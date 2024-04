Nomination | myPOS annonce l'arrivée de Mario Shiliashki en tant que Directeur Général

« Je suis ravi de rejoindre myPOS à un moment aussi charnière de son développement. Je suis impatient de travailler avec une équipe aussi robuste et de mener l'entreprise vers sa prochaine étape de croissance, alors qu'elle continue d'être à la pointe dans l'industrie. myPOS est idéalement positionné en France pour profiter des opportunités à venir sur le marché et permettre aux entreprises de résoudre leurs problèmes de paiement. »

« C'est un grand plaisir d'accueillir Mario Shiliashki chez myPOS et je me réjouis de travailler avec lui. Il apporte une expérience globale dans le domaine de la vente et des paiements et a des racines bulgares. Advent est ravi d'acquérir myPOS, suite à son succès et à son développement significatif au fil des ans. Il apportera sa connaissance approfondie des paiements et des services financiers pour soutenir la prochaine phase de croissance de myPOS. »

« Mario Shiliashki apporte une grande expérience dans l'industrie et nous sommes très heureux de le compter parmi nous. Soutenu par l'expertise et l'investissement d'Advent International, myPOS est bien placé pour se développer, tout en préservant son modèle d'affaires différencié et sa proposition de valeur compétitive. »