Nomination | Morgan Stanley annonce qu'Edward Pick deviendra CEO le 1er janvier 2024.

Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité que Ted Pick était la personne idéale pour diriger Morgan Stanley et poursuivre le succès que la société a connu sous la direction exceptionnelle de James Gorman. Ted est un leader stratégique qui a fait ses preuves dans la construction et la croissance de notre clientèle, le développement et la fidélisation des talents, l'allocation de capital avec une gestion saine des risques, et la promotion de notre culture et de nos valeurs. Nous pensons que le processus de succession rigoureux et bien géré par le conseil d'administration, sous la direction de Dennis Nally, président de notre comité de rémunération, de développement de la gestion et de succession, a abouti à la nomination d'un PDG exceptionnel, tout en démontrant la force et la profondeur des talents de Morgan Stanley en matière de leadership.

Au cours des 14 années où James a occupé le poste de PDG, Morgan Stanley s'est transformée en une institution financière solide et équilibrée, dotée d'un modèle d'entreprise durable à long terme. Nous lui sommes reconnaissants de l'impact considérable qu'il a eu sur notre entreprise et nous sommes heureux qu'en tant que président exécutif, nous puissions continuer à bénéficier de son expérience et de sa vision critique

Après avoir mené un processus de succession intentionnel sur plusieurs années, nous avons déterminé que Ted Pick était le mieux placé pour devenir le prochain PDG de Morgan Stanley. Ted a une connaissance approfondie de nos activités et comprend ce qui est nécessaire pour stimuler leur croissance. Nous sommes convaincus qu'il est la personne idéale pour diriger Morgan Stanley et stimuler la croissance au cours de la prochaine décennie.

Pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec le conseil d'administration pour assurer une succession ordonnée, et je suis convaincu que le moment est venu de me retirer. Le choix de Ted Pick par le conseil d'administration est remarquable. J'ai travaillé aux côtés de Ted depuis la crise financière et j'ai fait l'expérience directe de ses valeurs, de son intelligence, de sa passion et de son engagement envers nos collaborateurs et nos clients. Il a l'expérience du combat, comprend les risques complexes et travaille très efficacement non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. En bref, c'est un dirigeant et un leader exceptionnel

e suis également ravi qu'Andy et Dan assument des fonctions de direction élargies. Tous deux sont des cadres de classe mondiale, dotés de valeurs et d'un intellect exceptionnels. En tant que co-présidents de Morgan Stanley, Andy et Dan seront des leaders inestimables pour aider Ted à gérer l'entreprise. Pendant la période de transition et mon mandat de président exécutif, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir Ted en tant que nouveau PDG

Morgan Stanley est une institution historique et je suis très honoré d'avoir été choisi pour la diriger. Nous avons une activité diversifiée à l'échelle mondiale et une clientèle de premier plan. Grâce à l'excellent leadership de James, notre entreprise est désormais bien positionnée pour réussir à travers les cycles du marché, et je suis enthousiasmé par les opportunités de croissance future. Morgan Stanley dispose d'un personnel exceptionnellement talentueux, d'une culture profonde et de valeurs inébranlables. Je tiens également à remercier le conseil d'administration pour la confiance qu'il m'a accordée. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration, Andy, Dan, le reste de l'équipe de direction et tous nos employés pour continuer à servir nos clients et nos actionnaires.