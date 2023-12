Nomination | Clipperton renforce son équipe de direction : Nikolas Westphal, Antoine Ganancia et Thomas de Montille nommés Managing Partners

Accompagnant depuis 2003 les entreprises de la Tech dans leurs projets de croissance, Clipperton dispose aujourd’hui d’un réseau de 50 experts sectoriels en France et en Allemagne.

Antoine Ganancia et Thomas de Montille, associés ayant rejoint Clipperton à Paris respectivement en 2010 et 2013, illustrent la stabilité et la cohésion de l’équipe de direction.

Nikolas Westphal, associé ayant rejoint Clipperton à Berlin en 2020, apporte une expertise reconnue et un sens aigu de la stratégie. Leur promotion au rang de Managing Partners doit permettre de renforcer le positionnement et la visibilité de Clipperton en Europe, et d’en harmoniser la trajectoire de croissance et d’expansion.



Pour Nicolas von Bülow, cofondateur, et Thibaut Revel, Managing Partner de Clipperton :



"La cooptation d'Antoine et de Thomas au sein de notre équipe de gestion consacre deux parcours impressionnants de 13 et 10 ans chez Clipperton, qui témoignent de la stabilité de notre équipe et de son excellence sectorielle. Avec leur promotion, nous renforçons notre position en tant que banque d'investissement de premier plan de la Tech, en nous concentrant sur l'accompagnement des entreprises technologiques à forte croissance en Europe. Leur expertise est un atout majeur pour l'équipe et souligne la qualité des relations que nous entretenons avec notre écosystème.

La nomination de Nikolas en tant que Managing Partner témoigne non seulement de son leadership exceptionnel mais marque également une étape importante pour Clipperton, qui désigne ainsi son premier Managing Partner en Allemagne. Par ce choix stratégique, Clipperton entend notamment poursuivre et accélérer les efforts visant à renforcer la présence de Clipperton sur le marché dynamique des pays de la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse)."



Nikolas Westphal

Dr. Nikolas Westphal a rejoint Clipperton en 2020 en tant qu'associé. Il dirige l'activité en Allemagne et est en charge de l'accélération de la croissance et de l'expansion géographique de Clipperton en Allemagne et dans les pays germanophones (DACH) depuis 2020.

Depuis la prise de ses fonctions chez Clipperton, Nikolas est intervenu dans un certain nombre d’opérations majeures de fusions-acquisitions, à l’instar des cessions de Gridscale à OVHcloud, de Smartlook à Cisco, de Dan.com à GoDaddy, d’Eijsink à Metro, de 8fit à Withings ou de Packlink à Auctane, la société de portefeuille de Thoma Bravo.

Avant de rejoindre Clipperton, Nikolas a travaillé chez Morgan Stanley, Arma Partners et GP Bullhound.

Tout au long de sa carrière, Nikolas a développé une expertise reconnue dans la conception, la structuration et l'exécution d'un large éventail d’opérations de financement, concernant notamment des fusions-acquisitions sell-side et buy-side ou des recapitalisations de dettes et d'actions (dont des placements privés et offres publiques).

Nikolas est diplômé de l'École Supérieure de Gestion de Leipzig (HHL) et titulaire d'un doctorat en économie.



Antoine Ganancia

Antoine Ganancia a rejoint Clipperton en 2010. Il est intervenu dans la réalisation de plus de 80 opérations de financement, avec un accent porté dans le domaine des technologies de la santé, du SaaS et des applications grand public.

Antoine a accompagné de nombreuses opérations emblématiques de la Tech – fusions-acquisitions et financements de capital-investissement pour des entreprises technologiques de premier plan à travers l'Europe – incluant le récent tour de table de Braincube avec Scottish Equity Partners (90 millions de dollars), la levée de fonds de DentalMonitoring avec Merieux Equity et Vitruvian (150 millions de dollars), l'investissement de Carlyle dans l’augmentation de capital d'Inova (70 millions de dollars), la cession de Fruitz à Bumble [NASDAQ : BMBL], la levée de fonds de Withings avec Gilde Healthcare et Eurazeo (60 millions de dollars), le tour de table de Brevo auprès de Bridgepoint, Bpifrance et Blackrock (160 millions de dollars).

Antoine a commencé sa carrière chez Mars & Co, où il a pris part à la conduite de divers projets pour des clients du Fortune 500 dans le secteur de l'électronique grand public. Il a ensuite travaillé au siège EMEA d'Apple à Londres.

Ancien élève de HEC, il est titulaire d'un Master en Digital Business Strategy de Telecom Paris (ENST) et d'HEC Paris



Thomas de Montille

Thomas de Montille a rejoint Clipperton en 2013 et intervient dans les secteurs du tourisme, des services B2B et de la grande consommation.

Thomas a accompagné de nombreux leaders de la Tech dans la réalisation de leurs opérations de financement – notamment la prise de participation de Miura Partners dans Wikiloc et celle de Permira et Boats Group dans Click&Boat, la cession de Gymlib à EGYM, celles de Musement au groupe TUI et d’Aramisauto à Stellantis. Il est également intervenu dans diverses opérations menées par des fonds d'investissement de premier plan, notamment l’investissement d’Astorg dans EcoVadis (500 millions de dollars) et celui de Capza dans Travelsoft.

Avant de rejoindre Clipperton, Thomas a passé plus de quatre ans chez Jefferies à Londres, au sein de l'équipe Technology Investment Banking.

Thomas est diplômé de l'EDHEC et titulaire d'un MSc en finance.