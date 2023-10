Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Moonfare annonce la nomination de Lorenz Jüngling en tant que Co-PDG Moonfare, plateforme digitale leader de l’investissement en Private Equity, a nommé le Dr Lorenz Jüngling, actuellement directeur général, directeur des opérations (COO) et directeur financier (CFO), en tant que co-PDG, aux côtés du fondateur de Moonfare, président et actuel PDG, le Dr Steffen Pauls.

Lorenz Jüngling, docteur en sciences des matériaux et physicien de formation, supervise actuellement la recherche et le développement, les finances, les opérations et les fonctions de conformité de Moonfare. Avant de rejoindre Moonfare, il était directeur des opérations (COO) de la licorne et banque numérique N26, ainsi que business angel et conseiller pour des entreprises tech en phase de démarrage. Lorenz Jüngling a également passé 12 ans chez McKinsey, dont six en tant que partenaire, conseillant des entreprises mondiales dans les secteurs de l'énergie et des matières premières. Il est basé à Berlin.



Steffen Pauls a déclaré : « J'ai développé un profond respect, une confiance et une amitié pour Lorenz Jüngling au cours de ces cinq années passées à travailler ensemble. Son intelligence, sa perspective à 360 degrés et son approche entrepreneuriale unique des aspects techniques de la démocratisation des marchés privés se complètent parfaitement avec mes points forts. Ce pas en avant nous offrira des gains d'efficacité et s'avérera précieux pour la prochaine phase de croissance de Moonfare. »



Lorenz Jüngling a ajouté : « Steffen Pauls et moi avons des compétences complémentaires, et partageons les mêmes valeurs. Nous croyons tous les deux qu'une entreprise devrait laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel elle l'a trouvé, et pour nous, rendre accessible aux clients des opportunités d'investissement de haute qualité fait exactement cela. Je suis profondément reconnaissant de la confiance que Steffen et le conseil d'administration ont placée en moi. »



Steffen Pauls a déclaré avoir été attiré par le modèle de co-PDG dans le cadre de son expérience d’un travail collaboratif développé chez Moonfare, et par des études montrant que les entreprises dirigées par des co-PDG surpassent les autres, en particulier celles qui entreprennent des transformations basées sur la technologie. Il a déclaré : « C'était un ajustement naturel avec notre façon actuelle de travailler en tant qu’équipe et en tant qu’entreprise. Il existe de belles opportunités de création de valeur dans le modèle de co-PDG. »



Une étude menée auprès de 87 entreprises publiques dirigées par des co-PDG publiée dans la Harvard Business Review[1] a montré que ces entreprises généraient un rendement annuel moyen pour les actionnaires de 9,5 %, contre une moyenne de 6,9 % pour l'indice de référence de chaque entreprise. Les auteurs de l’étude ont expliqué que la co-direction augmentait d’une part la rapidité de la prise de décision, et permettait d’autre part à la fonction de PDG d'exister simultanément à deux endroits, conciliant des compétences profondes et diverses, avec des parcours et des perspectives variés qui permettent la maîtrise de diverses fonctions d'entreprise, de la relation avec les investisseurs à la conformité réglementaire.



[1] Marc A. Feigen, Michael Jenkins, and Anton Warendh, Harvard Business Review, 2022: Is it time to consider Co-CEOs?

***



À propos de Moonfare :

Moonfare offre aux investisseurs individuels et à leurs conseillers un accès à des opportunités d’investissement en Private Equity de premier ordre. Grâce à un processus d'enregistrement digitalisé et à une plateforme de gestion d'actifs, Moonfare permet aux investisseurs de s'inscrire et d'investir directement en ligne.* À ce jour, Moonfare a proposé plus de 95 fonds de marché privé provenant d’équipes de gestion de premier plan dans le monde entier, tels que KKR, Carlyle et EQT, en mettant l'accent sur le buyout, le capital-risque, la croissance et les actifs réels comme les infrastructures.



