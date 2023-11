Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Mayer Brown promeut un Associé et quatre Counsels à Paris Mayer Brown, un cabinet d'avocat international, associe à compter du 1er janvier 2024, Rémy Bonnaud de l'équipe Tax.

Le cabinet promeut également en qualité de Counsels Marine Hamon de l’équipe Employment & Benefits, Joy Kreidi et Isabela Lacreta, de l'équipe International Arbitration, et Sarah Rahmoun de l'équipe Tax.

« Nous sommes très heureux de ces promotions qui démontrent la qualité et l’excellence de nos collaborateurs et de nos équipes, mais également le dynamisme et la solidité du cabinet » , commente Jean-Philippe Lambert, Managing Partner du cabinet à Paris. Ces nominations illustrent parfaitement la politique de Mayer Brown : offrir à ses avocats des opportunités de développement professionnel durable et renforcer ainsi la stabilité et la cohésion de ses équipes. ».



Cette année, Mayer Brown a promu, au niveau mondial, 42 associés, et 23 counsels.



Rémy Bonnaud, Tax

Avocat au Barreau de Paris, Rémy Bonnaud est Associé* au sein du département Tax de Mayer Brown à Paris.

Il assiste principalement des groupes internationaux et des fonds d’investissement dans leurs opérations d’acquisition, de réorganisation et de financement.

Rémy conseille également les entreprises françaises et internationales sur leur fiscalité courante (suivi et diagnostic de situations fiscales, contrôles et contentieux fiscaux). Il intervient également auprès des particuliers sur la gestion de leur fiscalité patrimoniale, notamment auprès des dirigeants et managers dans la structuration de leur rémunération et de leur investissement professionnel.

Rémy dispose d’une expérience forte en matière de fiscalité internationale y compris les prix de transfert.

Il est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF).



Marine Hamon, Employment & Benefits

Avocate au Barreau de Paris, Marine Hamon est Counsel* dans le département Employment & Benefits de Mayer Brown à Paris.

Marine Hamon intervient essentiellement pour le compte de sociétés dans tous les domaines du droit du travail, tant en matière de relations individuelles que de relations collectives, en conseil comme en contentieux. Elle accompagne les clients dans la gestion de leurs problématiques quotidiennes en ressources humaines mais également sur des projets plus spécifiques tels que les licenciements collectifs, les transferts d’entreprise, la mise en place d’institutions représentatives du personnel ou encore la résolution amiable de différends.

Elle intervient également dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'actionnariat des salariés, en France (notamment FCPE / PEE) et à l'international



Joy Kreidi, International Arbitration

Avocate au Barreau de Paris, Joy Kreidi est Counsel* au sein du département International Arbitration de Mayer Brown à Paris.

Elle intervient en matière d'arbitrages internationaux, tant dans le cadre de litiges commerciaux que pour des conflits entre investisseurs et États.

Elle représente ainsi aussi bien des États que des sociétés et investisseurs de nationalités différentes et issus d’industries variées. Joy intervient également auprès des juridictions françaises dans le cadre de procédures afférentes à l’arbitrage, et a agi comme secrétaire administrative de tribunaux arbitraux.



Isabela Lacreta, International Arbitration

Avocate au Barreau de Paris (ainsi qu’aux Barreaux de São Paulo et de Lisbonne), Isabela Lacreta est Counsel* au sein du département International Arbitration de Mayer Brown à Paris.

Elle intervient en matière d'arbitrages internationaux commerciaux ou d'investissement, en tant que conseil des gouvernements, d’investisseurs et de sociétés, dans différents secteurs d'activités. Elle siège aussi en tant qu’arbitre et est intervenue comme secrétaire administrative de tribunaux arbitraux dans de nombreuses affaires. Isabela est Docteur en droit de l'Université de São Paulo et de l'Université Paris Nanterre. Sa thèse porte sur la détermination du droit applicable en arbitrage.



Sarah Rahmoun, Tax

Avocate au Barreau de Paris, Sarah Rahmoun est Counsel* au sein du département Tax de Mayer Brown à Paris.

Sarah Rahmoun assiste principalement des groupes français et internationaux, ainsi que des fonds d’investissement, dans leurs opérations de financement et d’acquisition. Elle est plus particulièrement spécialisée sur tous les aspects liés à la fiscalité transactionnelle, de la due diligence à la structuration. Elle conseille également les entreprises et leurs dirigeants sur leur fiscalité courante, et intervient auprès d’eux dans le cadre de procédures contentieuses les opposant à l’administration fiscale.



* à compter du 1er janvier 2024

A propos de Mayer Brown

Mayer Brown est un cabinet d’avocats international dont les bureaux sont situés dans les principales places financières mondiales. Le cabinet compte environ 900 avocats aux Etats-Unis, 250 en Asie et 350 en Europe.

Mayer Brown est ainsi en mesure d’assister ses clients sur des opérations de dimension internationale et de leur offrir un accès privilégié à l’expertise locale de ses avocats.

Mayer Brown est reconnu pour son engagement au service de ses clients et sa capacité à les accompagner dans leurs opérations les plus complexes dans le monde entier. Le cabinet représente de nombreux grands groupes internationaux, dont une partie significative figure au Fortune 100 et aux indices Eurostoxx 100, CAC 40, Hang Seng et Dow Jones. Il conseille plus de la moitié des plus grandes institutions financières au monde.

