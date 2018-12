Nomination de deux associés gérants, de la présidente du comité exécutif de la banque privée Mirabaud & cie SA et d’un associé commanditaire

Yves Mirabaud, Associé gérant Senior, se réjouit de ces nominations qui interviendront en 2019, « une année importante puisque Mirabaud célébrera le bicentenaire de sa fondation. Notre Collège des Associés gérants s’étoffe avec deux personnalités qui occupent déjà des postes à responsabilités au sein de notre Groupe et contribuent activement à son succès. Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la gouvernance de Mirabaud, puisque, depuis sa création en 1819, vingt-sept Associés gérants auront ainsi présidé aux destinées de la Banque. Ce fonctionnement garantit notre indépendance et notre approche axée sur le long terme, ainsi que la qualité du service sur mesure et à haute valeur ajoutée que nous proposons au quotidien à notre clientèle. »



Nicolas Mirabaud et Michael Palma rejoindront les quatre Associés gérants actuels du Groupe Mirabaud qui sont, par ordre de séniorité, Yves Mirabaud, Antonio Palma, Lionel Aeschlimann et Camille Vial. A la fois propriétaires et dirigeants, les Associés gérants s’impliquent personnellement dans la stratégie du Groupe et veillent à ce que les actifs des clients soient gérés avec le même souci de pérennité que leur entreprise.



Antonio Palma, actuel CEO de Mirabaud & Cie SA, se félicite que Camille Vial lui succède : «Associée gérante depuis janvier 2012 et membre du comité exécutif de la banque, Camille Vial possède toutes les qualités et les compétences nécessaires pour exceller à la fonction de Présidente du Comité exécutif de la Banque. Après 10 années à ce poste passionnant, j’ai choisi de passer la main. Je demeurerai encore au Collège des Associés gérants pour assurer la transition jusqu’au 31 décembre 2019.»



Le Collège des Associés gérants a également nommé en tant qu’Associé commanditaire Thiago Frazao, responsable du marché Amérique latine pour le Wealth Management. Il rejoint Etienne d’Arenberg, Associé commanditaire et responsable du marché UK pour le Wealth Management. Investisseurs dans l’entreprise, les Associés commanditaires occupent des fonctions de direction et participent au développement du Groupe.



Biographies

Camille Vial représente la 7e génération de la famille fondatrice du Groupe. Elle est Associée gérante depuis janvier 2012 et membre du Comité exécutif de la banque. Agée de 41 ans, elle préside le comité d’investissement du Groupe ainsi que le Comité de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Titulaire d’un Master en Mathématiques de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), elle a commencé sa carrière chez Mirabaud en 2001.



Nicolas Mirabaud représente la 7e génération de la famille fondatrice du Groupe. Agé de 44 ans, il est titulaire d’un Master en droit des affaires, d’un MBA et d’un diplôme fédéral d’expert en finance et en investissement. Il a rejoint Mirabaud en 1999, en tant qu’analyste de fonds, avant d’intégrer en 2001 le département de gestion de fortune. En 2015, il devient Associé commanditaire et, depuis en 2016, il est responsable des relations clientèle du Wealth Management pour le Groupe et est membre du Comité exécutif de la Banque Mirabaud & Cie SA.



Michael Palma est le fils d’Antonio Palma, Associé gérant. Agé de 36 ans, il est titulaire d’un MBA en finance et d’un diplôme fédéral en économie bancaire. Après avoir occupé différents postes dans des banques suisses, il a rejoint Mirabaud en 2010. Depuis 2016, il est responsable des Opérations du Groupe et membre du Comité exécutif. En 2017, il a été nommé Associé commanditaire.



Thiago Frazao, âgé de 42 ans, est responsable du marché Amérique latine pour le Wealth Management. Il a rejoint Mirabaud en 2011. Il a commencé sa carrière dans le domaine bancaire et financier en 1999 et a occupé différentes fonctions dans des sociétés internationales.



Le Groupe Mirabaud

Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour constituer un groupe international. Mirabaud propose à ses clients des services financiers et des conseils personnalisés dans trois domaines d’activité : Wealth Management (gestion de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de patrimoine indépendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) et Brokerage (courtage, recherche, marché des capitaux).

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, Bâle et Zurich), en Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Milan) et dans le reste du monde (Montréal et Dubaï).

mirabaud.com