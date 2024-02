Nomination | Cinven nomme Bruno Schick, Jorge Quemada et Supraj Rajagopalan à la tête de sa nouvelle équipe de Management de Transition

Bruno Schick, qui a dirigé avec succès la stratégie d'investissement de Cinven dans la région DACH, présidera le comité d'examen du portefeuille, qui supervise la création de valeur des fonds dans l'ensemble du portefeuille.



Jorge Quemada, qui a mené avec succès la stratégie d'investissement de la société en Ibérie depuis sa création, présidera le comité d'examen du portefeuille.



Supraj Rajagopalan, qui a toujours dirigé l'équipe d'investissement de Cinven dans le secteur de la santé, dirigera et gérera les activités d'investissement dans le secteur de la santé en tant que PDG et présidera le comité exécutif.



Ensemble, ils détermineront l'orientation stratégique et le développement de Cinven en collaboration avec son comité exécutif, son groupe de partenaires et l'équipe de Cinven au sens large, dans le meilleur intérêt des investisseurs et de leurs bénéficiaires. M. Schick et M. Quemada continueront à assumer leurs responsabilités régionales.



L'évolution de l'équipe dirigeante et la mise en œuvre de ce plan de succession interviennent avec le fonds 8, le dernier fonds de Cinven, qui progresse de manière remarquable.



Lancé il y a près d'un an, le fonds 8 a levé 14,5 milliards de dollars (13,2 milliards d'euros) et a atteint son plafond maximal (Hard Cap). Il a déjà réalisé deux investissements, l'équipe de Cinven s'occupant d'un portefeuille d'investissements intéressant dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques. Cinven a mené avec succès trois processus de succession de dirigeants depuis qu'elle est devenue indépendante en 1995.



Cinven a été fondée en 1977 et n'a cessé d'innover au cours de ses presque 50 ans d'histoire en créant des rendements convaincants pour ses commanditaires : elle a levé le premier fonds de plus d'un milliard d'euros centré sur l'Europe en 1996, a dirigé le premier MBO européen d'un milliard d'euros en 1998 et a levé plus de 55 milliards d'euros depuis lors.



Sous la direction de Stuart McAlpine, le développement stratégique de Cinven s'est poursuivi à un rythme soutenu : les actifs sous gestion sont passés de 11 milliards d'euros à 44 milliards d'euros, la capacité et la couverture géographique de la société se sont également développées de manière significative. Le nombre d'employés a plus que doublé pour atteindre 260 salariés, avec des bureaux à Francfort, Guernesey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, New York et Paris.



Les trois nouveaux co-Managing Partners ont ensemble plus de 50 ans d'expérience chez Cinven et 65 ans dans le Private Equity, et ont travaillé en étroite collaboration au sein du Comité Exécutif, du Comité d'Examen du Portefeuille et du Comité d'Investissement de Cinven à travers de multiples fonds Cinven.



Schick, Quemada et Rajagopalan ont déclaré aujourd'hui dans une déclaration commune :



"Nous tenons à remercier Stuart pour sa direction exemplaire de l'entreprise. Sous sa direction, Cinven a connu une croissance significative sans compromettre notre culture spécifique de partenariat, de respect et d'engagement en faveur de l'excellence.

Nous sommes ravis que l'entreprise continue à bénéficier de son expérience en tant que président et membre de notre comité d'investissement. En tant qu'associés co-gérants, nous nous réjouissons de tirer parti de notre relation privilégiée de longue date pour guider l'entreprise vers sa prochaine phase de croissance et continuer à offrir des rendements exceptionnels à nos investisseurs.

La classe d'actifs du capital-investissement évolue au rythme le plus rapide de sa longue histoire et nous sommes convaincus que notre nouvelle structure de gestion et notre nouvelle équipe de direction - en collaboration avec nos collègues remarquables en Europe et aux États-Unis - nous placent en bonne position pour saisir les opportunités de croissance et d'innovation à venir.

Nous sommes ravis et honorés d'avoir eu l'occasion de conseiller nos investisseurs, l'équipe de Cinven et les autres parties prenantes au moment où nous entamons ce nouveau chapitre."



Mr McAlpine ajoute :



"J'ai eu l'immense privilège de diriger Cinven au cours des huit dernières années. En partenariat avec notre équipe de qualité, j'ai été fier de superviser une période de croissance, d'innovation et de développement stratégique pour notre entreprise. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, je suis ravi d'assumer le rôle de président et je me réjouis d'accompagner Bruno, Jorge et Supraj dans la gestion quotidienne de l'entreprise.

Je me réjouis de les soutenir dans leur prise en charge de la gestion quotidienne de l'entreprise. Je sais que nous continuerons à nous développer de plus en plus."



Bruno Schick

Bruno préside le comité d'examen du portefeuille et dirige les équipes régionales pour la région DACH et l'Europe émergente.

Il a participé à de nombreux investissements, notamment dans Arcaplanet, Arxada (anciennement Lonza Specialty Ingredients), CBR, CeramTec, Envu (anciennement Bayer Environmental Science Professional), group.one, JOST, Maxeda, Master Builders Solutions, SLV, STADA, think-cell, TK Elevator et Viridium.

Auparavant, il était PDG de Surplex AG, un fournisseur innovant de solutions de récupération d'actifs basé en Allemagne, qu'il a cofondé en 1999. Auparavant, Bruno a travaillé chez Goldman Sachs à Francfort.

Bruno est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'ESCP-EAP European School of Management.

Il a rejoint Cinven en 2003.



Jorge Quemada

Jorge préside le comité d'investissement et dirige l'équipe régionale d'Iberie.

Il a participé à un certain nombre de transactions, notamment avec Amara NZero, HBX Group (anciennement Hotelbeds), MasMovil, Planasa, Prezioso, RB Iberia, Tinsa, Ufinet et Ufinet International.

Auparavant, Jorge a travaillé pendant plus de 13 ans chez 3i à Madrid et à Londres. Au cours des quatre dernières années, il a été associé chez 3i en Espagne, où il s'occupait des investissements sur le marché ibérique.

Jorge est titulaire d'un MBA de l'INSEAD et d'une maîtrise en économie et administration des affaires de l'Université Complutense de Madrid et de l'Université de Paris.

Il a rejoint Cinven en 2011.



Supraj Rajagopalan

Supraj dirige et gère les opérations quotidiennes de l'entreprise en tant que PDG et préside le comité exécutif.

Au fil des ans, il a travaillé sur un certain nombre de transactions, notamment Ahlsell, Barentz, CeramTec, Clario (anciennement Bioclinica), JLA, Medpace, National Seating & Mobility, Phadia, Sebia et STADA.

Auparavant, il travaillait au Boston Consulting Group, où il a participé à des projets dans les secteurs des soins de santé et des services financiers.

Supraj est diplômé de l'université de Cambridge, où il a obtenu une licence et un diplôme de troisième cycle en sciences médicales.

Il a rejoint Cinven en 2004