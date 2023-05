Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Andera Partners nomme Stefan Keitel Senior Advisior de la région DACH Afin d’accélérer ses ambitions dans la région Allemagne, Autriche et Suisse (DACH), Andera Partners annonce la nomination de Stefan Keitel en qualité de Senior Advisor.

Stefan Keitel rejoint Andera Partners, l’une des principales sociétés européennes de capital-investissement, avec plus de 3,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et six stratégies d’investissement, afin de soutenir la société sur le plan stratégique et dans ses relations avec les investisseurs dans toute la région DACH.



Andera Life Sciences, l’équipe dédiée aux investissements dans les entreprises développant des produits thérapeutiques et des technologies médicales de pointe, est activement présente dans la région DACH depuis plus de 20 ans.

La société y a connu une croissance régulière de son activité avec la clôture de son dernier fonds BioDiscovery 6 à 456 millions d’euros consacré aux sciences de la vie qui a attiré des investisseurs institutionnels et privés allemands en tant que limited partners (LPs). La société a ouvert un bureau à Munich en 2021 et prévoit d’étendre sa présence dans la région grâce à ses multiples activités d’investissement, notamment en invitant des investisseurs à rejoindre ses différents fonds. Détenue à 100 % par ses associés et son équipe de direction, Andera Partners a son siège à Paris et des bureaux à Milan, Munich et Anvers.



Stefan Keitel apporte à l’équipe d’Andera plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie financière, ayant occupé de multiples fonctions de direction dans la région DACH. Plus récemment, il a été nommé directeur général de Harald Quandt Holding (HQ Holding) en 2020 après avoir été conseiller du Harald Quandt Family Office depuis 2017. En janvier 2023, il se met en retrait des opérations quotidiennes et rejoint le conseil de surveillance de HQ Holding pour se concentrer sur la construction d’un portefeuille diversifié. Avant de rejoindre HQ Holding, Stefan Keitel a été directeur général Asset management et directeur des investissements de Deka Bank et directeur général de Deka Investment pendant cinq ans. Il a passé trois ans chez Berenberg en tant que Managing Director et directeur des investissements et a travaillé 13 ans au Credit Suisse, dont cinq (de 2008 à 2013) en tant que Global Chief Investment Officer et Global Co-Head Portfolio Management.



Stefan Keitel est titulaire d’un diplôme de l’université de Mayence en finance, il est curateur honoraire de l’Economic Ifo Institute de Munich et ambassadeur de la Fondation Franz Beckenbauer. Il est membre de plusieurs conseils de surveillance et conseils consultatifs en Allemagne et en Suisse.



Stefan Keitel a commenté : « Je suis ravi de rejoindre Andera Partners en tant que Senior Advisor et d’avoir l’opportunité d’aider la société à se développer dans la Région DACH. J’ai appris à connaitre Andera Partners ces dernières années et j’ai été impressionné par le dynamisme et l’esprit entrepreneurial de son équipe. Sa position en tant que société d’investissement européenne de premier plan, avec plusieurs activités dans le domaine du capital-investissement et du capital-risque, est unique. De mon point de vue, les solutions de financement d’Andera Partners correspondent bien aux besoins des marchés allemand, autrichien et suisse. Sa capacité à accompagner des chefs d’entreprise et son soutien aux investisseurs institutionnels et privés en font un partenaire attrayant. »



Laurent Tourtois et Raphaël Wisniewski, co-gérants chez Andera Partners, ont ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Stefan dans notre équipe. Grâce à son expérience et à sa réputation exceptionnelle, il est un atout majeur pour Andera Partners. La nomination de Stefan souligne notre ambition de renforcer notre présence en Allemagne, en Autriche et en Suisse, dans le contexte d’une croissance plus large en Europe. Nous sommes impatients de gagner du terrain dans la région avec le soutien de Stefan. »



Olivier Litzka, associé du bureau d’Andera Partners à Munich et responsable de l’expansion d’Andera Partners dans la région DACH, a déclaré : « L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse sont d’une importance stratégique pour notre société, en particulier pour notre activité dans le domaine des sciences de la vie, dans lequel nous avons déjà plus de 20 ans d’expérience, mais aussi et de plus en plus pour nos autres équipes de capital-investissement et de dette privée. Grâce à notre présence physique à Munich depuis 2021 et en renforçant maintenant notre position avec l’aide de Stefan, qui possède un parcours, des connaissances et une expérience exceptionnels dans notre secteur, nous accélérons notre action auprès des entrepreneurs et des investisseurs. »

