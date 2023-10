Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Fourthline se déploie en France et nomme Pierre Matta, Country Manager Fourthline, fintech européenne spécialisée dans la vérification de la conformité des clients grâce à l'IA , confirme son déploiement en France et officialise la nomination de Pierre Matta en qualité de Country Manager France & Europe du Sud.

Créée en 2017 aux Pays-Bas, Fourthline, déjà présente en Espagne et au Royaume-Uni, a amorcé sa présence dans l'Hexagone au mois d'août dernier via l'annonce d'un partenariat avec Shine, filiale de Société Générale dédiée aux TPE et indépendants.

Fourthline propose une seule API pour faciliter l’onboarding des nouveaux clients. L’ensemble de briques technologiques comprend notamment l’examen des documents d'identité, la preuve d’adresse, l’authentification de la signature électronique, l’analyse des données biométriques, le contrôle de l’absence d’inscription sur les listes de sanctions internationales, l’utilisation de son propre modèle OCR (reconnaissance optique de caractères) afin de vérifier s’il y a eu manipulation. Résultat : une amélioration de 60% des fraudes détectées, avec un taux de précision proche de 100 %.



Sa clientèle est constituée de banques, assurances, fintechs ou encore marketplaces, parmi lesquels des leaders européens comme N26, Trade Republic, Western Union, Solaris, flatex-DEGIRO ou encore Scalapay.



En mars 2023, elle a levé 50 M€ auprès d’un pool d’investisseurs emmenés par le fonds d’investissement européen Finch Capital et emploie près de 300 collaborateurs aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Premier succès avec la neobanque Shine En s’implantant en France, l’un des marchés les plus strictement réglementés en Europe, Fourthline affiche ses ambitions pour déployer une offre pan-européenne et se rapprocher de ses clients.



Depuis le mois d’août 2023, Shine, la filiale de la Société Générale dédiée aux TPE et indépendants, onboarde tous ses nouveaux clients en utilisant les procédés KYC de Fourthline. La mise en place des infrastructures nécessaires aura nécessité moins de deux mois. Jean-Baptiste Sciandra, Chief Marketing Officer chez Shine, commente « Shine est heureux d'intégrer 100% de ses clients dans le flux KYC de Fourthline. Ce partenariat est une évidence. Nous partageons la même vision : celle de proposer à nos clients des services sécurisés qui répondent aux exigences réglementaires tout en offrant l'expérience la plus fluide possible ».



Pierre Matta nommé Country Manager France et Europe du Sud.

Pierre Matta est un expert reconnu depuis 15 ans dans la finance, les solutions de paiement et les fintech. Il a contribué activement au développement de plusieurs acteurs internationaux à la pointe de l’innovation.

Il était précédemment directeur commercial chez Aion Bank / Vodeno, un acteur BaaS incontournable sur la scène européenne. Auparavant, il était directeur commercial chez Algoan, un acteur majeur dans le secteur du crédit scoring et de l’open banking en France et en Europe. Plus avant, il était responsable des ventes et des partenariats chez la néobanque Noelse. Encore avant, il était chargé du développement de l’offre de paiement/e-wallet chez Jumia, une marketplace leader sur le continent africain. Il a démarré sa carrière en banque d’investissement chez CaixaBank en tant que VP Sales en charge des clients institutionnels. Il est diplômé de Sciences Po Strasbourg et titulaire d’un master en management de l’ESADE Business School (Barcelone)



Pierre Matta déclare : « L’onboarding est une étape critique dans le parcours client des banques et autres prestataires de services financiers. Fourthline permet via une seule API, de concilier fluidité de l’expérience client et respect d’une réglementation internationale de plus en plus complexe. Notre arrivée en France illustre nos ambitions sur ce marché au potentiel important. Alors que le secteur financier connaît des bouleversements majeurs depuis plusieurs années, Fourthline dispose d’atouts solides pour aider ses partenaires à devenir les gagnants de demain. ».



A propos de Fourthline

Dans sa lutte contre la criminalité financière, Fourthline aide les entreprises réglementées à résoudre les défis liés à l'identité numérique. Fondée en 2017 aux Pays-Bas, c'est l'une des fintech à la croissance la plus rapide en Europe. Avec des bureaux à Amsterdam (où est basé le siège social), Barcelone et Paris, Fourthline travaille pour des clients comme Trade Republic, flatextDEGIRO, N26, Solaris et NN.



Grâce à une technologie innovante en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent, et à des experts en conformité de haut niveau, Fourthline est en mesure de vérifier des milliers de nouveaux clients chaque jour.

Plus de 200 contrôles sont effectués en temps réel, vérifiant les documents d'identité, les données biométriques, la localisation du demandeur, ainsi que les listes de sanctions mondiales. Ce faisant, Fourthline détecte 60 % de fraudes en plus avec une précision de 99,98 %. Nous ne nous arrêtons pas à l'onboarding. Choisissez vos solutions d'identification, de vérification, d'authentification, de filtrage ou de réengagement, et soyez assurés que vos interactions avec les clients sont fluides et basées sur la confiance.

Comment cela fonctionne-t-il ? Les clients qui demandent un service ou un produit financier sont invités à prendre un selfie, une photo de leur pièce d'identité et à saisir quelques informations personnelles. Ensuite, Fourthline effectue toutes les vérifications en une minute grâce à des techniques propriétaires qui combinent l'IA avec des analyses d'experts. Lorsque toutes les données ont été jugées authentiques et correctes, le processus d'enregistrement est terminé.

FOURTHLINE

