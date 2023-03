Nomination | Alantra, Franck Portais devient Co-Chairman de la division Banque d'Investissement

« Huit ans après avoir débuté l’aventure d’Alantra France, je mesure le chemin parcouru et me réjouis de l’ampleur prise par nos activités. Ce succès récompense le talent et la confiance de mes associés et l’engagement de nos équipes, qui comptent désormais 60 professionnels à Paris. Avec ces nouvelles fonctions, je servirai les ambitions du groupe, doubler de alantra.com taille au cours des 3 prochaines années, et travaillerai à l’intégration de nos équipes au niveau global, dans le cadre de la nouvelle organisation One Alantra »

« Avec cette série de nominations, nous avons posé les fondations permettant d’ouvrir un nouveau cycle de croissance en répondant aux exigences de la spécialisation sectorielle, de l'ère numérique et de la transition énergétique. Dans les semaines à venir, nous annoncerons l'arrivée d'autres professionnels très réputés qui apporteront à notre société leur expertise dans des secteurs clés. Nous voulons nous développer à travers les secteurs et les produits et continuer à nous positionner sur des thèmes transversaux affectant les entreprises de taille moyenne à travers les industries et nous avons aujourd'hui une équipe solide, répartie sur nos principaux hubs internationaux, qui est à même de concrétiser ces opportunités de croissance. »

, société indépendante de services financiers, annonce de nouvelles nominations à la tête de son activité globale de banque d'investissement avec l’objectif de favoriser une plus forte collaboration et d’offrir des services spécialisés supplémentaires et créateurs de valeur à l'échelle mondiale avec des équipes transversales, spécialisées notamment dans l'analyse avancée et l'IA et la transition énergétique.Il s'agit d'une extension naturelle de l'offre traditionnelle d'Alantra. Elle est emblématique de la prochaine phase d'évolution de la société. Dans le cadre de cette nouvelle organisation,, Managing Partner d'Alantra France, a été nommé Co-Chairman de la division Banque d'investissement d'Alantra., Managing Partner d’Alantra France, affiche plus de 20 ans d’expérience dans des fonctions de dirigeant de banques d’affaires.En 2015, il crée la filiale française d’Alantra et lance l’activité. Soutenu par Oriane Durvye, Franck Noat, Olivier Guignon et Florian Touchard, il conduit le développement du bureau français permettant à Alantra de devenir l’un des principaux acteurs du conseil en fusions et acquisitions en France, et d’alimenter ses opérations « crossborder » en mettant notamment l’accent sur de fortes spécialisations sectorielles comme les biens de consommation, la santé, l’aéronautique, la technologie, le gaming, et plus récemment la transition énergétique et environnementale.Il a également participé au développement des activités d’Alantra en France dans le domaine de l’Asset Management, l’immobilier, le conseil en financement ou encore la technologie grâce au partenariat stratégique scellé avec Avolta.était précédemment Managing Director de la banque d’affaires goetzpartners Corporate Finance dont il avait lancé l’activité en France. Il est diplômé de l’ESCP Business School.Miguel Hernández, qui fait partie de l’équipe d’Alantra depuis plus de 20 ans, a été nommé Directeur général de l'activité de Banque d'Investissement de la société et sera localisé à Londres.Andy Currie, également situé à Londres, sera aussi co-Chairman de la division banque d'investissement.Philipp Krohn a été promu Directeur général des activités américaines d'Alantra (localisé à Boston et New York) et Javier García-Palencia (situéé à Madrid) a été nommé Directeur général d'Alantra Investment Banking Spain.Jan Caspar Hoffmann a rejoint la société en tant que nouveau Directeur général et Associé gérant d'Alantra Germany., Managing Partner d’Alantra en France et Co-Chairman de sa Banque d’Affaires à l’échelle mondiale, commente :, Directeur Général d'Alantra Investment Banking, a déclaré : Alantra est une société indépendante de services financiers spécialisée sur la fourniture de services de banque d'investissement, de gestion d'actifs et de capitaux privés aux entreprises, aux familles et aux investisseurs actifs sur le midmarket. Le groupe compte plus de 650 professionnels en région EMEA, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie. L’activité banque d’investissement apporte un conseil indépendant dans des opérations de fusions acquisitions, de financement, de marché et d’intermédiation de portefeuilles de créances. Celle-ci a conseillé plus de 650 transactions pour une valeur totale supérieure à 88,5 Md€ au cours des trois dernières années. Les banquiers seniors et les équipes d'exécution d'offrent une compréhension globale des secteurs industriels combinée à de solides relations locales avec les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières sur chacun de ses marchés. En matière de gestion alternative d'actifs, Alantra apporte à ses clients un accès unique à un large éventail de stratégies d'investissement dans sept catégories de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital-investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, transition énergétique, et technologie). Au 31 décembre 2022, les actifs sous gestion des activités consolidées s'élevaient à 2,1 Md€, tandis que ceux des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significative s'élevaient à 13,7 Md€.