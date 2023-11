Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Astanor Ventures nomme Thomas Nagy en tant qu' "Operating Partner" Astanor Ventures, investisseur en capital-risque à impact dans les technologies agroalimentaires, nomme Thomas Nagy en tant que "Operating Partner" pour renforcer sa position et son expertise dans les sciences de la vie et la biotechnologie industrielle.

Astanor Ventures, acteur de l'investissement d'impact dans les technologies agroalimentaires, annonce l'arrivée de Thomas Nagy au sein de son équipe en tant que "Operating Partner", renforçant ainsi la position de la société dans les domaines des sciences de la vie et de la biotechnologie industrielle.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, Thomas Nagy fera bénéficier Astanor Ventures de son expertise et ses éclairages sur les investissements du fonds et des entreprises de son portefeuille.

Cette annonce fait suite à la récente clôture du deuxième fonds d’Astanor Ventures de 360 millions d'euros, soulignant ainsi sa croissance continue et son engagement à encourager l'innovation dans le secteur des technologies agroalimentaires.



Dans son nouveau rôle à temps partiel chez Astanor Ventures, Thomas restera basé à Copenhague, au Danemark.

Il collaborera étroitement avec l'équipe d'investissement, tirant parti de son vaste réseau et de sa connaissance de l'industrie pour trouver de nouvelles opportunités dans les secteurs et les zones géographiques où il entretient des relations étroites. Thomas jouera également un rôle crucial dans l'évaluation des préinvestissements et dans le soutien opérationnel des entreprises du portefeuille d’Astanor après les investissements, renforçant ainsi la capacité du fonds à générer de la valeur et de l'impact au sein des industries qu'elle sert.



La carrière de Thomas Nagy comprend un parcours remarquable de près de trois décennies au sein du groupe Novo, dont un mandat de 16 ans chez Novozymes A/S (CPH : NZYM-B), une société de biotechnologie mondiale de premier plan, où il a occupé des postes à responsabilités croissantes au sein de l'organisation. Au cours de sa carrière chez Novozymes, Thomas a travaillé dans différents sites en Europe et en Amérique du Nord et a fait partie de l'équipe de direction de 2007 à 2016.



En tant que vice-président exécutif des opérations d'approvisionnement chez Novozymes, Thomas a dirigé l'ensemble des opérations de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'entreprise, sur quatre continents, ce qui lui a permis d'acquérir une perspective globale. Ses contributions à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et aux initiatives de durabilité de l'entreprise ont joué un rôle déterminant dans l'atteinte de l'excellence opérationnelle. Cette expérience lui a permis d'acquérir une compréhension globale des opérations mondiales, qu'il apporte aujourd'hui à Astanor Ventures.



Après sa carrière chez Novozymes, Thomas a fondé le « BioInnovation Institute » à Copenhague pour le compte de la Fondation « Novo Nordisk ».

Plus récemment, Thomas Nagy a occupé le poste de directeur de l'exploitation chez 21st.BIO, une entreprise danoise en phase de démarrage qui fournit un soutien en matière de développement et d'approvisionnement aux entreprises biotechnologiques innovantes spécialisées dans la fermentation à grande échelle. Cette fonction a renforcé son engagement à favoriser la croissance et l'innovation des jeunes entreprises de biotechnologie, ce qui correspond parfaitement à la mission d'Astanor Ventures.



Astanor Ventures est convaincu que l'arrivée de Thomas Nagy au sein de l'équipe sera un atout pour le portefeuille croissant de la société et pour son engagement en faveur de l'innovation durable dans les secteurs des sciences de la vie et de la biotechnologie industrielle.



"Nous sommes ravis d'accueillir Thomas Nagy au sein d'Astanor Ventures" , déclare Eric Archambeau, cofondateur et associé d'Astanor Ventures. "Son expérience et ses connaissances approfondies des secteurs des sciences de la vie et de la biotechnologie industrielle seront déterminantes dans notre mission d'investissement et de soutien aux entreprises qui s'attaquent à certains des défis les plus pressants du monde. Nous sommes convaincus que les contributions de Thomas renforceront notre capacité à avoir un impact significatif".



"Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'Astanor Ventures et d'apporter mon expertise à leur mission d'encouragement de l'innovation dans le secteur des technologies agroalimentaires. Avec un engagement profondément ancré dans les solutions durables, Astanor Ventures a déjà fait des progrès significatifs et je suis impatient de tirer parti de mon expérience pour continuer à avoir un impact positif et soutenir la croissance des entreprises transformatrices. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative en façonnant l'avenir de la production alimentaire durable et des chaînes d'approvisionnement mondiales" , conclut Thomas Nagy, Operating Partner d'Astanor Ventures.

À propos d'Astanor Ventures

Astanor Ventures est un investisseur en capital-risque à impact certifié B Corp qui soutient des entrepreneurs ambitieux avec des solutions inédites et évolutives qui créeront un changement systémique dans la chaîne de valeur agroalimentaire, du sol à l'intestin.

Avec un engagement démontré en faveur de la durabilité et des investissements à impact, Astanor Ventures identifie et soutient des entreprises en phase de démarrage qui exploitent la technologie pour susciter des changements positifs.

En mettant l'accent sur la transition climatique, la positivité de la nature, l'efficacité des ressources et les améliorations sociales et sanitaires, Astanor Ventures est à l'avant-garde de la promotion d'une bioéconomie régénératrice et durable.

Le fonds est donc classé comme un fonds de l'article 9 au sens du règlement (UE) 2019/2088 et est également un fonds certifié Diversity VC.

