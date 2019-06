Newfund annonce la cession de sa participation Beyond Ratings au London Stock Exchange

Le rachat intervient deux mois après l’obtention par Beyond Ratings de l’agrément l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) pour émettre des notations de crédit pour les Etats, les collectivités locales ainsi que pour les institutions financières (supranationales et nationales) à mandat public.



Fondée en 2014 par Rodolphe Bocquet et Sylvain Château, Beyond Ratings est une société indépendante de services de risques macro-financiers dédiée aux risques pays et souverains, membre du groupement « Finance for Tomorrow » initié par Paris Europlace.



Beyond Ratings a reçu en 2016 le soutien du fonds d’investissement Newfund qui a investi dans la société pour valider son business model et accélérer son développement. Newfund était le seul investisseur financier au capital de la société.



En obtenant en mars 2019 l’agrément de l’ESMA, Beyond Ratings est devenue la première agence de notation prenant en considération de manière systématique et transparente l’impact des facteurs ESG et en mesured'émettre des notations de crédit pour les émetteurs publics (gouvernements souverains, collectivités locales et régionales et institutions financières à mandat de politique publique), sur la base de méthodologies qui intègrent systématiquement et en profondeur les facteurs ESG dans le cadre de l'analyse.



François Véron, co-fondateur de Newfund déclare : « Nous sommes fiers et heureux d’avoir accompagné Beyond Ratings dans une période charnière pour la société en lui donnant les moyens de développer sa méthodologie et de commencer son déploiement. L’obtention de l’agrément ESMA au printemps 2019 a marqué le succès de cette stratégie. La cession aujourd’hui au London Stock Exchange va permettre à Beyond Ratings de poursuivre son activité à une plus grande échelle en étant adossé à un groupe international. »



A propos de Beyond Ratings

Cofondée en 2014, Beyond Ratings est une société indépendante de services de risques macro-financiers dédiée aux risques pays et souverains, membre du groupement « Finance for Tomorrow » initié par Paris Europlace. Notre mission est d’accroître le rôle de la finance dans la transition vers des trajectoires économiques durables. Notre équipe s’appuie sur des méthodologies de risque propriétaire et des indicateurs avancés pour augmenter l’analyse macro-économique et financière de facteurs environnementaux sociaux et de gouvernance. Nos clients utilisent nos services pour la gestion des risques, le conseil en investissement, l’ingénierie financière et les exigences de reporting. Ils comprennent des fonds de pension, des assureurs, des gestionnaires d’actifs, des fonds d’infrastructure, des banques de développement, des banques d’investissement et de financement.

Plus d’informations sur www.beyond-ratings.com



A propos de Newfund

Fondé en 2008 par François Véron et Patrick Malka, Newfund est un fonds d’investissement early stage doté de 230M€ avec des opérations en France et aux Etats-Unis. L’équipe de gestion comprend huit professionnels, dont un partner dans la Silicon Valley en Californie. Newfund compte plus de 75 participations actives, parmi lesquelles Aircall, Greenkub et FlexyBeauty. Le fonds a opéré une quinzaine de sorties dont Medtech SA, Camping&co, MonBento, Jobijoba et Luckey Homes (par Airbnb).

Plus d’informations sur www.newfund.fr