Nomination | Apax nomme Annick Bitoun, Associée Debt Capital

Avec la nomination d’Annick, l’équipe est désormais composée de 16 Associés chez Apax (Seven 2) , dont les projets de développement et de transformation se poursuivent et s’accélèrent.

Annick accompagne les Directeurs Administratifs et Financiers des sociétés de portefeuille tout au long de la période d’actionnariat de Apax/ Seven2, sur tous les sujets liés aux financements, au cash management et à l’optimisation des directions financières. Elle intervient de manière transverse sur tous les secteurs gérés par Apax/ Seven 2, et est également en charge des financements propres à la firme.

Il y a quelques mois, Annick a étoffé son équipe, avec l’arrivée d’un Debt Manager en charge du financement des nouvelles opérations et des opportunités de croissance externe des sociétés du portefeuille.

"Apax / Seven 2 a été l’un des premiers fonds mid market à comprendre l’intérêt d’un accompagnement par une personne dédiée aux sujets de financement, et Annick a su porter cette fonction avec excellence et succès depuis son arrivée il y a près de 10 ans. Nommer Annick en tant qu’Associée Debt & Capital Market, est donc la suite logique et méritée à son parcours chez Apax/ Seven 2."

Eddie Misrahi, Président de Seven 2.



Diplômée du magistère Économie, Banque, Finance et Assurance de l’Université Paris Dauphine, Annick a débuté sa carrière au Crédit Agricole en tant que Director au sein des équipes Acquisition and Leverage Finance.

Pendant la crise financière de 2007, elle a rejoint l’étude d’Administrateurs Judiciaires Valliot-Le Guernevé-Abitbol, où elle a géré la restructuration d’entreprises en difficulté, cotées ou non.

En 2014, elle a rejoint Apax en qualité de Debt Manager.

"Accompagner nos sociétés de portefeuille en leur donnant les moyens de leurs ambitions a été et demeure une grande satisfaction. C’est aussi une histoire d’hommes et de femmes tournés vers le même objectif. Je me réjouis de poursuivre cette aventure aux côtés des managers de nos sociétés de portefeuille."

Annick Bitoun, Associée chez Apax Partners/Seven2