L'équipe d'investissement de Moonfare réalise des due diligence approfondies sur tous les fonds. Moins de 5 % des fonds analysés sont validés à l’issue de ce processus de sélection et proposés sur la plateforme de Moonfare. Cet accent mis sur la qualité est l'une des raisons pour lesquelles Moonfare a gagné la confiance de 4 000 clients qui ont investi plus de 2,7 milliards d'euros sur sa plateforme.

Basée à Berlin, Moonfare opère dans 23 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique et possède des bureaux à New York, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Singapour, Zurich et Paris.

MOONFARE



Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.moonfare.com et LinkedIn. , docteur en sciences des matériaux et physicien de formation, supervise actuellement la recherche et le développement, les finances, les opérations et les fonctions de conformité de Moonfare. Avant de rejoindre Moonfare, il était directeur des opérations (COO) de la licorne et banque numérique N26, ainsi que business angel et conseiller pour des entreprises tech en phase de démarrage. Lorenz Jüngling a également passé 12 ans chez McKinsey, dont six en tant que partenaire, conseillant des entreprises mondiales dans les secteurs de l'énergie et des matières premières. Il est basé à Berlin.Steffen Pauls a déclaré : «Lorenz Jüngling a ajouté : «Steffen Pauls a déclaré avoir été attiré par le modèle de co-PDG dans le cadre de son expérience d’un travail collaboratif développé chez Moonfare, et par des études montrant que les entreprises dirigées par des co-PDG surpassent les autres, en particulier celles qui entreprennent des transformations basées sur la technologie. Il a déclaré : «Une étude menée auprès de 87 entreprises publiques dirigées par des co-PDG publiée dans la Harvard Business Review[1] a montré que ces entreprises généraient un rendement annuel moyen pour les actionnaires de 9,5 %, contre une moyenne de 6,9 % pour l'indice de référence de chaque entreprise. Les auteurs de l’étude ont expliqué que la co-direction augmentait d’une part la rapidité de la prise de décision, et permettait d’autre part à la fonction de PDG d'exister simultanément à deux endroits, conciliant des compétences profondes et diverses, avec des parcours et des perspectives variés qui permettent la maîtrise de diverses fonctions d'entreprise, de la relation avec les investisseurs à la conformité réglementaire.[1] Marc A. Feigen, Michael Jenkins, and Anton Warendh, Harvard Business Review, 2022: Is it time to consider Co-CEOs?***offre aux investisseurs individuels et à leurs conseillers un accès à des opportunités d’investissement en Private Equity de premier ordre. Grâce à un processus d'enregistrement digitalisé et à une plateforme de gestion d'actifs, Moonfare permet aux investisseurs de s'inscrire et d'investir directement en ligne.* À ce jour, Moonfare a proposé plus de 95 fonds de marché privé provenant d’équipes de gestion de premier plan dans le monde entier, tels que KKR, Carlyle et EQT, en mettant l'accent sur le buyout, le capital-risque, la croissance et les actifs réels comme les infrastructures.L'équipe d'investissement de Moonfare réalise des due diligence approfondies sur tous les fonds. Moins de 5 % des fonds analysés sont validés à l’issue de ce processus de sélection et proposés sur la plateforme de Moonfare. Cet accent mis sur la qualité est l'une des raisons pour lesquelles Moonfare a gagné la confiance de 4 000 clients qui ont investi plus de 2,7 milliards d'euros sur sa plateforme.Basée à Berlin, Moonfare opère dans 23 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique et possède des bureaux à New York, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Singapour, Zurich et Paris.Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.moonfare.com et LinkedIn.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > L'essor de l'assurance de prêt immobilier face à la montée des taux d'intérêts AXA Climate accompagne FnB Private Equity pour le lancement de son fonds article 9 Gaia Impact et Capital Croissance lèvent 40M€ pour le fonds Gaia Energy Impact Fund II