Nomination | Wise promeut Emmanuel Thomassin en tant que Directeur Financier

« Wise a radicalement transformé les attentes du marché en matière de services financiers modernes, redéfinissant la vitesse, le prix et la facilité avec lesquels les personnes et les entreprises peuvent déplacer et gérer leur argent à l’échelle mondiale. Avec sa vision audacieuse de l'argent sans frontières, il est clair que Wise n'en est qu'au début de son ambitieux projet. Je suis heureux d'avoir l'occasion d'apporter à Wise mon expérience en matière de croissance d'entreprises dynamiques et de rejoindre l'équipe de direction alors que Wise continue à construire le réseau pour l'argent du monde entier »

« Depuis notre création en 2011, nous nous sommes concentrés sur la résolution des complexités liées aux mouvements et à la gestion de l'argent à travers les frontières. Nous avons parcouru un long chemin au cours de cette période, en créant de nouveaux services à partir de zéro qui ont servi 10 millions de clients au cours du seul dernier exercice financier. Cependant, nous sommes loin d'avoir terminé. Environ 95 % des paiements transfrontaliers effectués dans le monde par les particuliers et les petites entreprises reposent encore sur un système financier obsolète, lent, opaque, lourd et coûteux. Je suis heureux d'accueillir Emmanuel dans l'équipe de Wise, alors que nous cherchons à résoudre les 95 % restants et à continuer à construire sur les solides fondations financières que Matt a mises en place au fil des ans. Matt a été un partenaire fantastique pendant que nous construisions les fondations de cette entreprise, et la profonde expérience d'Emmanuel dans la direction d'équipes tout en développant une entreprise à croissance rapide au niveau mondial fait de lui le candidat idéal pour relever ce défi et nous rejoindre dans notre mission alors que nous entrons dans notre deuxième décennie. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Emmanuel en tant que nouveau directeur financier après une recherche mondiale approfondie. Directeur financier chevronné, leader et membre du conseil d'administration avec plus d'une décennie d'expérience, Emmanuel a fait ses preuves en matière de développement d'entreprises dans des secteurs en évolution rapide - des start-ups aux entreprises publiques. Je me réjouis de travailler avec lui alors que Wise poursuit son chemin pour remodeler les services financiers mondiaux du 21e siècle. »