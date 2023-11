Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Meanings Capital Partners nomme Ange Essobmadje Fund Manager et, Aurélien Terrier Chargé de Communication Meanings Capital Partners, société de gestion multi-activités et acteur de l’investissement responsable dans le non coté, annonce l’arrivée d’Ange Essobmadje en tant que Fund Manager et d’Aurélien Terrier en qualité de Chargé de Communication.

La société continue le déploiement de ses équipes pour renforcer la qualité de son service auprès de ses participations et de ses investisseurs

Ange Essobmadje compte près de 7 ans d’expérience dans l’audit des activités d’Asset Management chez Deloitte France, où elle était précédemment Senior Auditor.

Rattachée à Vincent Cellier, Directeur Financier, elle sera notamment en charge, dans ses nouvelles fonctions, de la gestion et des reportings trimestriels des fonds et des véhicules d’investissement, des relations avec les prestataires extérieurs, du support aux équipes d’investissement et de relation investisseurs, de la gestion des appels et des distributions de capitaux ainsi que du suivi des risques de chaque portefeuille.

Ange a débuté sa carrière en tant qu’International Tax Assistant chez AXA Corporate Solutions et Project Manager chez HSBC Global Banking and Markets. Elle est titulaire d’un Master d’économie financière de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’un Bachelor en économie de la Bishop's University.



Aurélien Terrier affiche une expérience de plus de 6 ans dans la communication.

Il a pour mission d’accompagner la mise-en-œuvre du plan de communication de l’entreprise, sous la responsabilité de Philippe Sadoun, Operating Partner. Sa mission est notamment de faire connaître et valoriser la démarche d’Investisseur Humainement Responsable® de Meanings Capital Partners et ses engagements en matière de Sustainability.

Aurélien était précédemment Responsable Communication et Marketing du site de crowdfunding sportif, I Believe In You France depuis mai 2021, après avoir occupé les fonctions de Chargé de Communication et de Marketing de l’éditeur de logiciels, Scepia. Précédemment, il était E-Merchandiser pour le site Alinea. Aurélien a débuté sa carrière en tant que stagiaire en communication à l’Institut Cadenelle Marseille Provence.

Il est titulaire d’un Master en Communication et Marketing d’Esupcom.



Hervé Fonta, Président de Meanings Capital Partners déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Ange et Aurélien dans notre équipe. Ils apportent leur professionnalisme et leur dynamisme pour contribuer à notre ambition de performance durable tout en partageant nos valeurs d’Investisseurs Humainement Responsables ».

A propos de Meanings Capital Partners

Meanings Capital Partners est une plateforme d’investissement non-côté de référence en France, spécialiste du segment Lower-Mid Cap, en Private Equity, en Infrastructure et en Real Estate. Meanings accompagne les équipes de direction et, avec elles, transforme et finance le développement des entreprises françaises afin de leur permettre de devenir leader dans leurs marchés. Meanings transforme également les actifs immobiliers et améliore leur construction en respectant les meilleurs standards environnementaux.

La plateforme est composée de 47 personnes organisées autour de 4 pôles :

● Growth, pour les entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires,

● Infrastructure, pour les entreprises jusqu’à 200 millions d’euros de chiffre d’affaires,

● Mid Cap, pour les entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires,

● Real Estate, pour les projets immobiliers valorisés jusqu’à 150 millions d’euros. Meanings est à l’initiative d’une démarche d’Investisseur Humainement Responsable® qui lui est propre, ancrée dans une vision du travail de la société de gestion visant à promouvoir la dignité et l’épanouissement humain. Celle-ci s’applique à l’ensemble des sociétés des portefeuilles du Private Equity, Real Estate et désormais de l’Infrastructure. Meanings est aussi à l’avant-garde des engagements Sustainability en France, notamment en termes de décarbonation avec des objectifs alignés sur les Accords de Paris. Les engagements de Meanings sont d’ailleurs officiellement validés par la Science Based Targets initiative (SBTi), faisant de la plateforme l’un des pionniers du Capital Investissement en France et la 10ème société d’Investissement dans le monde validée SBTi.

