenex, capable de mettre à leur service un soutien opérationnel afin de favoriser une croissance durable, notamment à l'échelle internationale. "



Abenex déploie actuellement son sixième fonds mid cap (Abenex VI), qui investit entre 30 et 100 millions d'euros par transaction, à la fois en tant qu’investisseur majoritaire ou minoritaire. En septembre 2022, Abenex a investi dans Di Marco, le leader italien sur le marché de la Pinsa Romana.



A propos d’Abenex

Fondé en 1992 et indépendant depuis plus de 15 ans, Abenex père dans trois segments du private equity : Mid-cap, Small-cap et Real Estate.

Dans les segments Small et Mid-cap, Abenex est un investisseur de long terme, qui s'associe à des entrepreneurs et à des familles fondatrices, et qui s'implique opérationnellement dans des projets de croissance et d'optimisation opérationnelle. Abenex investit généralement dans des PME dont la valeur est inférieure à 60 millions d'euros dans le segment Small-cap, et entre 60 et 300 millions d'euros dans le segment Mid-cap, en se focalisant sur trois secteurs : Health & Wellness, Safety, et Value-added Services.

Abenex s'engage à promouvoir le succès de ses entreprises et de leurs équipes de management, en mettant à leur disposition une équipe opérationnelle entièrement dédiée. Pionnier en 2008 dans la création de cette équipe, Abenex compte aujourd'hui 7 professionnels expérimentés qui contribuent à des initiatives de transformation stratégique et opérationnelle telles que le développement commercial et la croissance externe, l'amélioration de l'organisation, la rentabilité, la gestion des talents, la transformation numérique, et le développement durable. Cette approche correspond pleinement à la vision d'Abenex, qui souhaite être un partenaire actif pour les équipes de management.

L'équipe est actuellement composée de 50 professionnels ayant une expérience avérée et reconnue. Abenex a son siège à Paris et des bureaux à Lyon, Milan et Amsterdam.

[ABENEX]url: https://www.abenex.com/

