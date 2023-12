Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Alexandre Zana est nommé Directeur Exécutif de la Fintech Incube désormais "Germen" Rachetée en 2020 par le groupe mutualiste, Garance, InCube devenue Germen, annonce la nomination d'Alexandre Zana en qualité de directeur exécutif.

En 2020, GARANCE annonçait le lancement de sa plateforme de pilotage de l’épargne, GARANCE Smart Life, grâce à la collaboration

avec InCube. Près de 3 ans après ce partenariat et une acquisition quasi totalitaire, la fintech renouvèle sa volonté d’aller plus loin avec la nomination de son nouveau Directeur Exécutif, Alexandre Zana.

Fondateur de Matha racheté par Educademy – une entreprise de formations et de conseils axée sur la transformation digitale et l’entrepreneuriat – et créateur d’un outil d’e-learning dédié à l’accompagnement et au mentorat des porteurs de projet, l’expertise d’Alexandre démontre sa capacité à faire germer des idées novatrices.

Et cette agilité sera primordiale pour la fintech qui souhaite développer sa clientèle et accroître sa visibilité technique et technologique. Ces axes majeurs animent depuis le 1er jour le quotidien d’Alexandre Zana. Car ce sont ses compétences et sa vision qui ont séduit GARANCE et qui permettront d’amener le projet GERMEN dans une nouvelle dimension.



Virginie Hauswald, Directrice Générale de GARANCE, déclare : « Le parcours d’Alexandre est très représentatif de l’ADN du Groupe à plusieurs niveaux, premièrement sur notre engagement auprès des entrepreneurs et puis, sur notre volonté à toujours innover pour nos clients. GERMEN a, depuis son acquisition, occupé une place primordiale au sein de GARANCE. Nous avons humanisé l’épargne en lui redonnant du sens, le tout sur la base d’un outil simple, décomplexifié, intuitif. Notre objectif est de poursuivre sur cette lancée. Le parcours d’Alexandre s’inscrit donc logiquement dans cette continuité. Nous pouvons compter sur sa vision et sa technicité, nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration. »



InCube laisse place à GERMEN, promesse d’une nouvelle dimension Créée en 2013, InCube a connu plusieurs changements : rachat de parts, arrêt de commercialisation de produit en marque blanche, développement d’une plateforme avec GARANCE et plus récemment, l’arrivée de son nouveau Directeur Exécutif.

Pour coller au plus près de ces changements et à la dynamique dans laquelle la fintech s’inscrit, il était naturel de faire évoluer la marque. D’InCube, la fintech prend le pari d’arborer une identité moderne, différenciante et surtout plus en accord avec sa raison d’être. GERMEN se nourrit de « besoins sources » et donne vie à des solutions sur-mesure pour des clients assurantiels, mutualistes, bancaires… Ainsi, ces derniers ont la capacité d’accompagner le mieux possible leurs clients finaux dans la gestion de leur épargne, leurs projets. Finalement, GERMEN n’est autre que de la création & production adaptées de solutions, le tout avec

beaucoup de douceur et de pédagogie, comme auraient pu le faire « nos mamies Germaines ! »



Alexandre ZANA, Directeur Exécutif de GERMEN explique : « Nous voulions créer une nouvelle impulsion en lien avec nos objectifs de développement. Le mot GERMEN parle de lui- même et nous représente même dans sa forme la plus littérale. On parle de germe quand on fait référence à l’ensemble des cellules reproductrices d’un organisme, tout simplement les prémices de la vie. En fait, grâce à notre travail de développeur, qui prend sa force dans les codes sources, nous faisons germer des idées et donnons vie aux projets associés. Je suis très heureux de prendre part à l’aventure GERMEN et extrêmement impatient de voir ce que ces changements nous permettront de réaliser à l’avenir ! »



Aux côtés de GARANCE, GERMEN entend poursuivre son évolution en proposant des solutions à haute valeur ajoutée et toujours plus innovantes.

L'ensemble du Groupe souhaite ainsi la bienvenue à Alexandre Zana et réitère son appui aux ambitions de la fintech : longue vie à GERMEN !



GERMEN, acteur reconnu et incontournable du marché des technologies, propose des outils d’aides à la vente (OAV) et des espaces clients performants et innovants qui font vivre les solutions financières. Véritable facilitateur et ayant une compréhension fine du secteur, il s’adresse aux assureurs, aux banques et aux mutuelles avec pour objectif de simplifier et optimiser l’épargne.

Forte de cette expertise, la start-up nourrit des projets de développement ambitieux et entend parfaire son offre de service pour toujours s’adapter aux besoins de chaque client.

GERMEN



A propos de Garance

GARANCE, expert dans le domaine de l'épargne, de la retraite et de la prévoyance, est reconnue pour ses solutions financières innovantes, régulièrement distinguées. Avec une clientèle de près de 270 000 adhérents et plus de 360 000 contrats sous gestion, GARANCE s'engage à accompagner ses clients dans toutes les situations, avec une offre accessible à tous.

Fidèle à sa mission de concrétiser les projets de sa clientèle, GARANCE a créé GARANCE Smart Life. Cette plateforme de gestion novatrice révolutionne l'assurance-vie en gérant l'épargne investie par projets.

Grâce à une interface digitale très intuitive, les clients peuvent accroître leur autonomie, tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé à chaque étape grâce à des conseillers experts.

