Nomination | Keepers renforce sa stratégie de performance et promeut Leyla Serbouti au poste de Sustainability Expert

assurer la sensibilisation et l’accompagnement de sa clientèle pour l’aider à intégrer les dimensions extrafinancières dans ses décisions

garantir la qualité, la pertinence et l’utilité de la donnée extra-financière - non pas une fin en soi mais un moyen au service d’une transformation

accompagner les initiatives d’engagement et de dialogue actionnarial avec les entreprises financées

soutenir la formation continue des collaborateurs, des fondamentaux de l’investissement responsable aux concepts les plus techniques

et favoriser le partage et la collaboration avec l’écosystème via l’organisation d’événements, la mise à disposition de données et la publication de contributions.

"Leyla dispose d’une expertise et d’un profil rares dans notre écosystème. Sa promotion au poste stratégique de Sustainability Expert intervient à une étape clé de notre développement, après cinq ans de collaboration au cours desquelles Leyla a acquis toute notre confiance, ainsi que celle des familles avec lesquelles elle a travaillé. Chez Keepers, nous entendons continuer à œuvrer au service d’une vision du patrimoine fondée sur le temps long et l’utilité. Cette mission dispose d’un pouvoir de résonance considérable et constitue un véritable catalyseur de changement. Nous sommes convaincus que Leyla possède toutes les clés pour mener à bien sa mission et nous lui apportons tout notre soutien dans sa réalisation."

"Je suis profondément honorée de la confiance qu’Edouard et Anthony m’ont accordée. L’intégration des enjeux environnementaux et sociaux est une cause qui m’anime au quotidien, et je suis convaincue que les implanter au cœur de notre métier et de la stratégie de Keepers est essentiel. Cette opportunité représente, pour moi, la concrétisation d’une vision où la durabilité occupe une place centrale dans la construction d’un patrimoine résilient et d’un projet qui perdure à travers les générations."

Pour répondre à sa mission,etont construitson poste autour de cinq piliers :Diplômée de l’IESEG après un cursus à la Shanghai Advanced Institute of Finance et à l’Universidad San Ignacio de Loyola de Lima,a exercé cinq ans au sein deen tant qu’analyste financière. Au-delà des missions financières usuelles complétées (veille de marchés, supervision des allocations d’actifs, analyse des performances et conseil en gestion de patrimoine), elle s’est déjà illustrée dans plusieurs projets en faveur de l’investissement utile et responsable : organisation de campagnes d’engagement actionnarial, coordination d’échanges avec les réseaux de partenaires, réponse à des consultations publiques en lien avec la réglementation Finance durable, conception d’ateliers de sensibilisation des familles clientes aux enjeux environnementaux et sociaux, mise au point de processus d’audit des risques climatiques…, Co-Founder :, Sustainability Expert :