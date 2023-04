Nomination | Amplegest - Pierre-Antoine Door, nommé Directeur Investisseurs Institutionnels.

Riche d’un parcours professionnel de plus de 20 ans, Pierre-Antoine débute sa carrière en 2000, chez CDC IXIS AM et mène jusqu’en 2008 des missions de conseils et de gestion de projets auprès d’investisseurs institutionnels. A partir de 2008, il assure le développement de la clientèle institutionnelle pour des « boutiques » telles que Tocqueville Finance, Métropole Gestion et Amiral Gestion. Après une brève expérience dans le conseil financier chez Cedrus & Partners en 2021, Pierre-Antoine retrouve son univers de prédilection en intégrant Amplegest.



« L’expérience de Pierre-Antoine dans des sociétés de gestion à taille humaine et sa connaissance des problématiques institutionnelles, viennent parfaitement enrichir l’équipe déjà en place sur ce segment de clientèle. Cette arrivée dans l’équipe illustre bien les ambitions à horizon 2025 d’Amplegest et d’Octo AM, et l’appui de leur actionnaire Cyrus Conseil » précise Jean-François Castellani, Associé, Directeur du Développement AM.



(*) Encours sous gestion en Asset Management au 28 février 2023 : 1,5 milliard d’euros incluant les encours gérés par Octo AM dont Amplegest assure la commercialisation.





A PROPOS D’AMPLEGEST

Créée en 2007, Amplegest est une société de gestion entrepreneuriale exerçant trois métiers pour une clientèle institutionnelle et privée et détenue à 100% par le groupe Cyrus :

La gestion privée

La gestion d’actifs

Le Family Office

Au 28 février 2023, Amplegest gère 3,0 milliards d’euros d’encours pour le compte de ses clients privés et institutionnels, et conseille 900 millions d’euros pour le compte de Family Offices.