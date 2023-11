Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Capza nomme Alexis Guinard en tant que Partner de Capza Transition CAPZA- acteur majeur de l'investissement privé dans les PME européennes -, annonce la nomination d’Alexis Guinard en tant que Partner au sein de CAPZA Transition.

Alexis Guinard intègre une équipe dédiée de 6 professionnels sous la direction d’Emmanuel Bonnaud, Managing Partner de CAPZA Transition SAS.







Le Fonds CAPZA Transition accompagne des entreprises du small cap de tous secteurs pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs de croissance et de performance : cession, participation minoritaire, réorganisation de l’actionnariat, transmission, financement d'acquisitions ou dedéveloppements stratégiques.

Son modèle flexible lui permet de proposer des solutions sur-mesure aux entreprises, en s’impliquant activement dans leur stratégie de croissance ou de transformation dans une logique de partenariat.



Le Fonds CAPZA Transition a déjà investi dans 13 entreprises, dont 3 depuis le début de l’année 2023 : Stanwell (Conseil en transformation organisationnelle et digitale), Arlettie (créateur de ventes événementielles pour des marques de luxe) et Avignon Ceramic (Fabrication de noyaux céramiques pour réacteurs et turbines).



Avant de rejoindre CAPZA en juin 2023, Alexis a eu de multiples expériences dans l'industrie du private equity,

travaillant pendant 10 ans comme directeur d'investissement dans la division Mid Cap de Bpifrance et 4 ans comme chargé d’affaires chez CDC Entreprises, ce qui lui a permis de développer une expertise approfondie dans le domaine des Small et Mid Cap avec plus d’une quinzaine de transactions. Alexis a débuté sa carrière chez EY dans les équipes Transaction Services (3 ans).



Tout au long de sa carrière, Alexis a acquis une solide expérience des stratégies de croissance, du contrôle financier, du développement par croissances externes, en travaillant pour des PME et ETI en France et à l'étranger.



Alexis a réalisé des investissements et suivi le développement d’entreprises dans des secteurs d’activité variés, notamment Groupe Novarc, Aramine (industrie), Zenika, Hardis Group (services IT), Didactic, Alkos (santé & cosmétiques), SAF Aerogroup, Assurone (services BtoB), Sogetrel (télécom).



Alexis est titulaire d'un master en management avec une spécialisation en Corporate Finance de l'EM Lyon Business School et d'un DEUG en économie de l'Université d'Aix-en-Provence.



A propos de CAPZA

CAPZA est un acteur européen de référence du Private Equity et de la Dette Privée dans les PME/ETI depuis

2004.

Avec 7,8 milliards d’euros d’encours, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une plateforme de six expertises complémentaires : Growth Tech, Flex Equity, Flex Equity Mid-Market, Transition3, Private Debt et Artemid4.

CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement évolutives et de l’accompagnement sur les enjeux de développement durable. Généraliste, CAPZA accompagne plus particulièrement des entreprises dans les secteurs de la technologie, de la santé, et des services aux entreprises.

Le groupe CAPZA compte plus de 100 collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid, Milan et Amsterdam.

CAPZA

