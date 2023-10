Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | BM&A nomme Gwenaël Métais en tant qu’Associé Conseil et Support Opérationnels (CSO), en charge du hub Sud-Est. BM&A, Groupe de conseil et d’audit indépendant, développe ses activités dans la région Sud-Est, et coopte Gwenaël Métais en tant qu’Associé Conseil et Support Opérationnels (CSO), en charge du hub Sud-Est.

Présent en France via ses hubs à Paris et en régions ainsi qu’à Londres et à Casablanca, le groupe réunit 280 professionnels dont 58 associés et directeurs.





Alexis THURA, directeur général de BM&A : « En renforçant sa présence en région Sud-Est, comme cela a déjà pu être le cas dans d’autres régions, notre groupe réaffirme sa volonté de garantir à nos clients un fort ancrage territorial, et de leur délivrer des services de qualité, dans la proximité, l’agilité et la pluridisciplinarité requises. »



Fort d’une équipe de 280 professionnels, BM&A intervient dans toute la France depuis ses hubs de Paris, Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Ouest, Ouest et Sud-Est auprès des Grands Groupes, ETI, PME et de Fonds d’investissement en France comme à l’international.



Gwenaël MÉTAIS, Associé Conseil et Support Opérationnels

Diplômé de l’IGR-IAE de Rennes, Gwenaël rejoint le groupe BM&A riche d’une expérience significative de plus de 20 ans en entreprise et cabinet de conseil.

Il a notamment occupé des postes opérationnels de direction ou de CFO dans des grands groupes nationaux et internationaux (Groupe Blachère, Vériplast), piloté des projets d’envergure au sein du cabinet EY en tant qu’Associate Partner (2011-2019).

Il intervient notamment sur des missions relatives au pilotage de la performance et définition d’indicateurs / tableaux de bord ainsi que dans le déploiement d’outils EPM dans divers contextes.



A propos de BM&A

Groupe innovant de conseil et d’audit indépendant, BM&A est un acteur de référence sur ce marché depuis plus de 40 ans. Présent sur tout le territoire français de par ses hubs de Paris, Auvergne-Rhône-Alpes, du Sud-Ouest, de l’Ouest et du Sud Est ainsi qu’à Londres et à Casablanca, le groupe à dimension humaine réunit 280 professionnels dont 58 associés et directeurs.

S’appuyant sur des équipes expérimentées, alliant haute technicité et pluridisciplinarité, BM&A s’engage aux côtés des dirigeants, des actionnaires et des directions financières des entreprises industrielles et de services, des banques, des start-ups et des compagnies d’assurance. Les experts des 4 pôles d’activité de BM&A, Audit / Conseil financier / Conseil et support opérationnel/ Maîtrise des risques & Compliance travaillent ensemble pour délivrer, avec pragmatisme, une expertise de qualité, transversale et globale. Membre du réseau d’audit et de conseil AGN International présent dans 78 pays, BM&A siège par ailleurs au sein des grandes instances pour anticiper les évolutions du marché et de la réglementation.

BM&A



Accompagné par une équipe pluridisciplinaire locale et s’appuyant sur l’ensemble des professionnels du groupe, Gwenaël MÉTAIS apporte aux groupes, ETI et PME toute l’expertise de BM&A dans les domaines de l’audit, du conseil financier, du conseil et support opérationnels.Alexis THURA, directeur général de BM&A : «Fort d’une équipe de 280 professionnels, BM&A intervient dans toute la France depuis ses hubs de Paris, Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Ouest, Ouest et Sud-Est auprès des Grands Groupes, ETI, PME et de Fonds d’investissement en France comme à l’international.Diplômé de l’IGR-IAE de Rennes, Gwenaël rejoint le groupe BM&A riche d’une expérience significative de plus de 20 ans en entreprise et cabinet de conseil.Il a notamment occupé des postes opérationnels de direction ou de CFO dans des grands groupes nationaux et internationaux (Groupe Blachère, Vériplast), piloté des projets d’envergure au sein du cabinet EY en tant qu’Associate Partner (2011-2019).Il intervient notamment sur des missions relatives au pilotage de la performance et définition d’indicateurs / tableaux de bord ainsi que dans le déploiement d’outils EPM dans divers contextes.Groupe innovant de conseil et d’audit indépendant,est un acteur de référence sur ce marché depuis plus de 40 ans. Présent sur tout le territoire français de par ses hubs de Paris, Auvergne-Rhône-Alpes, du Sud-Ouest, de l’Ouest et du Sud Est ainsi qu’à Londres et à Casablanca, le groupe à dimension humaine réunit 280 professionnels dont 58 associés et directeurs.S’appuyant sur des équipes expérimentées, alliant haute technicité et pluridisciplinarité, BM&A s’engage aux côtés des dirigeants, des actionnaires et des directions financières des entreprises industrielles et de services, des banques, des start-ups et des compagnies d’assurance. Les experts des 4 pôles d’activité de BM&A, Audit / Conseil financier / Conseil et support opérationnel/ Maîtrise des risques & Compliance travaillent ensemble pour délivrer, avec pragmatisme, une expertise de qualité, transversale et globale. Membre du réseau d’audit et de conseil AGN International présent dans 78 pays, BM&A siège par ailleurs au sein des grandes instances pour anticiper les évolutions du marché et de la réglementation.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > Nomination | Epopée Gestion accueille Gonzague Touzé en qualité de Directeur d'Investissement Nomination | Adviso Partners accueille Clémence Koprowski au poste de Vice-Présidente Nominations | Arkéa Lending Services fait évoluer son top management